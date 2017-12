Skupina Slovak Telekom mala v 1. polroku čistý zisk 2,5 miliardy

Skupina Slovak Telekom mala v prvom polroku tohto roka medziročný nárast celkových konsolidovaných výnosov o 5,1 percenta na 15,7 miliardy korún.

9. aug 2007 o 15:44 SITA

BRATISLAVA 9. augusta (SITA) - Skupina Slovak Telekom (ST) zaznamenala v prvom polroku tohto roka medziročný nárast celkových konsolidovaných výnosov o 5,1 % na 15,7 mld. Sk. Podľa zverejnených informácií celkové výnosy zo služieb pevnej siete dosiahli výšku 7,9 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní tvorí 0,4-percentný nárast. Tento nárast súvisí predovšetkým so zvýšením tržieb zo služieb IP/Internet, ktoré predstavovali 1,2 mld. Sk, pričom sa medziročne zvýšili o takmer 31 %. Výnosy z hlasových služieb počas prvých šiestich mesiacov zaznamenali medziročný pokles o 9,9 % na 3,6 mld. Sk. V mobilnej komunikácii dosiahla spoločnosť za prvý polrok výnosy vo výške 8,3 mld. Sk, čo je o takmer 9 % viac s porovnateľným obdobím minulého roka. Spoločnosť uviedla ako kľúčový faktor ich zvyšovania, nárast celkového počtu zákazníkov o viac ako 9 %. Celkové konsolidované prevádzkové náklady skupiny ST bez odpisov dosiahli za polrok 7,8 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 8 %. Skupina ST vykázala za prvý polrok tohto roka čistý zisk 2,553 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 41,9 %.

Zisk skupiny pred započítaním úrokov a daní (EBIT) medziročne vzrástol o 38,3 % na 3,2 mld. Sk. Investičné náklady skupiny ST dosiahli za prvých šesť mesiacov tohto roka 1,65 mld. Sk pri medziročnom poklese o 25,8 %. V oblasti pevných liniek predstavovali celkové prevádzkové náklady bez odpisov v prvom polroku 2007 4 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 0,8 %. S nárastom súvisí vyšší objem variabilných nákladov, hlavne nákladov na koncové zariadenia, ktoré v medziročnom porovnaní vzrástli o 67,7 % na 275 mil. Sk. Čistý zisk z pevných liniek sa medziročne zvýšil o 138 % na takmer 1 mld. Sk. V oblasti mobilnej komunikácie spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v prvom polroku 3,9 mld. Sk, čo predstavuje takmer 5-percentný nárast. Rast zisku na úrovni EBITDA bol pomalší ako rast výnosov, čo podľa vyjadrení spoločnosti spôsobili najmä zvýšené náklady na získanie a udržanie zmluvných zákazníkov.

Podľa predsedu predstavenstva a prezidenta Slovak Telekomu Miroslava Majoroša sa o vzrast konsolidovaných výnosov a všetkých ostatných hlavných ukazovateľov výkonnosti zaslúžil predovšetkým silný výkon v oblasti mobilnej komunikácie, ktorý bol v znamení významného nárastu počtu zákazníkov fakturovaných služieb. “V oblasti pevnej siete sme úspešní najmä vďaka službám širokopásmového internetu a digitálnej televízie, kam smeruje aj väčšina našich investícií,“ uviedol Majoroš. "V prvom polroku 2007 sa nám definitívne podarilo zastaviť pokles celkových výnosov v oblasti pevnej siete. Pod tento výborný výsledok sa podpísali predovšetkým výrazne sa zvyšujúce výnosy zo služieb IP/internet,“ vyhlásil člen predstavenstva a senior výkonný viceprezident pre financie spoločnosti Slovak Telekom Szabolcs Gáborjáni-Szabó. "Naša spoločnosť pôsobí na relatívne saturovanom trhu vo veľmi dynamickom konkurenčnom prostredí, ktoré sa ešte posilnilo začatím prevádzky tretieho mobilného operátora na Slovensku začiatkom roku 2007. Sme presvedčení, že posilňovanie značky T-Mobile a lojalita zákazníkov spolu súvisia a dosiahnuté výborné výsledky nám indikujú, že ideme správnou cestou,“ povedal generálny riaditeľ T-Mobile Slovensko Milan Vašina.

Do skupiny Slovak Telekom patria spoločnosti Slovak Telekom, a.s., T-Mobile Slovensko, a.s., RK Tower, s.r.o., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o. a TBDS, a.s. Súčasťou spoločnosti Slovak Telekom, a. s. sú i jej odštepné závody Rádiokomunikácie, o.z. a Call Services, o.z. V auguste tohto roku bol odsúhlasený predaj spoločností TBDS a Rádiokomunikácie novému majiteľovi konzorciu TRI R, pričom celá transakcia ešte podlieha schváleniu Protimonopolným úradom SR. Balík 51 % akcií Slovak Telekomu vlastní nemecký Deutsche Telekom. Ďalšími akcionármi ST sú Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (34 %) a Fond národného majetku SR s 15-percentným podielom, pričom koncom júna schvlálila vláda SR prevod 34 % akcií ST z MDPT na Fond národného majetku.