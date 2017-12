Štvrťročný zisk Deutsche Telekom vzrástol na 4,9 mld. eur

Nemecký telekomunikačný operátor Deutsche Telekom vykázal v druhom kvartáli 1,8-percentný nárast zisku z hlavnej činnosti.

9. aug 2007 o 11:49 SITA

BONN 9. augusta (SITA, Reuters) - Nemecký telekomunikačný operátor Deutsche Telekom (DT) vykázal v druhom kvartáli 1,8-percentný nárast zisku z hlavnej činnosti. Najväčšia telekomunikačná spoločnosť v Európe tak v sledovanom období dosiahla zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA), očistený o jednorazové položky, na úrovni 4,9 mld. eur. Analytici pritom v priemere prognózovali očistený štvrťročný zisk EBITDA vo výške 4,722 mld. eur. Hospodárske výsledky firmy podporil najmä silný rast na zahraničných trhoch.

Tržby skupiny sa v druhom štvrťroku zvýšili o 2,9 % na 15,575 mld. eur, pričom priemerné odhady analytikov sa pohybovali na úrovni 15,6 mld. eur. Deutsche Telekom tiež potvrdil výhľad celoročného zisku EBITDA v objeme približne 19 mld. eur a mierny nárast tržieb. "Kľúčovou správou, ktorú by sme chceli zverejniť v súvislosti s vývojom v uplynulých šiestich mesiacoch je, že spoločnosť je na dobrej ceste k dosiahnutiu stanovených finančných cieľov," uviedol to generálny riaditeľ firmy Rene Obermann.

Mobilná divízia T-Mobile, ktorá je hlavný ťahúňom rastu celej skupiny, zvýšila kvartálne tržby na 8,65 mld. eur, kým očistený zisk divízie z hlavnej činnosti v druhom štvrťroku stúpol na 2,75 mld. eur. DT však zároveň uviedol, že na domácom trhu bojuje s odlivom zákazníkov v divízii pevných liniek, ktorý bol len sčasti schopný vykompenzovať rastúcim dopytom v divízii, ktorá poskytuje širokopásmové pripojenie. Ako ďalej dodal, v sledovanom období stratil 516 tis. zákazníkov divízie pevných liniek, zatiaľ čo divízia širokopásmového pripojenia evidovala nárast o 448 tis. nových zákazníkov.

Deutsche Telekom pôsobí aj na slovenskom telekomunikačnom trhu, a to prostredníctvom skupiny Slovak Telekom, do ktorej patrí spoločnosť Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o. Súčasťou skupiny je aj odštepný závod Call Services, o.z. DT vlastní 51-percentný podiel v Slovak Telekome.