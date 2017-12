Týždeň vo vede

(2. - 8. 8. 2007)

9. aug 2007 o 0:00

Tím Matthewa Jacksona z Oceánografického ústavu vo Woods Hole (USA) s kolegami našiel izotopovou analýzou v podmorských sopečných horninách pri súostroví Samoa stopy po horninách zemskej kôry dávnych kontinentov, ktoré sa kedysi tektonickými procesmi ponorili do zemského plášťa (na obrázku ostrov Tau, súčasť Americkej Samoy). Teraz sa spolu s lávou samojských sopiek opäť vrátili na svetlo sveta. (Zdroj: Nature)

Greg Holland z Národného ústavu pre výskum ovzdušia a Peter Webster z Georgijského technologického inštitútu (USA) dospeli k záveru, že počas posledného storočia sa zdvojnásobil počet hurikánov v severnom Atlantiku za rok v priemere zo štyroch na osem. Môže za to zvýšenie teploty morskej vody pri hladine a zmena vzdušného prúdenia, oboje spôsobené globálnym otepľovaním.

(Zdroj: Philosophical Transactions of the Royal Society of London)

Vojtěch Novotný z Entomologického ústavu Českej akadémie vied a Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach s kolegami zistil, že v nížinnej oblasti Papuy-Novej Guiney sa na ploche vyše 75-tisíc kilometrov štvorcových dažďového pralesa prekvapivo rovnomerne vyskytuje vyše 500 druhov chrobákov, ovocných mušiek a húseníc motýľov (na obrázku druh s výstižným názvom Hercules). Dôležitý poznatok o. i. pri výbere správnej ochranárskej stratégie v tejto ohrozenej oblasti. (Zdroj: Nature)

Erica Cartmillová a Rychard Byrne z Univerzity v St. Andrews (Veľká Británia) zistili, že orangutany (na obrázku) si pri komunikácii pomáhajú gestikuláciou tak ako ľudia pri hre na šarády: ak im druhá strana nerozumie, opakujú alebo zmenia gesto.