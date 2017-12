Nový horúci mikrób

Americkí vedci objavili v Yellowstonskom národnom parku baktériu meniacu svetlo na chemickú energiu. Patrí do veľkej skupiny, kde sa predtým fotosyntéza nezistila.

9. aug 2007 o 0:00

Svetoznámy Yellowstonský národný park v severozápadnom kúte štátu Wyoming (USA) je najstarší na svete. Založili ho v roku 1872. Turisti doň prichádzajú za nádhernými prírodnými scenériami a možnosťou pozorovať zver, ale aj za zvláštnymi geologickými útvarmi, ako sú gejzíry a horúce pramene. Skrývajú biologický poklad, voľným okom viditeľný iba ako pestro sfarbené povlaky tvorené mikróbmi v horúcej vode a na brehoch. Patria k extrémofilom, čiže mikróbom znášajúcim extrémne fyzikálne a chemické podmienky.

V horúcich jazierkach pred časom objavili najslávnejší yellowstonský mikrób, Thermus aquaticus. Zrevolucionalizoval viaceré odbory biológie vrátane biotechnológií a forenzných postupov, dnes verejne známych vďaka televíznym seriálom. Jeho výskum totiž umožnil bežné používanie polymerázovej reťazovej reakcie (PCR), okrem iného pri dekódovaní DNA organizmov nevynímajúc človeka. Objav PCR Karya Mullisa z roku 1983 odmenili Nobelovou cenou.

V tých istých prameňoch a jazierkach teraz vedci objavili baktériu, ktorú nazvali Candidatus Chloracidobacterium (Cab.) thermophilum, nový druh a rod. Žije pri povrchu mikrobiálnych povlakov so sinicami, lebo potrebuje svetlo a kyslík, v teplote 50 až 66 stupňov Celzia. Má špeciálne orgány na zber svetla, chlorozómy, ktoré dosiaľ neboli známe u nijakého mikróba dýchajúceho kyslík. Vďaka dvom typom chlorofylu úspešne konkuruje siniciam. Baktérie vykonávajú polovicu fotosyntézy na Zemi, no dosiaľ sa vedelo, že to robia iba štyri z ich 25 známych kmeňov. Candidatus tento počet teraz zvýšil na päť. Jeho vlastnosti sa môžu ukázať ako mimoriadne dôležité v biotechnológiách.

Nový mikrób objavil jedenásťčlenný tím Dona Bryanta z Pennsylvánskej štátnej univerzity a Davida Warda z Montanskej štátnej univerzity (obe inštitúcie USA). Zdroj - Science. (urb)