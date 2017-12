U:fon v Čechách pokrýva už 70 percent populácie

8. aug 2007 o 14:46 SITA

BRATISLAVA 8. augusta (SITA) - Český poskytovateľ telekomunikačných služieb U:fon už od začiatku augusta pokrýva svojimi hlasovými službami 70 % populácie Českej republiky (ČR). Informovala o tom agentúru SITA Public relations executive spoločnosti Penta Investments, a.s. Martina Válová. "Do konca roka budeme pokrývať úplnú väčšinu územia Českej republiky,” povedal generálny riaditeľ spoločnosti MobilKom Luboš Bôrik. Klasické mobilné telefóny U:fon v tomto roku neponúkne. "Naša technológia samozrejme prevádzku mobilných telefónov umožňuje, ale v túto chvíľu sa zameriavame hlavne na rozvoj siete, aby bola čo najskôr dostupná všetkým,“ konštatoval Bôrik. Operátor zatiaľ ponúka služby pomocou stolových telefónov, ktoré sú však pripojené do siete bezdrôtovo. Prostredníctvom nich je možné telefonovať aj pripojiť sa na internet.

Na jeseň pripravuje U:fon novinku pre firemný segment v podobe celoplošných digitálnych vysielačiek. “Jedná sa o novú generáciu inteligentných vysielačiek, ktoré budú dostupné na celom území ČR. Okrem štandardných funkcií budú poskytovať i tie špeciálne - napríklad SMS, prístup k internetu, vysokú mieru zabezpečenia, alebo určenie pozície. Navyše vďaka bezplatnému volaniu v rámci siete U:fon získa firemná klientela neobmedzenú vnútropodnikovú komunikáciu,” informoval o najbližších plánoch U:fon výkonný riaditeľ pre marketing a predaj spoločnosti Mobilkom Marek Sláčík. Ďalšou novinkou z dielne U:fonu je plne mobilný internet, ktorý bol pôvodne geograficky obmedzený, pretože i keď nebol viazaný na hlasové služby, mal štandardné číslo pevnej linky.

U:fon prevádzkuje spoločnosť MobilKom, a.s., ktorej vlastníkom sa stala v roku 2006 investičná skupina Penta Investments. U:fon začal pôsobiť na českom telekomunikačnom trhu na báze CDMA (Code Division Multiple Access), ktorá sa označuje aj za sieť tretej generácie a považuje sa za nástupcu šírenia signálu prostredníctvom GSM.

Slovensko-česká investičná skupina Penta, ktorá okrem projektu U:fon tiež prejavila záujem poskytovať služby mobilného virtuálneho operátora v krajinách Visegrádskej štvorky (V4), začne s ich poskytovaním podľa hovorcu Penta Investments Martina Danka pravdepodobne už na jeseň tohto roka v Poľsku. Penta tiež prehodnotila svoj investičný zámer a nechce sa viazať už len na krajiny V4, ale chce poskytovať tieto služby aj v iných európskych krajinách, kde sa ukáže priestor na podnikanie v danej oblasti. Časový harmonogram projektu je podmienený dohodou so sieťovými mobilnými operátormi, ktorí pôsobia v daných krajinách. Virtuálny operátor totiž ponúka služby pod vlastnou značkou, na ich poskytovanie ale využíva sieť existujúcich operátorov.

Penta je česko-slovenská private equity skupina založená v roku 1994. Na českom a slovenskom trhu sa venuje akvizíciám veľkých a stredne veľkých firiem, ich následnej reštrukturalizácii a zvyšovaniu ich hodnoty. Postupne preniká i na ďalšie trhy strednej a východnej Európy. Aktíva, ktoré má Penta v správe, dosahujú 860 mil. eur a v dcérskych spoločnostiach, ktoré denne obslúžia cez 2 mil. zákazníkov, zamestnáva Penta viac ako 13 tis. ľudí.