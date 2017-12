Genius Look 1320 – nedostatok svetla jej neprekáža

Ak má webkamera poslúžiť pri internetovej komunikácii, je dôležité aby sa dokázala vysporiadať so slabým a umelým osvetlením v miestnosti. Či už sa o to výrobca postará na strane hardvéru alebo softvéru, dôležitý je výsledok. My sme mali možnosť pozrieť s

9. aug 2007 o 12:20 Milan Gigel

+ vysoké rozlíšenie

+ dobrý výkon pri slabom svetle

+ pribalený headset

- ovládateľnosť, pleťovky



a na zúbky jednej z nových kamier z dielní Geniusu – Look 1320.

I keď si to málo internetistov uvedomuje, väčšina z nich je vybavená prípojkou, ktorá bez vážnejších problémov zvládne i prenos videa. Telefonovanie cez Skype či inú službu je razom zábavnejšie a osobnejšie. Nemáte náladu pózovať pred kamerou s kruhmi pod očami po včerajšom večierku? Jednoducho aktivujete niektorý z grafických efektov, alebo si môžete i zavtipkovať. V prestrojení za Godzillu sa všetkých podozrení z hýrenia zbavíte...

Stojí pevne na nohách

Kamera je určená pre umiestnenie na pracovnú dosku stola. Video nasnímané zo spodnej perspektívy má živý a plastický ráz, voľbou vhodného uhla je možné do záberu dostať i prostredie, v ktorom človek komunikuje. Stojan je dobre vyvážený a drží kameru na určenom mieste. Dvojica otočných kĺbov umožňuje natáčanie v horizontálnom i vertikálnom smere, pre doladenie polohy používateľ vystačí s jednou rukou.

I napriek tomu, že je telo kompletne vyhotovené z lesklých plastov, kamera je dostatočne ťažká na to, aby ste ju neporiadkom na stole a rozhádzanými dokumentami nezhodili na zem. A ak sa tak náhodou stane, pád prežije bez ujmy – malý redakčný crashtest ukázal, že komplikácií sa netreba obávať.

Treba však počítať s tromi obmedzeniami:

Kamera nemá zabudovaný mikrofón, výrobca ju dodal s jednoduchým analógovým headsetom

Umiestnenie na rám displeja či na notebook je prakticky nemožné

Ak máte PC umiestnené pod stolom na zemi, USB káblik môže byť prikrátky

Inštalácia bez prekvapení

Kamera je vyzbrojená rozhraním USB 2.0 a dodávaná je s CD nosičom obsahujúcim ovládače a ovládací softvér pre platformy Windows a Mac OS X. Pri sprevádzkovaní na niekoľkých strojoch sme nenarazili na žiadne problémy, popasovať sme sa však museli s Vistou, kde bolo potrebné použiť ovládače stiahnuté z webu výrobcu. Ak má váš počítač staršie porty USB 1.1, plné rozlíšenie kamery nebude možné využiť.

Spolu s ovládačmi sa do OS nainštalujú i dve aplikácie. Softvér WEBCam Mate je ovládacím panelom pre nastavenie parametrov snímania, ktorý umožňuje vykonávať videozáznamy, monitoring miestnosti a vytvárať fotografie. Program DD ThemeParty slúži na zábavu. Ide o virtuálny ovládač webkamery, ktorý do obrazu primieša rôzne pohyblivé objekty a do audia primixuje zvukové efekty.

Kamera je plne integrovaná do prostredia operačného systému, takže sme bez problému používali nielen komunikačné softvéry, ale využiť sme mohli i tlačidlo pre vyhotovovanie snímok a zabudovanú podporu v prieskumníkovi.

Snímač s vysokým rozlíšením a citlivosťou

Webkamera je vybavená fixnou optikou so širokým ohniskom a manuálnym zaostrovaním, za ktorou sa skrýva CMOS snímač s rozlíšením 1,3 megapixelu. Zaostrovanie je riešené dobre známym otočným prstencom, pri obsluhe sme nenarazili na žiadne prekážky či nedostatky – iba otáčanie by mohlo byť o čosi voľnejšie. Bez väčšej snahy sme optiku nastavili tak, aby zaostrila na objekty vzdialené iba desiatku milimetrov pred objektívom, problémom nie je ani zaostrenie do diaľky. Dá sa povedať, že kamera dáva používateľovi dostatok voľnosti na to, aby ju využil i alternatívne – nielen na videokonferencie.

Snímač má hardvérové rozlíšenie 1280×960 bodov, pri snímaní videa je možné pri rozlíšení 1024x768 bodov dosiahnuť kadenciu 30 obrázkov za sekundu. Obraz je ostrý, prekreslený a dostatočne detailný. Prekvapuje i citlivosť pri snímaní v slabších svetelných podmienkach. Je zrejmé že výrobca túto kritickú stránku nepodcenil a skombinoval dve stratégie. Prvou je zvýšenie citlivosti pri slabom vybudení snímača. Druhou je použitie podpory na strane softvéru, ktorý využije pri spracovaní obrazu množstvo detailov, ktoré snímač ponúka.

Keďže kameru je možné použiť i na núdzové fotografovanie, softvér sa postará o interpoláciu surových grafických dát až na 4 megapixlové rozlíšenie. Dosiahnuté výsledky sú priemerné, interpolované fotografie sú však použiteľné. Pre fotografie na blog však môžete zostať pri štandardnom 1,3 megapixlovom rozlíšení, ktorému je možné vyčítať azda iba malý dynamický rozsah – to je však obmedzenie ktoré sa zatiaľ týka všetkých zariadení tohto druhu na trhu.

Pleťovky trochu zaostávajú

I keď je kamera vybavená automatikou pre nastavenie vyváženia farieb, pleťové tóny sa počas videokonferencie pri pohybe osoby menia. Zdá sa, že automat sa snaží vyhodnocovať farby podľa celého snímaného políčka bez toho, aby zobral do úvahy skutočnosť, že sníma tvár človeka. Niektorí výrobcovia už pristúpili k inteligentnému rozoznávaniu scény, tu sa zatiaľ stretnete so zabehnutým štandardom.

Snímanie nás uspokojilo

Pri modeli Look 1320 nás oslovilo správanie kamery v interiéri, ktoré bolo natoľko dôsledné, že obrázky obstarané pri slabom osvetlení či pod lampou vyzerali veľmi podobne ako tie, ktoré sme natáčali v teréne pri prirodzenom slnečnom osvetlení.

Obraz je po správnom nastavení optiky ostrý a vďaka vysokému rozlíšeniu odhalí i jemnejšie detaily. Kvalitu výstupu sme ocenili i pri použití menších rozlíšení, kde prepočet prebehol tak, aby detaily utrpeli minimálne.

Kamera je vybavená automatickou expozíciou a vyvážením farieb, pomocou ovládacieho panelu je však možné prevziať kontrolu nad všetkými parametrami. Vcelku slušne je zvládnuté riešenie protisvetla, kamera exceluje pri zlých svetelných podmienkach bez toho, aby si musela pomáhať infračervenými LEDkami. Využiť je možné dvojicu zrkadlení, digitálny zoom, doostrenie či úpravu tonality a vyváženia.

Digitálne efekty na jeden klik

Ak sa vám zdá byť dokumentárny charakter videa príliš fádny, využiť je možné aj sadu digitálnych efektov, ktoré sú spracovávané bez znateľného oneskorenia. K dispozícii je galéria 16 rôznych nastavení, nechýba ani možnosť zobrazenia bitmapových rámikov či grafických doplnkov. Ak vám práca v grafickom softvéri nie je cudzia, jednoducho si do videa pridáte vodotlač vo forme firemného loga či iných informácií. Text a dynamické zdroje dát zatiaľ podporované nie sú.

Výhodou efektov je, že sú dostupné na taskbare bez toho, aby bolo potrebné otvárať ovládací panel. V menu je možné zmeniť spracovanie obrazu i počas komunikácie, takže si nudnú videokonferenciu môžete krátiť vtipkovaním.

Ak chcete zájsť ďalej, určite neprehliadnite softvér DD ThemeParty – animovanými objektami a hudbou zaujme vaše neposedné deti a motívmi stiahnutými z internetu si môžete strieľať zo svojho šéfstva či priateľov.

Všetko v jednom paneli

I keď používateľ má zvyčajne vopred jasno v tom, načo mu nová webkamera pri počítači poslúži, rozhodne sa oplatí preskúmať aplikáciu WEBCam Mate i napriek tomu, že jej ovládanie nie je najprehľadnejšie a najkomfortnejšie. Dokážete uskutočňovať na disk videozáznamy na požiadanie i pomocou plánovača, elektronický dohľad zaznamená na video dianie v miestnosti počas vašej neprítomnosti, dostupné je i jednoduché fotoštúdio. I keď možno nejde o funkcie, ktoré by ste od webkamery požadovali na dennom poriadku, je dobré vedieť, že ak vaše obľúbené softvéry zlyhajú, práve na tomto mieste nájdete útočisko.

Technické parametre: Snímač: CMOS, 1.3 mpix * Rozhranie: USB 2.0 * Formáty: JPEG, WMV * Podstavec: plast, dva natáčateľné kĺby * Ostrenie: manuálne * Funkcie: security, zoom, efekty, zábava

Dostupnosť: http://www.genius-europe.com/

Orientačná cena: 845 Sk

Hodnotenie: * * * * * (4/5)



Verdikt: kvalita obrazu je na nezaplatenie

Webkamera Genius Look 1320 nás počas testovania presvedčila o tom, že výrobca využil skúsenosti získané pri predchádzajúcich modeloch a doplnil nové technológie, ktoré umožňujú získať dostatočne kvalitný videozáznam i v kritických svetelných podmienkach. Odhliadnuc od drobných problémov pri sprevádzkovaní na Viste a nezvyčajného ovládania softvéru tvoriaceho súčasť dodávky, ide o kvalitnú webkameru s vysokým rozlíšením a rýchlou odozvou, ktorá poslúži nielen pri videokonferenciách s priateľmi v cudzine. Ak očakávate spoľahlivosť, výber tohto modelu nebude krokom do neznáma. Pozor však na pleťovky, ktoré sú nie vždy zvládnuté na jednotku.