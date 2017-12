Sun Microsystems predstavil najrýchlejší komerčný procesor na svete

Spoločnosť Sun Microsystems predstavila svoj nový procesor UltraSPARC T2, ktorý je prvým osemjadrovým procesorom schopným spracovávať 64 vlákien v rámci jedného čipu.

7. aug 2007 o 21:06 (sun)

Procesor UltraSPARC T2 je taktiež prvým procesorom integrujúcim kľúčové funkcie servera ako sú sieťové služby, kryptovanie, I/O systém a akcelerovaný prístup do pamäte do jedného čipu. Integrácia týchto prvkov do procesora zvyšuje výkon, dostupnosť a má výrazný vplyv na energetickú úspornosť a znižovanie nákladov.

Inovačný dizajn procesora UltraSPARC T2 prináša unikátne serverové funkcie už v rámci samotného čipu:

Vysoká priepustnosť – osem jadier a osem vlákien v rámci jedného jadra. V teste SPECint_rate2006 dosiahol procesor UltraSparc T2 skóre 78.3, v teste SPECfp_rate2006 skóre 61.5.

Sieťové rozhranie – procesor disponuje dvoma virtualizovanými, multithreadovými 10 Gigabit Ethernetovými portami s klasifikáciou paketov, ktorá zabezpečuje rýchly prístup do siete a zrýchľuje medziserverovú komunikáciu

Bezpečnosť – osem kryptografických akcelerátorov a 10 nezávislých bezpečnostných funkcií zahŕňajúcich aj NSA algoritmy

Výpočtový výkon – osem FPU jednotiek rozširuje využiteľnosť technológie Chip multithreading v oblasti numericky náročných výpočtov, pričom procesor UltraSparc T2 dosiahol najvyšší výkon v teste SPECfp_rate2006 pre jednoprocesorové systémy

I/O – osemkanálové rozhranie PCI Express zrýchľuje aplikácie ako sú media streaming, zápis/čítanie z databáz a zálohovanie dát

Prístup do pamäte – štyri pamäťové radiče umožňujú pamäťovú priepustnosť až 50 gigabytov za sekundu

Software podpora – operačný systém Solaris naplno využíva výhody nového multithreadového procesora a umožňuje otvorenú a cenovo efektívnu virtualizáciu

Procesor UltraSPARC T2 ponúka širšiu konsolidačnú a virtualizačnú flexibilitu ako ktorýkoľvek procesor na trhu. S možnosťou vytvorenia až 64 logických domén na jednom procesore, je server osadný procesorom UltraSparc T2 výbornou voľbou pri konsolidácii multiserverových inštalácií.

Spoločnosť Sun uvoľní informácie o architektúre procesora UltraSPARC T2 pod open source licenciou a umožní tak vývojárom zoznámiť za s touto vysokovýkonnou architektúrou.

Prvé servery osadené novými procesormi budú dostupné v druhej polovici roka 2007. Bližšie informácie o procesore UltraSPARC T2 môžete nájsť na adrese www.sun.com/T2