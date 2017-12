Need for Speed: ProStreet - menšia revolúcia nikdy neuškodí

Séria Need for Speed je tu s nami už 12 rokov a hoci by sa hodilo siahodlhé bilancovanie, radšej si historické fakty podáme s jednoduchom chode: poslednými dvomi dielmi nás Need for Speed rozhodne neohúrilo tak, ako tomu bolo v minulosti.

7. aug 2007 o 21:14 Ján Kordoš

Séria Need for Speed je tu s nami už 12 rokov a hoci by sa hodilo siahodlhé bilancovanie, radšej si historické fakty podáme s jednoduchom chode: poslednými dvomi dielmi nás Need for Speed rozhodne neohúrilo tak, ako tomu bolo v minulosti. Predaje a úspech u mainstreamu sa síce dal očakávať, avšak Electronic Arts akoby začalo postupne upadať i vo svojej ďalšej sérii. Oproti športovým kúskom však dokáže Black Box Games (interné štúdio sídliace v kanadskom Vancouveri) dupnúť na plyn v tej pravej chvíli a najnovší diel s podtitulom ProStreet prinesie mnoho zmien, pričom si dovolíme tvrdiť, že väčšinu z nich všetci prijmeme s otvorenou náručou.

Zrejme si i samotní vývojári uvedomili, že ešte stále neprestali dojiť postupne chradnúcu kravičku a čoskoro by sa mohlo nájsť až príliš veľa nespokojných zákazníkov, ktorí si Need for Speed kupujú výhradne pre značku. ProStreet konečne po dlhom čase opúšťa scénu nelegálnych pretekov v uliciach mesta, ktorá nás spočiatku nesmierne zaujala, avšak po poslednom Carbone máme nočných pretekov už plné zuby. Žiadny prihlúply príbeh s hereckými výkonmi na úrovni argentínskych telenoviel so zápletkou vymyslenou po prebdenej noci. Vytunené a podsvietené autíčka jednoducho stratili svoj šarm, a preto sa Black Box rozhodol zasvietiť slnečné lúče na kapoty aut. Niečo podobné sme mali i v Most Wanted, kde však všetko ostatné zostalo pri starom. ProStreet sa vyberie úplne inou cestou, zabudnite na otvorené mesto, kde ste sa mohli preháňať len tak a plniť vybrané misie len v prípade, keď ste na ne mali chuť. Celý systém hrania sa totiž stal profesionálnym a vybraní jazdci najväčších kvalít sa stretávajú na takzvaných víkendoch, kde určia spomedzi seba „Street Kinga“.

video //www.sme.sk/vp/574/

Predstavte si to ako preteky Formula 1, pričom "nfs preteky" budú samozrejme odlišné, no za volant si sadnete výhradne cez víkend a v spoločnosti ostatných jazdcov si budete dokazovať svoje kvality. Nebude to jednoduché, pretože najlepším sa nestanete vtedy, keď ovládnete dve disciplíny a v ostatných prepadnete. Nutnosťou bude zvládnutie všetkých prvkov, čo znamená, že v konečnom dôsledku nemusíte žiadne dielčie preteky vyhrať, no titul majstra i tak môžete získať. Disciplíny budú štyri a všetky sú nám aspoň na oko známe, veď boli s menšími obmenami použité v minulosti. Klasické preteky s ostatnými jazdcami budú predstavovať tradične adrenalínové dobrodružstvo, Drag nám ukáže naše schopnosti v preraďovaní, Drift zas zvládnutie šmykov a Speed Challange donúti na vybraných bodoch trate dosiahnuť čo najvyššiu rýchlosť.

KRYSTAL FORSCUTT Čo si budeme nahovárať, túto „novinku“ od Electronic Arts sme si okamžite zamilovali. V druhom Undergorunde sa objavila zlatučká tvárička Brooke Burke a odvtedy sme sa okrem hry tešili i na modelku, ktorá sa stane pre daný diel akousi vedľajšou postavou či už vo forme príbehu alebo vás občas poteší videom. Slušným, podotýkame. Tohtoročnou dievčinou sa stala 21-ročná modelka Krystal Forscutt z Austrálie, ktorá má mnoho predností. Teda určite ich má viac, než vidíte v priložených obrázkoch. Rozhodne je to dievča do stanu, keď je vonku nepríjemné počasie. Krystal sa už okrem iného stihla objaviť v australskej verzii Big Brother a nafotila fotky (nazvime to umelecké fotky) pre pánsky časopis Zoo.

Možno ste si to už sami domysleli. Keďže v ProSteet nenájdeme žiadny otvorený svet, budú sa preteky výhradne odohrávať na okruhoch. Novinkou je, že niektoré z ponúkaných pretekov sa budú odohrávať na skutočných miestach, ktoré poznáte zo spomínanej Formule 1 alebo iných pretekárskych sérií. Celé to funguje jednoduchým systémom. Priaznivci tuningu si na jeden víkend prenajmú danú lokalitu a medzi sebou súťažia o majstrovský titul. Celkovo by sme sa mali dočkať niečo cez 50 šampionátov (zrejme rozdelenie na týždne, avšak zatiaľ sme nezaznamenali žiadne premenlivé počasie, tak sa nechajme prekvapiť) roztrúsených po celom svete. Niekedy pôjde o vymyslené trate, vzniknuté vo fantázií vývojárov, no vždy budú umiestnené do skutočnej lokality.

Ďalším výrazným prvkom, na ktorý sa nesmierne tešíme, je možnosť zreálnenia jazdenia. Na arkádovosť sme spočiatku nereptali, avšak v posledných dieloch už dosiahla trochu vyšší stupeň, navyše sa nám jednoduché jazdenie s plynom na podlahe veľmi skoro zunovalo, pretože nepredstavovalo až tak veľkú výzvu. Nemusíte sa však začať hneď strachovať, z Need for Speed sa nestane žiadny simulátor, to rozhodne nehrozí a o to ani tvorcom nejde. Ponechajú totiž arkádam chtivým hráčom jednoduché nastavenie, v ktorom si užijú obrovské rýchlosti a riadené šmyky. Pre náročnejších je aplikované nastavenie realnosti jazdenia a hoci to má do Forzy MotorSport 2 predsa len ďaleko, blíži sa k nej míľovými krokmi. Pred zákrutou je totiž nutné brzdiť, pričom musíte odhadnúť vzdialenosť, pretože vo vysokých rýchlostiach skončíte veľmi rýchlo mimo trate. Auto už nereaguje na vaše povely okamžite a nepredvádza kúsky ako trojkolka (famózny to športiak z nášho detstva – pozn. nostalgia). Viete si predstaviť, že tentoraz v Need for Speed nezostane kláves brzdy zapadnutý prachom? Netreba pripomínať, že práca s plynom bude musieť byť opatrnejšia, súboje s ostatnými vozidlami už nebudeme môcť riešiť búraním či oplieskavaním o zvodidlá. ProStreet totiž obsahuje aj model poškodenia!

Začudované pohľady však treba hneď skraja pokropiť studenou vodou. Model poškodenia tu bude, to áno, dokonca sa pri nešetrnej jazde môže stať, že váš automobil sa stane nepojazdným, avšak až tak horúce to nebude. Zdemolované vozidlo totiž musíte poriadne oplieskať o všetky možné steny a zmena jazdných vlastností nebude patriť medzi hardcore simulácie, ale len jemne naznačí, že tentoraz to už nebude ťahať tak ako na začiatku. Je to kompromis medzi rýchlou a ničím nerušenou jazdou, ktorá je pre celú sériu typická a aspoň štipkou pridanej simulácie. Všetky búračky budú totiž hlavne pre efekt. Odlietavajúce časti vozidla navodia atmosféru v každom momente, veď to sami dobre poznáme zo série Burnout alebo Flatout, a práve o to sa dievčatá a chlapci z Black Box snažia. Jednotlivé časti karosérie si budete musieť opravovať a po pretekoch bude viditeľná väčšina vážnejších škrabancov, niektoré časti vozidla budú prevalené, iné úplne zdeformované či dokonca odpadnuté. Určite poteší, že po návrate do garáže vás nečaká vyleštený športiak s pohľadnou kráskou na kapote, ale ak si nezakúpite nové súčiastky, bude auto vyzerať ako zjazvená tvár. Má to aj svoje výhody. My osobne máme lesknúcich sa plôch už skutočne plné zuby, veď dnešní tvorcovia hádžu lesk i na zaprášené okná. Navyše získavate pred súpermi rešpekt, pretože takto prezentované vozidlo hovorí o tom, koľko kúskov už máte za sebou a čo všetko ste na cestách zažili. Alebo odhalí vaše amatérstvo, podotkneme potichu.

video //www.sme.sk/vp/844/

V možnostiach rôznych vylepšení hralo Electronic Arts vždy prím. Získavanie licencií nerobilo hernému gigantovi nikdy veľký problém, takže sa môžeme tešiť na viac než tisícku vylepšení, pričom výrazných zmien sa dočká i vnútrajšok auta, čiže skutočný tuning a nie len lepenie nálepiek z Pedro žuvačiek či zvolenie žltohnedej metalízy. Nastavovanie jednotlivých súčiastok sa nám zdá byť trochu prehnané, ale v niektorých prípadoch sa menšiemu hrabaniu v garáži mileradi nevyhneme a skúsime si nastaviť vozidlo podľa našich predstáv. Akokoľvek sa to zdá prekvapujúce, jednotlivé automobilky proti ničeniu ich tátošov vôbec neprotestovali, dokonca sa pridali niektoré značky, takže celkovo si budeme môcť vybrať až z 26 stajní, čo predstavuje ohromné množstvo. Uvidíme ako to bude s rozdielmi medzi jednotlivými vozidlami, no veríme, že aspoň dielčie zmeny medzi niektorými značkami budeme okamžite badať, avšak toto ostáva pre nás zamknutá komnata. Rovnako je na tom i multiplayer, ktorý bol podľa slov samotných vývojárov v minulosti nie celkom dotiahnutý, čo sa však v ProStreet okamžite zmení. Vidno, že v Black Box vidia neskutočné možnosti next-gen konzolí i PC v hraní proti sebe, ktoré výrazne predlžuje životnosť ktoréhokoľvek titulu.

Na záver si necháme pár, ale skutočne len pár slov na technické spracovanie. Grafika sa po udomácnení Xboxu 360 a Playstationu 3 dočká výrazného face-liftingu, takže majitelia konzol sa môžu tešiť na neskutočné hody a PC hráčov čaká zrejme upgrade. Nič to však nemení na tom, že PC verziu neponechajú vývojári len tak bokom, ale sa budú snažiť kód čo najviac optimalizovať. Modely vozidiel i detaily tratí vidíte z obrázkov, prípadne si pozrite ukážku, avšak v Black Boxe sú obzvlášť pyšní na efekty dymu spod kolies. Pri rýchlom pridávaní či prudkom brzdení sa začne doslova páliť duma a spod podvozku sa valia kúdoly dymu. Niekomu to môže pripadať až prehnané, no to posúdime až pri hraní. Zvukové efekty boli na úrovni vždy, hudba bude zastúpená formou (určite) nadupaného soundtracku a už teraz sa tešíme na licencované skladby, ktoré si pri rýchlej jazde okamžite zamilujeme. Noviniek ohľadom Need for Speed: ProStreet bude určite ešte mnoho, avšak je dobre vedieť, že dlhoročná séria sa rozhodla vydať novým smerom. Hra by sa mala objaviť 7.novembra tohto roku.