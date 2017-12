Tipy na víkendové surfovanie

Kľučkovanie v zákonoch, test inteligencie, výlety do prírody či skúška zručnosti pri skladaní papierových vystrihovačiek. Ukážeme vám 3D panorámu blížiacu sa k dokonalosti, prezradíme vám kde nájdete informácie o mačkách a seriáloch, ponúkneme vám fotogra

11. aug 2007 o 12:25 (tu, mg)

fie z prírody. Také sú tipy na surfovanie pre tento víkend.

Inteligent alebo hlupák?

Preverte svoju inteligenciu pomocou grafického IQ testu. Stačí ak zodpovedáte v internetovom prehliadači 60 otázok a budete vedieť na čom ste. Ak si z vášho intelektu okolie robí žarty, možno nastal správny čas na to, aby ste si porovnali výsledky. Test je k dispozícii na stránke http://www.psychotest.sk/index.php?test=IQ_img, nenechajte sa pomýliť tým, že prvé úlohy sú naoko jednoduché.

Fotografie prírody

Fascinujú vás fotografie prírody, máte radi makrofotografie? Skúste stránku www.Foto-net.sk, nájdete na nej desiatky fotografií rastlín, húb a živočíchov. Všetky zábery sú triedené podľa rodových a druhových názvov, preto dobre poslúžia aj pri štúdiu botaniky, zoológie a mykológie. Ak sa prírodné vedy spoja s umením, máte istotu že sa nudiť nebudete.

Vystrihovačky na pracovný stôl

Ak ste si obľúbili animovaný seriál South Park a máte dostatok zručnosti pri zaobchádzaní papierom, nožnicami a lepidlom, možno vás poteší kolekcia vystrihovačiek, z ktorých si zostavíte známe postavičky z tohto seriálu. Stačí na farebnej tlačiarni vytlačiť PDF dokumenty a prizvať ostatných členov domácnosti k zábave. Dokumenty spolu s návodom na zostavenie nájdete na stránke http://paperinside.com/characters/south-park/.

Cestujte s internetom

Je možné v okne prehliadača vytvoriť dokonalú ilúziu toho, že ste sa ocitli na inom mieste sveta? 3D panoráma na stránke http://www.papervision3d.org/demos/panorama/ ukazuje, že k dokonalosti chýba už iba krôčik. Miestnosť v ktorej sa môžete otáčať všetkými smermi je prekreslená do najjemnejších detailov tak verne, že získate pocit, ako by ste boli tam. Aby ste dosiahli čo najlepší efekt, nezabudnite sa prepnúť do režimu celoobrazovkového zobrazovania.

Naplánujte výlet do prírody

Zahoďte za hlavu stres a starosti, vyrazte do prírody. Zajtrajší výlet si môžete naplánovať na serveri www.hiking.sk, ktorý vám poskytne nielen dostatok inšpirácií, ale i cenných rád. Ak viete koľko času chcete na výlet obetovať a ako veľmi sa chcete unaviť, server vám ponúkne možné trasy a atrakcie vo vašom okolí. Nebuďte však leniví a nezostaňte iba pri čítaní článkov a prehliadaní fotografií.

Všetko o mačkách

Ak je pre vás chlpatý domáci miláčik všetkým, možno bude pre vás zaujímavým čítaním prvý slovenský server o mačkách – www.cats.sk. Nájdete tam nielen množstvo odborných článkov plných praktických informácií, ale nechýba ani blog, kde na vás čaká to, čo presiahlo hranice bežných článkov. Chovateľská poradňa, informácie o útulkoch či chovateľských staniciach sú samozrejmosťou.

Bavia vás seriály?

Notorickým vysedávačom pri televíznej obrazovke je venovaný server http://www.tvinfo.serial4u.cz/, kde je sústredené množstvo informácií o televíznych seriáloch. Novinky, videá, fotografie – všetko je prehľadne rozdelené do kategórií, nechýba ani rýchle vyhľadávanie, aby ste sa dozvedeli o svojich obľúbených tituloch všetko, čo vás zaujíma.

Vzory a zákony

Vykľučkovať z administratívnych a právnych konfliktov nemusí byť bez pomoci najjednoduchšie. Server www.vaza.sk ponúka svojim návštevníkom právne informácie, zákony a vzory dokumentov, ktoré sú k dispozícii pre okamžité použitie. Trápia vás veci, na ktoré odpoveď na serveri nevidíte? Potom skúste poradňu.