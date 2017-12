Štát si s internetom nerozumie

Chceli by ste namiesto čakania v úradoch radšej so štátnou správou komunikovať cez internet? Zatiaľ veľmi nepochodíte. Slovensko je v rozvoji e-governmentu predposledné z krajín Európskej únie.

8. aug 2007 o 0:00 Tomáš Ulej

Inštitút pre verejné otázky minulý týždeň zverejnil štúdiu o rozvoji e-governmentu na Slovensku. Správa hodnotí, čo všetko vláda robí pre to, aby jej občania nemuseli stáť v radoch v úradoch a k jej službám pristupovali cez internet.

Polícia najhoršia

Podľa hodnotenia inštitútu je na tom v sprístupňovaní služieb cez internet najhoršie polícia. „O podaní oznámenia polícii na jej internetových stránkach úplne absentujú konkrétne a zrozumiteľné informácie pre občana - ako postupovať v jednotlivých situáciách a na ktorú zložku polície sa obrátiť,“ píše analytik IVO Marián Velšic.

Rady, ako podávať polícii oznámenia, neobsahuje ani ústredný portál verejnej správy. Špecializované pracoviská ako Úrad boja proti korupcii či Úrad hraničnej a cudzineckej polície síce obsahujú e-mailový kontakt, no nie je jasné, akú právnu váhu má komunikácia týmto kanálom.

Ak si potrebujete vybaviť občiansky preukaz alebo pas, na ústrednom portáli verejnej správy sa dozviete, ako o tieto doklady požiadať, ale konkrétne miesto či úradne hodiny už musíte hľadať na stránkach krajských riaditeľstiev Policajného zboru. Zo štyridsiatich okres­ných riaditeľstiev má vlastnú internetovú stránku iba riaditeľstvo v Spišskej novej Vsi, Martine a Bratislave II.

Zdravotníctvo stojí

Ako problematické vidí Inštitút pre verejné otázky zdravotníctvo, kde úplne chýba jednotný systém zdravotnej evidencie. Výsledkom je, že zdravotníci investujú do informatizácie len veľmi málo, pretože sa boja, že po zavedení štandardov ich peniaze vyjdú nazmar.

Najužitočnejšou stránkou v oblasti zdravotníctva je zzz.sk, kde pacienti nájdu väčšinu zdravotníckych zariadení spolu s kontaktmi a informáciami o ordinačných hodinách. Prevádzkuje ju však súkromná firma, nie štát. Vlastné stránky má iba polovica nemocníc a zanedbateľné percento ambulancií.

Ústredný portál nestačí

Ústredný portál verejnej správy na svojich stránkach informuje, že medzi jeho najvý­znamnejšie úlohy patrí nasmerovanie používateľa na konkrétne elektronické služby, no v praxi to až tak dobre nefunguje. „Na portáli často chýbajú elementárne informácie, napríklad úradné hodiny, adresy a kontakty na inštitúcie, odkazy na internetové stránky a podobne,“ tvrdí inštitút. O úroveň vyššie by ho posunulo, ak by na stránkach umožnil stiahnutia dôležitých úradných tlačív, elektronic­kých formulárov a iných dokumentov.

Sme predposlední, vláda zatiaľ čaká

V oblasti e-governmentu hodnotila Slovensko minulý rok aj Európska komisia. Konštatovala, že situácia sa aj u nás zlepšuje, ale na dobiehanie Západu to zatiaľ zďaleka nestačí: v rebríčku dvadsiatich ôsmich monitorovaných krajín sme obsadili predposledné miesto, tesne pred Lotyšskom.

„Kým služby v rámci celej Európskej únie sú na úrovni obojstrannej interakcie – vzájomnej komunikácie medzi klien­tom a poskytovateľom služby pomocou internetovej stránky, v rámci Slovenska sú iba na úrovni jednosmernej interakcie: klient si môže na stránke stiahnuť tlačivá, formuláre alebo iné dokumenty,“ konštatuje Inštitút pre verejné otázky.

Vláda Roberta Fica si budovanie informačnej spoločnosti určila ako jednu z priorít, ale zatiaľ vo väčšom svoju činnosť nerozbehla. V máji v analýze plnenia úloh akčného plánu konštatovala, že v súlade s časovým harmonogramom bolo zo 47 projektov naozaj uskutočnených len šesť.

„Situácia budí dojem, že zodpovední predstavitelia v oblasti informatizácie spoločnosti nebudú priamo nadväzovať na doterajšie aktivity“, uzatvára IVO.

Ministerstvo financií plánuje v najbližších mesiacoch vláde predložiť dokument o národnej koncepcii informatizácie verejnej správy, ktorý by mal naštartovať konkrétne zmeny v zákonoch a vytvorenie informač­ných systémov.