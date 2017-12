Auto na baterky (s vodičom) dosiahlo rýchlosť 122 km/h

Sú ceruzkové batérie dostatočne silné na to, aby dali do pohybu automobil s ľudskou posádkou? Študentom z Osaka Sangyo University stačilo 192 AA batérií na to, aby s ultraľahkým automobilom dosiahli rekordnú rýchlosť až 122 km/h.

7. aug 2007 o 10:55 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 2 0

Sú ceruzkové batérie dostatočne silné na to, aby dali do pohybu automobil s ľudskou posádkou? Študentom z Osaka Sangyo University stačilo 192 AA batérií na to, aby s ultraľahkým automobilom dosiahli rekordnú rýchlosť až 122 km/h. Pre napájanie vozidla s hmotnosťou 38 kilogramov použili oxyrídiové monočlánky z dielní Panasonicu, ktoré patria k najvýkonnejším na trhu. Ich pracovné napätie sa pohybuje v rozsahu od 1,7 do 1,5 voltu, čím predbiehajú doterajšie úspešné alkalické batérie. Na trhu sú už vyše roka, obľúbili si ich hlavne používatelia mobilného audia. Automobil s dĺžkou 3,3 metra bol pilotovaný vodičom, ktorý obsadil aerodynamicky tvarovanú kabínu. I keď pri tomto rekordnom výkone nešlo o dojazd a ekonomickú prevádzku, je zrejmé že rýchlostný rekord ohúril všetkých nadšencov. Pomysleli by ste si niekedy, koľko energie sa v malom valčeku menom batéria skrýva?