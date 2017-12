Laserové tlačiarne sú vraj zdraviu nebezpečné

Austrálski výskumníci zistili, že niektoré laserové tlačiarne vyžarujú pri svojej činnosti drobné častice, ktoré môžu spôsobiť vznik rakoviny, dýchacích a srdcových problémov. Zároveň však dodávajú, že výsledky ich výskumu sú zatiaľ nejednoznačné.

8. aug 2007 o 11:41 (sita)

Výskum vykonali vedci z Queensland University of Technology v Brisbane. Výrobca tlačiarní ako i nezávislí odborníci sa zhodujú, že vydávať akékoľvek varovania by bolo predčasné. Najprv je nutné zistiť presne aké chemikálie sa na emisiách týchto častíc podieľajú. Členka výskumu Lidia Morawska však dodáva, že určite nezaškodí mať tlačiareň v rozľahlejšom priestranstve a ďalej od ľudí.

"Táto informácia by mala predovšetkým viesť výrobcov ku konštrukcii tlačiarní s menšími emisiami. Ak máte možnosť, umiestnite tlačiareň do väčšej vzdialenosti od vášho pracoviska a na miesto s dobrou ventiláciou," uviedla Morawska. Spôsob, akým častice pôsobia na zdravie človeka nie je známy.

Vedci zatiaľ ani nevedia, či sú častice skutočne nebezpečné. Majú veľkosť stotiny až tisíciny ľudského vlasu. Vdychovaním sa môžu dostať do pľúc, kde by mohli zapríčiniť vznik rakoviny, ochorenie srdca či dýchacie problémy. Vedci uvádzajú, že pobyt v blízkosti pracujúcich tlačiarní by mohol mať na ľudské zdravie rovnaký účinok ako pasívne fajčenie.

Viceprezident pre oblasť predaja a marketingu spoločnosti Hewlett-Packard (HP) Tuan Tran tvrdí, že firma podrobuje všetky svoje tlačiarne dôkladným testom. Tran povedal, že sa snaží skontaktovať s výskumníkmi a overiť si niektoré ich zistenia, ktoré pokladá za zvláštne. Austrálski vedci totiž napríklad uviedli, že jeden model firmy HP má vysoké emisie častíc, zatiaľ čo takmer identický druhý model nemá žiadne.

"Chceme sa uistiť, že máme správne fakty predtým, než si začneme vytvárať nejaké závery. Robíme značnú nadprácu, aby sme zaistili, že naše produkty vyhovejú všetkým svetovým požiadavkám," vysvetlil Tran. Profesor chémie na lekárskej univerzite v New Jersey Charles J. Weschler povedal, že pokiaľ sa ľudia chcú chrániť, mali by sa viac obávať pasívneho fajčenia či emisií z automobilov, nie tlačiarní. "Je to zaujímavá štúdia a upozorňuje nás na niečo, čo si zasluhuje ďalší výskum. Nebudem však v tejto chvíli meniť svoje správanie pre nejaké predbežné zistenie," dodal Weschler.