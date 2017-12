Nokia investuje v Rumunsku do nového závodu 60 miliónov eur

Najväčší svetový výrobca mobilných telefónov, fínska spoločnosť Nokia chce v rumunskom meste Jucu postaviť nový výrobný závod.

7. aug 2007 o 9:20 TASR

Bukurešť 6. augusta (TASR) - Rumunské úrady už minulý týždeň vydali potrebné povolenia. Ako informovala Nokia stavebné práce môžu okamžite začať. Výška investície predstavuje 60 miliónov EUR, v prepočte asi 2 miliardy SKK.

Výstavba sa bude realizovať v niekoľkých etapách. Do konca roka 2007 by sem malo nastúpiť prvých 500 ľudí. Po spustení plnej prevádzky by mal závod zamestnať 3 500 až 5 000 ľudí. So začiatkom výroby sa počíta v 1. polroku 2008.

Informovala o tom agentúra APA.

(1 EUR = 33,372 SKK)