Canon uviedol na trh multifunkciu LaserBase MF 3220

Zariadenie reprodukuje pri rýchlosti 20 str./min ostrý text a hladké polotóny v rozlíšení 1200 x 600 dpi. Rad LaserBase MF 3220 dosahuje výstup prvého výtlačku za menej než 8 sekúnd. Pri kopírovaní sa vďaka dokonalejšiemu nastaveniu skenera doba výstupu p

6. aug 2007 o 0:30 (canon)

rvej kópie skracuje na menej než 11 sekúnd.

Rýchly výstup prvého výtlačku

V situáciách, keď užívatelia často tlačia kratšie dokumenty, môže byť krátka zahrievacia doba dosť rozhodujúca. Kľúčom skrátenia zahrievacej doby tlačiarne MF 3220 je fixačná technológia Canon On-Demand, ktorá je podporená použitím úsporného toneru Fine (EF).

Vďaka systému Canon Advanced Raster Printing System (CARPS) a architektúre High Smart Compression Architecture (Hi-ScoA) sa úlohy renderujú a komprimujú v počítači užívateľa. Použitie týchto dvoch technológií vedie prakticky k nulovej zahrievacej dobe.

Farebný skener

Na plochom skeneri s rozlíšením 600 x 1200 dpi (rozšírené 9600 x 9600) je možné skenovať dokumenty, pohľadnice a fotografie. Funkcia Skenovanie do PDF umožňuje jedným krokom skenovať do formátu PDF. Šetrí čas a obdúrava nutnosť investíc do softwéru pre vytváranie PDF.

Inteligentnejší vzhľad

Ovládacie panely zariadenia MF 3220 prešli dizajnovou úpravou a dostali do vienka nové farebné schématy, ktoré viac podporujú intuitívne ovládanie. Obe zariadenia sa vyznačujú prehľadnejšími ponukami a lepšou použiteľnosťou.

Všetko-v-jednom

Rady MF 3220 využívajú kazety všetko-v-jednom, ktoré zabezpečujú vysoko kvalitný výstup a ekonomickú tlač. Ide o kompaktnú kazetu, ktorá obsahuje toner, bubon a čistiace jednotky. Tým redukuje nároky na údržbu a zvyšuje spoľahlivosť. S každou výmenou kazety sa tlačová jednotka stáva takmer novou a zaisťuje hladký vysoko kvalitný výstup. Každá tlačiareň je navyše dodávaná s plnou kazetou a nie iba s kazetou prvej náplne.