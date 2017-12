Hackeri majú novú hru - spoznaj reportérku v utajení

Televízna reportérka v utajení musela v piatok utiecť pred rozčúlenými počítačovými hackermi, ktorí ju na konferencii v Las Vegas prichytili s kamerou schovanou v kabelke. Michelle Madigan z relácie Dateline NBC po odhalení obťažovali a posmievali sa jej.

5. aug 2007 o 21:08 (sita)

Z konferencie DefCon musela napokon utiecť, vonku naskočila do auta a zmizla. "Poslali pomerne peknú mladú dámu so skrytou kamerou, ktorej hlavnou úlohou bolo nakrútiť niekoho, ako sa priznáva k nejakému zločinu, čo naozaj nie je dobré," uviedol hovorca podujatia "Priest". Medzi hackerov sa pravidelne zvyknú otvorene i v utajení zamiešať aj federálni agenti, čo dokazuje aj názov jednej z diskusií "Spoznaj svojho federála".

"Toto je Švajčiarsko hackovania - neutrálna pôda, na ktorej sa stretávajú hackeri s federálmi, pričom majú spoločný cieľ, urobiť používanie počítačov bezpečnejším," spresnil Priest.

O Madiganovej misii vedeli organizátori DefConu ešte skôr ako vôbec prišla. Keď dorazila, skontaktovali sa s ňou a ponúkli jej novinársku akreditáciu, vďaka ktorej by sa mohla voľne pohybovať po konferencii a návštevníci by ju mohli ľahko identifikovať. Reportérka však túto ponuku odmietla. Zakladateľ DefConu Jeff Moss, ktorého hackerské meno je Dark Tangent, prilákal Madigan do preplnenej konferenčnej miestnosti.

Tam ohlásil začiatok hry s názvom "nájdi federála". Keď bola medzi publikom, zmenili názov hry na "spoznaj reportérku v utajení". Bez toho, aby ju menoval, Moss odsúdil jej praktiky. Keď ju odhalili, v publiku sa zdvihla vlna rozhorčenia. Madigan musela odstrčiť jedného z dobrovoľníkov pracujúcich na podujatí a z miestnosti utiekla.