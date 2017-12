Ministerstvo obrany chce nakúpiť tonery za 29 mil. Sk

BRATISLAVA 2. augusta (SITA) - Ministerstvo obrany SR (MO) vyhlásilo koncom júla verejnú súťaž na obstaranie tonerov, cartridgeov a pások do tlačiarní a faxov v celkovej hodnote 29 mil. Sk bez DPH. Vyplýva ...

2. aug 2007 o 13:55 SITA

BRATISLAVA 2. augusta (SITA) - Ministerstvo obrany SR (MO) vyhlásilo koncom júla verejnú súťaž na obstaranie tonerov, cartridgeov a pások do tlačiarní a faxov v celkovej hodnote 29 mil. Sk bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania. Uchádzači o objednávku môžu svoje ponuky zasielať do 17. septembra tohto roku.

Ministerstvo chce s vybranou spoločnosťou uzatvoriť zmluvu na nasledujúcich 12 mesiacov, počas ktorých bude tonery nakupovať. Ako kritérium pre výber spoločnosti, ktorá bude dodávku zabezpečovať, uviedlo ministerstvo najnižšiu cenu. Ministerstvo predpokladá nákup 18 tis. kusov náplní a pások.