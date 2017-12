Blue Dragon - leto v znamení draka

Nadišiel čas, aby sme si znovu pripomenuli jednu z najočakávanejších hier tohto leta pre konzolu Xbox 360. Herné sucho a zamračená obloha vytvorili slávobránu pre titul epických rozmerov s nádychom fantasy sveta.

2. aug 2007 o 10:49 Ján Pásztor

Ešte predtým než sa plnou vravou pustím do odhaľovania európskej verzie Blue Dragon, sa vrátim k nášmu titulku. Hier s drakmi v hlavnej úlohe nie je mnoho a pritom sa určite v radách hráčov nájdu zástupy milovníkov týchto mytologických príšer. Jednou z posledných, aj keď nie prevratných hier, bolo I of the Dragon vydané pred troma rokmi pre osobné počítače. (Kedysi dávno predtým sa na PC objavila i kvalitná akčná hra Drakan a bude to už takmer 10 rokov, čo nás potešil francúzsky Ashgan - pozn. Kordi) Myšlienka ovládania draka so všetkým čo k tomu patrí a zaujímavý koncept sa rozhodne nedal uprieť, no hru zrážalo viacero očividných chýb. Kvalitných hier s touto tematikou tak aj naďalej nieto, avšak toto leto onedlho túto nepriaznivú situáciu zmení. Dve hry, v ktorých významnú úlohu zohráva práve drak, sú už prakticky hotové a pripravené na zahájenie predaja. Dve hry s odlišným námetom, pre dve rôzne platformy. Prvou z nich, ktorá sa dostane na pulty našich obchodov, je hra s názvom Blue Dragon, veľkorozpočtový projekt pod taktovkou Microsoftu sa stal aj témou dnešného dňa. Druhou z nich nie je nič menšie ako samotný Lair, tentoraz pre zmenu pod taktovkou Sony pre ich najnovšiu konzolu novej generácie PlayStation 3. Podobnosť týchto hier končí v symbole draka, obe nám ponúknu odlišný herný zážitok a pri oboch budeme i v čase ich vydania, aby sme vám poskytli čo najvernejšie hodnotenie. Toľko by hádam na úvod aj stačilo, späť k nášmu preview.

Scenár k hre napísal Hironobu Sakaguchi, známy predovšetkým ako otec legendárnej série Final Fantasy. Svetom Blue Dragon v posledných desiatich rokoch otriasa každoročne pohroma v podobe veľkého purpurového mraku. Obyvatelia sú zhrození a utrápení, nevidia veľkú nádej v bojovaní. Keď však nivočenie dorazí aj do malej dedinky, domova troch nerozlučných priateľov Shu, Kluke a Jiro ich kalich trpezlivosti pretečie a rozhodnú sa vydať zlu v ústrety. Na ich prekvapenie však odhalia robota skrývajúceho sa za drancovaním miestnych obyvateľov. No skôr akoby sa stihli spamätať, ocitnú sa na materskej základni nepriateľov. Porazením prichádzajúcich malých robotov odhalia tri žiariace orby, ktoré skrývajú nepredstaviteľnú silu. Na to, aby sa stala ich súčasťou, musia orby prehltnúť. Dobrodružstvo mladých hrdinov sa v tomto momente ešte ani nezačalo, zato hráč už bude maž v tejto pasáži odohraných viac minúť, než majú niektoré hry dokopy. Sakaguchi napísal rozprávkový príbeh pre malých aj veľkých. Na jeho plné odhalenie si však budeme musieť ešte chvíľu počkať.

Blue Dragon je predovšetkým RPG, preto nech už hodnotíme jeho grafické spracovanie, hudbu či príbeh, vždy bude na prvom mieste spletitosť a hĺbka súbojov. V hre dostane hráč príležitosť ovládať až päť postáv súčasne. Teda nie žeby ste museli zadávať príkazy všetkým naraz. Súboje sú ťahové, silne pripomínajúce desiaty diel série Final Fantasy, kedy v malom okienku má hráč možnosť vidieť, kto bude nasledovať ďalším ťahom. Rovnako ako vo Final Fantasy X, i tu rôzne útoky pohlcujú rôzne časové obdobie, čo v prenesenom význame slova znamená, čím silnejší útok daná postava vykoná, tým neskôr sa znovu dostane k slovu. Zatiaľ čo sa ja radujem, že sa mi záver predošlej vety rýmuje, poteším aj vás. Všetkých nepriateľov vidno, niektorí síce na poslednú chvíľu priskočia, no stále máte dostatok času na vyhnutie sa mnohokrát otravnému súboju. Strach z náhodných súbojov, tak môžeme pokojne nechať pri starších Sakaguchiho RPGčkách. Z monotónnych a stereotypných stretov hrôzu nemusíme mať ani pri najmenšom. Súboje s bossmi sú dynamické a vyžadujú maximálne sústredenie. Obyčajní nepriatelia zas až tak zaujímaví nie sú, no čas od času, hlavne na obtiažnosti hard, dokážu riadne zakúriť pod nohami. Nechýba ani systém preťaženia, kedy postava po určitom počte zásahov dosiahne vrchol a sprístupní sa jej špeciálny útok so zdrvujúcou silou. Hráči obľubujúci stále nové a nové stratégie si taktiež prídu na svoje. S možnosťou kombinovania útokov, zhromažďovania sily jednotlivých útokov a v neposlednej rade s obrovskou paletou schopností sa môže Blue Dragon pokojne postaviť k ostatným veľkým hrám na hrdinu.

Avšak nie je všetko také ružové ako sa zdá. Hneď prvých pár minút ma vyviedlo z klamlivého omylu takmer dokonalého grafického zážitku pripomínajúceho filmy Pixar. Na obranu hry treba priznať, že niektoré prostredia vynikajú aj nad dnešným štandardom. Avšak nanešťastie drvivá väčšina za ním zaostáva. Fádne a prázdne prostredia neoslovia ani krátkozrakého človeka. Postavy a nepriatelia zachraňujú čo sa dá, no i tak sa nemôžem ubrániť pocitu mierneho sklamania. Keby sa hra nemala dostať na pulty obchodov už za dva týždne, ani by som sa pri týchto nedostatkoch nepozastavil. Druhým kameňom úrazu sú zvuky. Zatiaľ čo na hudbu nemožno krivého slova povedať, zvukové efekty spolu s dabingom sú vari zlým vtipom. Našťastie Sakaguchi prisľúbil ponechanie pôvodného nahovorenia, čo síce tiež nie je žiadna výhra, ale aspoň neprídeme o uši. Ťažko zatiaľ v tomto smere vynášať verdikt, na finálnu verziu si budeme musieť ešte počkať, no v zázraky dnes už hádam nikto neverí a po vlažnom prijatí hry niektorými západnými periodikami by som už za možnú nápravu nedal ruku do ohňa.

Nebudem zbytočne chodiť okolo horúcej kaše a poviem otvorene, zatiaľ ma hra sklamala. Možno po toľkých informáciách a neustálom upozorňovaní na tento titul som mal až prehnané očakávania, avšak priemerné, miestami až podpriemerné technické spracovanie, nie príliš najvhodnejšie zvolený dabing a atmosféra niektorých miest vo mne zanechala zmiešané pocity. S verdiktom však počkáme ešte niekoľko dní, keď sa nám do rúk dostane finálna verzia. Súboje sú svetlou stránkou hry a držia ako tak pokope moje rozčarovanie. Teraz už neostáva iné, len dúfať, zatiaľ ale prezradím, že na rozdiel od tohto titulu ma prekvapil iný, ktorý napokon môže i celú slávu modrého draka nadobro zatieniť. O tomto titule si však povieme až niekedy nabudúce.