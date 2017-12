Reklamáciu by mali vybaviť na počkanie

Ak príde zákazník reklamovať chybný výrobok, mali by jeho žiadosť v obchode vybaviť ihneď. Či mu v predajni vrátia peniaze, alebo vymenia tovar za iný tovar, je na dohode s predajcom.

2. aug 2007 o 8:05 Marcela Glevická



BRATISLAVA. Právo na reklamáciu dáva zákazníkovi Občiansky zákonník aj nový Zákon o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru aj chyby, ktoré sa prejavia až pri jeho používaní.

Reklamovať by mal zákazník najmä výrobné chyby. Podľa zákona obchodník musí o reklamácii rozhodnúť ihneď. V zložitých prípadoch do troch dní.

Ak zákazník prinesie do predajne chybný výrobok, podľa zákona sa nesmie stať, že mu reklamáciu nevybavia. V predajniach vždy musí byť pracovník, ktorý reklamáciu vybaví. „Ktorýkoľvek z našich predavačov má právo posudzovať reklamáciu,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Ahold Diana Chovancová-Stanková.

Ak má spoločnosť viac predajní, môže tovar reklamovať na ľubovoľnej pobočke.

Na opravu stačí mesiac

Novelizovaný zákon na rozdiel od pôvodného presne určuje, čo sa považuje za vybavenie reklamácie. Po novom musí napríklad obchodník vybaviť zákazníka, ktorý prišiel s reklamáciou, do 30 dní.

„Viac ako zákonných tridsať dní zákazník bez tovaru nebude,“ povedal Pavel Sláma, výkonný riaditeľ Datartu predajne s elektronikou.

Ak majú v predajni taký istý nový výrobok, nemusí zákazník čakať na opravu, ale môže požiadať, aby mu pokazený výrobok vymenili.

Ak rovnaký výrobok v obchode nemajú, môžu zákazníkovi ponúknuť iný model alebo vrátiť peniaze. Má nárok na celú sumu. „Keď si chce zákazník kúpiť iný výrobok, ale lacnejší, odporúčam mu zobrať si radšej hotovosť, s ktorou už môže nakladať, ako chce,“ povedala Stanková.

Pri neodstrániteľnej chybe je na dohode s predajcom, či si zákazník vezme späť peniaze, alebo sa rozhodne tovar vymeniť za iný.

Pôvodný obal nie je podmienkou

Žiadny právny predpis neprikazuje spotrebiteľovi, aby pri reklamácii priniesol tovar v pôvodnom obale.

„V pôvodnom obale môže predajca žiadať výrobok len v prípade, keď zákazníkovi poskytuje na tovar dlhšiu, ako dvojročnú záruku,“ povedala hovorkyňa inšpekcie Krkošová. Sláma z Datartu dodáva, že ani pri elektronike si ľudia pôvodný obal doma odkladať nemusia. Dôležité je zabaliť výrobok tak, aby sa pri preprave do servisu mechanicky nepoškodil.

Reklamovať môže zákazník aj tovar, ktorý si kúpil so zľavou a jeho cenu predajca znížil práve pre chybu.

Chybný tovar môžu obchodníci predávať, no musia na nedostatok zákazníka upozorniť a v predajni ho umiestniť mimo bezchybných výrobkov. „Aj keď chyba nebráni používať tovar, predávajúci je povinný spotrebiteľa o chybe upozorniť vopred,“ vysvetľuje Krkošová. Na chybu, pre ktorú predajca znížil cenu, sa reklamácia nevzťahuje. Akúkoľvek inú chybu môže spotrebiteľ kedykoľvek reklamovať.

Tovar so zmluvou

Splátková spoločnosť Triangel umožňuje reklamovať výrobky v servisnom stredisku. Tovar, ktorého chybu dokážu odstrániť, sa zákazníkovi vráti do tridsiatich dní. Splátkový kalendár však klientovi počas reklamácie naďalej beží.

Ak po reklamácii zákazníkovi vystavia doklad, že výrobok sa nedá opraviť, klientovi vrátia peniaze.

Tovar so zmluvou môže reklamovať len zákazník, ktorý si ho kúpil. Nemôže to zaňho vyriešiť rodinný príslušník alebo známy. Okrem vybavenia reklamácie totiž musí dôjsť k zrušeniu príslušnej časti zmluvy. Platí to napríklad pre akciové mobilné telefóny.