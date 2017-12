Múmia predĺžila dejiny protetiky

Britskí vedci potvrdili, že záhadný artefakt pripevnený k nohe múmie staroegyptskej ženy je pomôcka, ktorá jej nahrádzala stratený palec na nohe. Tento poznatok posúva zrod prvej známej funkčnej protézy azda až o vyše 700 rokov hlbšie do minulosti.

2. aug 2007 o 0:00

Už pred časom vedcov zaujal "prídavok" z dreva a kože na nohe 50- až 60-ročnej mumifikovanej ženy, ktorá žila v Egypte niekedy v rozpätí rokov 1069 až 664 pred n. l. Múmia je uložená v Egyptskom múzeu v Káhire. Vyzeralo to akoby mala na pravej nohe protézu palca strateného pri úraze. Rana sa jej dobre zahojila. Analýza teraz ukázala, že artefakt je naozaj protéza, ktorá neplnila iba kozmetický účel. Bola plne funkčná a majiteľke účinne pomáhala pri chôdzi. Vyplýva to jednak z viacerých drevených a kožených konštrukčných častí, jednak zo známok opotrebovania. Artefakt je dobre ohybný. Vedci sa však o jeho protetickej funkcii chcú ubezpečiť. Preto zháňajú dobrovoľníkov bez palca na pravej nohe, aby pomohli overiť predstavy o vlastnostiach protézy nosením presných kópií.

Aspoň nech dobre vyzerá

Tím plánuje preveriť v špeciálnom laboratóriu na meranie ľudskej výkonnosti aj model ďalšej staroegyptskej protézy palca, ktorú vystavuje Britské múzeum v Londýne. To ju získalo, hoci bez múmie, v roku 1881 od zberateľa starožitností Grevillea Chestera.

Táto protéza je možno ešte o čosi staršia, z rozpätia rokov 1295 až 664 pred n. l. Na rozdiel od prvej je vyrobená z takzvanej kartonáže, čo je jedna z foriem obalu múmie, a skladá sa z plátna, lepidla a sadry. Londýnska staroegyptská protéza tiež nesie známky opotrebovania, takže ju majiteľ alebo majiteľka nosili. Nebola teda iba pripevnená k telu počas mumifikačného procesu z náboženských či rituálnych dôvodov. Na druhej strane nie je ohybná, takže ju asi príslušná osoba nosila najmä z kozmetických dôvodov.

Vekový rekord

Dosiaľ najstaršou známou funkčnou protézou je starorímska protéza nohy, ktorá sa našla v hrobe v Kapue. Vyrobili ju z bronzu približne v roku 300 pred n. l. Dlho ju vystavovali v Kráľovskom lekárskom kolégiu v Londýne. Zničilo ju však nacistické letectvo počas 2. svetovej vojny. Zachovala sa iba kópia z mosadze a sadry, zhotovená okolo roku 1910. Dnes je v londýnskom Prírodovednom múzeu.

Ak by sa skutočný vek oboch staroegyptských protéz palcov na nohe pohyboval na horných hraniciach uvedených rozpätí, funkčná protéza by vekový rekord posunula možno až o vyše 700 rokov hlbšie do minulosti. A kozmetická azda ešte o dve ďalšie storočia. Odhodlanie neznášať pasívne údery osudu a usilovať sa telesné nedostatky aspoň sčasti funkčne nahradiť patrí k znakom civilizácie. Poznatky o protézach palcov ukazujú minimálne odkedy.

Výskum urobila Jacky Finchová zo Strediska biomedicínskej egyptológie pri Manchesterskej univerzite s kolegami. Informovala o ňom Manchesterská univerzita a BBC. (urb)