Kam zmizlo 120 tisíc iPhonov?

Čísla o predaji iPhonu, ktoré poskytol druhý partner, sa líšia o vyše stotisíc

1. aug 2007 o 0:00 (tb, ik)

Mobilný telefón iPhone je marketingovou senzáciou tohto roka. Jeho výrobca a jeho jediný predajca sa však zvláštne nezhodujú na tom, akou veľkou.

Apple oznámil, že za prvý víkend od začiatku predaja si zákazníci kúpili 270 tisíc telefónov. Tie možno používať len v sieti jediného mobilného operátora AT&T. Ten však o deň neskôr informoval, že v jeho sieti bolo zatiaľ aktivovaných len 146 tisíc prístrojov. Kam zmizlo 124 tisíc telefónov, ktoré tvoria rozdiel?

Tri vysvetlenia

Hovorca AT&T Mark Siegel najskôr uviedol, že v čísle od Apple je zahrnutý aj predaj príslušenstva. Firma Apple to však poprela. V druhom vysvetlení sa konštatovalo, že predaj Apple zahŕňa aj telefóny objednané cez internet, ktoré ešte zákazníci nedostali doručené. Apple však opäť upozornil, že internetový predaj sa do čísiel nezarátaval.

Operátorovi tak zostalo už len tretie vysvetlenie: ľudia si telefóny kúpia, ale otáľajú s ich aktiváciou. To však znie takmer neuveriteľne – na iPhony sa stále dlhočizné rady, ich cena na čiernom trhu sa šplhala do výšok. Že by si ich po kúpe šťastní majitelia jednoducho odložili do zásuvky a nechceli ich hneď používať?

Server Cnet špekuluje, že za „zmiznuté iPhony“ môžu sčasti technické problémy možno až dvoch percent zákazníkov, ktorí telefón aktivovať nedokázali. Ďalšia menšia časť sa pri spracovaní štatistík mohla nachádzať na ceste z Apple do skladov. Ponúka sa aj vysvetlenie, že zákazníci našli spôsob, ako použiť telefón aj mimo siete operátora AT&T, nijaký hacker sa však zatiaľ nepochválili s tým, že by sa mu telefón na fungovanie v inej sieti podarilo upraviť.

Európa tento rok

Apple zatiaľ oficiálne nepotvrdil, kedy by sa mali dostať iPhony do Európy. Svetové médiá špekulujú, že by sa prinajmenšom vo Veľkej Británii a Nemecku mal objaviť na jeseň pri operátoroch Orange a T-Mobile, ďalšie krajiny budú pribúdať budúci rok. Pripravuje sa vraj už aj oklieštená lacnejšia verzia telefónu pod názvom iPhone nano.