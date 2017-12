NDS zaplatí za dodanie výpočtovej techniky o tretinu menej

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zaplatí za dodanie výpočtovej techniky na roky 2007 až 2009 o tretinu menej ako predpokladala. Túto zákazku získala spoločnosť Datalan, a.s. Bratislava za 21,2 mil. Sk, pričom jej začiatočná predpokladaná hodnota bola 30

2. júl 2007 o 8:00 (sita)

mil. Sk bez dane z pridanej hodnoty.

Ako vyplýva z oznámenia obstarávateľa o výsledku verejnej súťaže v Úradnom vestníku Európskej únie, vybraná firma predložila spomedzi štyroch prijatých ponúk najnižšiu cenu. Najvyššia ponuka dosahovala úroveň viac ako 28,5 mil. Sk. NDS a Datalan uzavreli zmluvu o realizácii trojročnej zákazky 12. júla tohto roku.

NDS vznikla 1. februára 2005 na základe zákona o Národnej diaľničnej spoločnosti. Jej 100-percentným vlastníkom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Spoločnosť eviduje základné imanie vo výške 90,187 mld. Sk. K hlavným činnostiam spoločnosti patrí príprava, realizácia opráv a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na základe vládou schváleného Plánu rozvoja diaľnic a ciest, ako aj ich správa, prevádzka, údržba a opravy.

Datalan je popredným poskytovateľom komplexných IT služieb v oblasti softvérových riešení, softvérového vývoja, infokomunikačných riešení, outsourcingu IT a tiež konzultácií v oblasti ICT. Firma pôsobí na slovenskom trhu IT od roku 1990, na akciovú spoločnosť sa pretransformovala v máji 2001.

Po vzniku divízie softvérových riešení vo februári 2005 sa Datalan stal poskytovateľom komplexných IT služieb. Po fúzii so spoločnosťou Ability Development SK v apríli tohto roku vznikla jedna z najväčších IT firiem na slovenskom trhu. Datalan eviduje v súčasnosti základné imanie vo výške 11,7 mil. Sk.