Tipy na víkendové surfovanie

Extrémne spomalené videá, experimenty v mikrovlnke a testovanie účesov, ktoré vám pristanú, sú dobrým odrazovým mostíkom na to, aby ste sa nenudili ani tento víkend. Pripravili sme pre vás kolekciu rozprávok pre deti, prezradíme vám čo sa deje vo svete a

4. aug 2007 o 0:20 (mg, tu)

ponúkneme vám i krížovky – také sú tipy na surfovanie pre tento víkend.

Svet v mikrovlnke

Čo sa stane ak do mikrovlnky vložíte lepidlo, gumových medvedíkov, vajíčka alebo futbalovú loptu? Ak to nechcete skúšať vo svojej kuchyni, určite vás zaujme stránka http://www.u-starvin.com/micromaniac/index.html, kde si môžete u Mikromaniakov vyskúšať v ich virtuálnej prezentácii to, čo zažili oni pri natáčaní svojich experimentov. Servisní technici by tiež vedeli priložiť zopár historiek navrch....

Videá a zábava pre deti

Pília vám deti uši tým, že sa za počítačom nudia a radi by si pozreli nejaké obľúbené rozprávky? Na rodinnej stránke http://sk.svajdlenka.com/ nájdete všetko čo treba. Zbierka linkov vás nasmeruje na rozprávky i televízny humor bez toho, aby ste svojim ratolestiam museli pri počítači asistovať. Stačí len klikať a vracať sa späť na rázcestník.

Odhaľte svet účesov

Ak sa chcete zmeniť, nemusíte sa hneď pustiť do svojich návykov a vymeniť šatník. Niekedy stačí zmeniť účes. Na serveri http://www.4hairstyles.com/ nájdete rozsiahlu databázu fotografií účesov, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa pre ten pravý. Zdá sa vám, že je ponuka príliš bohatá na to, aby ste si vybrali? Nahrajte si na server svoju fotografiu a v generátore si zvoľte ten, ktorý vám najviac pristane.

Udržte ho v pohybe

Na http://www.boskowan.com/www/jirka/zzz/klickovana.htm si môžete precvičiť svoju zručnosť a trpezlivosť. Vašou úlohou je kľučkovaním a pohybom udržať červený štvorec v hracom poli čo najdlhšie bez toho, aby ste ním nenarazili do prekážok. Možno pri prvom pokuse nadobudnete pocit že je to nemožné, s čulými zmyslami však zistíte, že to predsa len ide. Čo tak dopriať si pred tréningom trochu kofeínu?

Krížovky na webe

Ak na dovolenke, alebo vo voľnom čase radi lúštite krížovky, možno vás poteší, že pre ne nemusíte utekať do novinového stánku, ale pokojne si ich môžete zahrať aj na internete. Stránka www.krizovky.sk obsahuje desiatky krížoviek zadarmo, môžete si ich vytlačiť alebo hrať priamo v okne prehliadača. Stránka okrem iného obsahuje aj niekoľko osemsmeroviek.

Ako rýchlo plynie čas?

Vraví sa, že čas plynie rýchlosťou 60 sekúnd za minútu. Na stránke http://www.poodwaddle.com/worldclock.swf sa však dozviete, čo všetko sa vo svete udeje, kým vy sledujete okno prehliadača. Sledujete rast populácie, úmrtia, ochorenia, výrobu a ďalšie maličkosti, na ktoré človek pri čakaní či mrhaní časom ani len nepomyslí. Čo poviete na štatistiky?

Svet akoby zastal

Niektoré veci sa okolo nás dejú tak rýchlo, že ich voľným okom iba s ťažkosťami postrehneme. Na stránke http://www.engr.colostate.edu/~dga/high_speed_video/ nájdete bohatú kolekciu extrémne spomalených videí, ktoré vám odhalia neviditeľný svet. Mysleli ste si, že vás už nič nemôže prekvapiť? Mýlili ste sa.