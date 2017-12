Technológia DNSe 2.0: zvuk, ktorý ožíva

V roku 2003 spoločnosť Samsung po prvý raz predstavila novú technológiu vylepšenia zvuku s názvom Digital Natural Sound engine (DNSe). Jej predstaveniu širokej verejnosti predchádzali roky výskumu v oblasti DSP a akustiky.

3. aug 2007 o 15:20 (samsung)

Odvtedy spoločnosť Samsung pokračovala v neustálom vylepšovaní tejto technológie a investovala do výskumu a vývoja tak, aby tak dosiahla tú najvyššiu možnú kvalitu zvukovej reprodukcie v celom portfóliu svojich produktov, TV prijímačmi a DVD prehrávačmi počnúc a stereo systémami a MP3 prehrávačmi končiac.

Cieľom technológie DNSe 2.0 je ponúknuť koncovému používateľovi ten najlepší zvukový zážitok. Nový „zvukový engine“ poskytuje vyššiu kvalitu zvuku s podstatne prirodzenejšími efektmi, než je tomu pri tradičných metódach. Takýmto spôsobom sa darí reprodukovať skutočne „pravý” stereo zvuk, presne taký, aký zamýšľali jeho tvorcovia.

Výsledok je dosiahnutý prekonaním obmedzení, ktoré bývajú dané konštrukciou slúchadiel alebo nie práve najideálnejšie použitými reproduktormi. Práve eliminovaním týchto obmedzení ponúka technológia realistický stereo zvuk s hlbokými basmi.

Spoločnosť Samsung navyše vyvinula ideálne technológie, ktoré posúvajú hudobný zážitok podstatne ďalej za obmedzenia, ktoré sa v oblasti prenosnej hudby a multimediálnych prehrávačov často vyskytujú.

Používatelia dostávajú k dispozícii režimy 3D, Street (ulica), Clarity (čistota), a Concert Hall (koncertná sieň) a tiež vylepšenia zvuku v rôznych prednastavených režimoch ekvalizácie – od rocku po klasiku a od zvýraznenia vokálov až po hlboké basy. Všetky tieto možnosti výrazne posúvajú úroveň zážitku z posluchu hudby do úplne nových dimenzií.

S ktorýmkoľvek zariadením s implementovanou technológiou DNSe môžete teraz vyraziť na neopakovateľný zvukový výlet, od stretnutia na komornom koncerte, kde ožívajú symfonické orchestre, až po nadupaný technoklub, kde vás hlboké basy jednoducho vťahujú do tanca. Nech už počúvate akýkoľvek druh hudby, technológia DNSe od spoločnosti Samsung vám zaručí, že sa do vašich uší dostane skutočne živý zvuk.

Technológia DNSe 2.0 spoločnosti Samsung bola najnovšie implementovaná do MP3 prehrávača YP-K3, ktorý bol uvedený do predaja začiatkom roka 2007 (aktualizácia firmvéru).

Technológia DNSe 2.0, ako aj všetky nasledujúce verzie technológií vylepšenia zvuku, budú prítomné vo všetkých nových MP3 prehrávačoch spoločnosti Samsung. V priebehu nasledujúceho obdobia sa o týchto nových a pripravovaných zariadeniach dozviete viac.

Prirodzený stereo zvuk

Stereo efekt je pre všetkých znalcov hudby mimoriadne dôležitý, pretože zvuk pretvára z plochého a nevýrazného na taký, ktorý ožije vo vašich ušiach. Kvôli obmedzeniam súvisiacim s výrobou slúchadiel je však vo všeobecnosti ťažké dosiahnuť uspokojujúce výsledky v oblasti stereo zvuku.

Tie vyplývajú z neprirodzeného oddelenia kanálov na kanál ľavý a pravý. Stereo reproduktory prenosných prehrávačov predstavujú ten istý problém, pretože sú veľmi blízko pri sebe a nemôžu tak simulovať ideálne prostredie ideálneho stereo posluchu.

Dosiahnutie originálneho 3D stereo zvuku si vyžaduje exaktné rozmiestnenie ľavých a pravých reproduktorov a tiež presnú polohu samotného poslucháča. Jedine takýmto spôsobom je možné dosiahnuť perfektné vyváženie zvuku prichádzajúceho sprava aj zľava. Napriek tomu však časť zvuku z ľavého kanálu bude vnímaná pravým uchom a časť pravého signálu zachytí aj ľavé.

Technológia DNSe 2.0 spoločnosti Samsung úspešne dosiahla toto optimálne vyváženie dôsledným spracovaním zvukového signálu, čim umožnila, aby prenosné prehrávače so slúchadlami alebo reproduktormi mohli reprodukovať ideálny stereo zvuk tak, ako ho vytvorili samotní tvorcovia hudby.

Audiofili sa teraz na cestách môžu tešiť z takej kvality zvuku, aká vládne u nich doma pri zapojení domáceho stereo systému.

Hlboký basový zvuk

Kvôli obmedzeniam vyplývajúcim z reálnych možností výroby slúchadiel alebo malých reproduktorov nastáva problém aj pri reprodukcii silných a mohutných basových zvukov. Najčastejšie sú počúvateľné iba basy a vyššie basové registre. V závislosti od druhu počúvanej hudby a na rozdiel od pôvodného zámeru jej tvorcov môže byť výsledná kvalita reprodukcie viac ako neuspokojivá.

Napríklad, hlboké basové linky tvoria základný prvok hip-hopu aj tanečnej hudby. A práve basový zvuk tvorí základný prvok hudby, podľa ktorého mladí aj starší tancujú. Bez hlbokých basových zvukov stráca hudba najväčší rozmer v oblasti počúvateľnosti.

V snahe zrušiť tieto obmedzenia využíva technológia DNSe psycho-akustický fenomén, takzvaný „chýbajúci fundamentál“ (Missing Fundamental), ktorý umožňuje užívateľom zachytiť aj najnižšie registre basového zvuku, a to aj napriek tomu, že je to fyzicky nemožné.

Takmer každý jeden zvuk sa skladá z kombinácie viacerých frekvencií, z ktorých najnižšia, tzv. fundamentálna frekvencia, je často príliš nízka na to, aby ju bolo možné technológiou v prenosných prehrávačoch reprodukovať. Technológia DNSe kalibruje ostatné frekvencie tak, aby presvedčila ucho o tom, že tieto hlboké basové zvuky skutočne počuje.

Spracované basové vyššie harmonické signály nútia mozog nahradiť chýbajúce fundamentálne basové signály a tým vytvoriť dojem prítomnosti nízkych basových registrov. Vďaka tomu umožňuje technológia DNSe prenosným audio prehrávačom so slúchadlami alebo malými reproduktormi simulovať akustickú hĺbku, ktorú je inak možné dosiahnuť, len pomocou podstatne kvalitnejších audio sústav.

Navrhnite si váš akustický zážitok

DNSe v sebe zahŕňa niekoľko rozličných technológií, ktoré upravujú zvuk tak, aby optimalizovali výsledný zvukový obraz. Použitím rozličných technológií vytvorila spoločnosť Samsung množstvo predvolených nastavení, ktoré vám umožnia upraviť hudobný zážitok presne podľa hudobného žánru alebo iných akustických podmienok.

Tento systém spracovania audio signálu umožňuje hudobným prehrávačom obnoviť kvalitu zvuku na čo najvyššiu možnú úroveň. Reprodukuje sa prakticky originálny stereo zvuk, presne taký, aký mali na mysli jeho tvorcovia. Audio entuziasti si tak môžu

vychutnať zvuk, ktorý posúva kvalitu akéhokoľvek hudobného zážitku do úplne inej dimenzie.

Prednastavenia ekvalizéra vdýchnu prenosným hudobným prehrávačom život. Hranice kvality reprodukcie hudby posúvajú na takú úroveň, že všetky finesy klasickej hudby preniknú do vašich zmyslov presne tak, ako by ste boli prítomní v koncertnej sieni. To isté platí aj pre hip-hop alebo techno.

Pulzujúci basový zvuk, ako keby ste boli prítomní v tom najštýlovejšom klube, je teraz samozrejmosťou. Používatelia budú vďaka najnovšej technológii schopní pohodlne si zvoliť z prednastavených zvukových schém takú, ktorá oživí ich hudbu na nepoznanie. Využitím všetkých výhod, ktoré môže technológia DNSe 2.0 ponúknuť, dosiahnete teraz reprodukciu zvuku v takej kvalite, v akej bola od počiatkov jej vzniku zamýšľaná.