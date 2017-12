Cenzori zasiahli proti hre

Britský cenzor prvý raz od roku 1997 zakázal počítačovú hru pre neprimeranú mieru násilia. U nás by jej predaju nemal kto zabrániť.

4. júl 2007 o 0:00 Tomáš Bella, Ján Kordoš

Nepodarilo sa to hrám, v ktorých treba zabíjať policajtov, ani titulom s pornografickým nádychom. Až počítačová hra Manhunt 2 dokázala minulý mesiac po desiatich rokoch prvý raz dohnať britských cenzorov k najdrastickejšiemu kro­ku: úplnému zákazu jej predaja.

„Manhnut 2 sa od ostatných špičkových hier odlišuje absolút­nou bezútešnosťou a krutosťou celého kontextu hry, ktorá neustále motivuje k inštinktívnemu zabíjaniu bez akejkoľvek možnosti jeho zmiernenia,“ konštatoval David Cooke, šéf britskej Rady pre klasifikáciu filmov, ktorá zodpovedá aj za posudzovanie počítačových hier. „Hra podporuje zabíjanie sadistickým spôsobom.“

Príbeh Manhuntu 2 sa odohráva v psychiatrickej liečebni, odkiaľ sa musí vedec vyslobodiť vyvraždením celého jej osadenstva. Obete môže zabíjať rýchlo, ale za masakrovanie brutálnejšími spôsobmi a ich mučenie získava body navyše.

Manhunt je pokračovaním prvého dielu hry z roku 2003. Už ten vyvolal kontroverzné reakcie a rodičia 14-ročného chlapca, ktorý bol dobodaný na smrť, vtedy obvinili tvorcov hry, že vraha ich syna inšpirovali.

Umelecké dielo

Rozhodnutie britských úradov nasledovali aj ďalšie krajiny, medzi nimi Nemecko, Írsko a Austrália. V Spojených štá­toch bola hra označená ako vhodná len pre dospelých, to znamená, že by sa nedostala na pulty supermarketov.

Vydavateľ hry, firma Take-Two Interactive Software, sa preto rozhodol nezačať hru predávať na budúci týždeň, ako bolo plánované. V krátkom čase chce zvážiť, či hru upraví, alebo uvedie len na trhy tých krajín, ktoré to povolia. Firma však zároveň vydala vyhlásenie, v ktorom zásah cenzora odsúdila. „Hra prináša do interaktívnej zábavy predtým nepoznanú filmovú kvalitu a je originálnym umeleckým dielom,“ tvrdí šéf Take-Two Strauss Zelnick.

Podľa expertov by mohlo odloženie uvedenia hry v iných krajinách skôr pomôcť, keďže získa značnú publicitu.

Na Slovensku bez problémov

Aj keď bola v iných krajinách hra zakázaná, na Slovensku by jej predaju nič nebránilo. Žiadna organizácia, ktorá by vhodnosť hier posudzovala, totiž u nás neexistuje.

Predajcovia by sa museli len dobrovoľne rozhodnúť, že hra je pre ich zákazníkov už priveľmi drastická. „Rozhodnutie je na strane vydavateľa,“ povedala pre SME Bára Veselá z firmy Cenega, ktorá mala hru u nás distribuovať. „My ako distribútor by sme to, samozrejme, tiež mohli urobiť, ale v doterajšej praxi na to nebol žiaden dôvod.“

Cenega na obaloch hier u nás uvádza ich klasifikáciu podľa veku, od ktorého sú pre hráčov vhodné. Všetkým distribútorom túto povinnosť ukladá až nový audiovizuálny zákon, ktorý parlament schválil tento týždeň a platiť by mal od januára.