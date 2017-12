Hackli Microsoft

Namiesto informácií o spoločnosti sa na stránke britského Microsoftu objavila fotka dieťaťa mávajúceho vlajkou Saudskej Arábie.

4. júl 2007 o 0:00 (tu)

O úspešný útok na web britskej pobočky Microsoftu sa postaral hacker s prezývkou „rEmOtEr“, keď využil techniku „Sql injection“, ktorá využíva nezabezpečené databázové servery.

Hacker pomocou formulára na stránke postupne odosielal chybné údaje na server a sledoval chybové správy, ktoré server zobrazil. Pomocou nich sa mu nakoniec podarilo namiesto hlavnej stránky Microsoftu zobraziť inú. Na internete sa neskôr objavilo aj video s postupom, ktorý použil.

Roger Halbheer, poradca Microsoftu pre bezpečnosť, potvrdil, že za chybu môže deravý server. „Ak programátor urobí chybu, hacker to vždy môže zneužiť,“ hovorí.

Sú dva spôsoby, ako sa vyhnúť podobným útokom v budúcnosti: „Databáza by nemala vracať chybové správy a webové aplikácie by mali kontrolovať, čo hacker zapíše do formulára.“ Microsoft ihneď po útoku chybu opravil.