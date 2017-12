Úspech Nintenda v Japonsku

2. júl 2007 o 17:24 Ján Kordoš

DS Lite: 163,888

Wii: 65,582

PSP: 32,984

PS2: 11,962

PS3: 9,581

Xbox 360: 3,369

Game Boy Micro: 284

GBA SP: 130

Gamecube: 82

DS Phat: 30

Dovolili by ste si tvrdiť, že kým sa predá jeden Xbox 360, zmizne z pultov takmer 50 handheldov Nintendo DS Lite, ktorý sa vyrába už niekoľko rokov. Konzolu od Microsoftu japonský trh jednoducho vôbec neprijal, pretože zahraničným značkám všeobecne príliš neveria a Xbox 360 sa im zdá príliš mohutný a veľký (wtf???) a k tomu má externý adaptér pomerne objemných rozmerov. Next-geny dostávajú všeobecne na zadok, veď ako inak si vysvetliť, že i v Japonsku sa Playstation 2 predáva lepšie ako najnovšia PS3. Porovnávať to s produktmi od Nintenda je zbytočná a prekvapujúco tak v Japonsku hrá hlavné husle pre Sony Playstation Portable! Rozdiel medzi Nintendom Wii a PS3 sa znovu zvyšuje a to dokonca i napriek tomu, že na Wii nie je až toľko kvalitných projektov ako by sa mohlo zdať. Zameranie sa na hravejšie publikum Nintendu vychádza, otázne ostáva, ako dlho tomu tak bude.

Zdroj: Actiontrip