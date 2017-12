Každá druhá SMS je v O2 počas leta zadarmo

Operátor O2 ponúka svojim klientom akciu na SMS správy. Každá druhá správa je zadarmo, bez ohľadu na to, kam smeruje.

2. júl 2007 o 15:25 (o2, ik)

Operátor O2 ponúka svojim klientom akciu na SMS správy. Každá druhá správa je zadarmo, bez ohľadu na to, kam smeruje - do siete O2, do sietí T-Mobile a Orange, do sietí zahraničných operátorov. Akcia však neplatí na SMS správy odoslané v roamingu.

Novinkou je aj možnosť vziať si akciový mobilný telefón Nokia 2610 k paušálu Voľnosť 250. Doteraz nebolo možné vziať si k najnižšiemu paušálu akciový mobil. Celkovo teda stačí na jeho získanie zaplatiť 2001 korún. V tom je zahrnutý volací kredit 500 korún a šesť mesačných paušálov.

Čitateľ nás upozornil, že O2 zmenila začiatok roamingu v dvoch krajinách. Z Talianska (+ Vatikán a San Marino) si zo siete operátora Wind zavoláte až od 16. júla 2007. Z Grécka zo siete operátora TIM to bude oo 7. júla 2007.