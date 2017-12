Fallout 3 - nukleárnou vojnou zničená Zem sa znovu prebúdza

Fallout je kult. A keď sa začne pracovať na pokračovaní kultovej záležitosti, okamžite sa spoločnosť rozdelí na dva tábory: jeden vývojárom fandí a druhý preklína za znásilňovanie legendy. Pevne veríme, že po tomto preview zostane už len jeden jediný zást

3. júl 2007 o 10:00 Ján Kordoš

Málokto si dnes spomenie na pomerne obtiažne začiatku projektu Fallout, ktorý vznikal pod taktovkou dnes už zaniknutého Interplay. Odklady a problémy pri vývoji však chvalabohu ambiciózny projekt nezastavili. Doba skvostných RPG v čase vydania nebola podobným hrám naklonená, o to väčšie prekvapenie postapokalyptické dobrodružstvo spôsobilo. Izometrický pohľad, možnosť voľby medzi real-time a ťahovými súbojmi, skvostný ironický humor, rozsiahle dialógy, vynikajúci príbeh, mnoho questov, patričná krvavosť a lukratívne prostredie. Teda ak môžeme Spojené Štáty Americké po atómovej vojne nazvať termínom oku lahodiaca krajina. Druhý diel na seba nenechal dlho čakať a okrem menších zmien sme sa dočkali „len“ nového príbehu. Neskutočne chytľavého a pohlcujúceho. Z Falloutu sa stal okamžite hit a hoci priame pokračovanie nikdy nevzniklo, hovorilo sa o ňom okamžite po úspešnej dvojke.

Bethesda sa s úspešným Oblivionom zapísala u mnohých ako kvalitný vývojarský tím, no málokto si dokázal predstaviť spojenie zničený svet Falloutu a Bethesda so svojim vyblýskaným Oblivionom a 100+1 fantasy klišé. Navyše bol potvrdený prerod pohľadu na hru, ktorý sa zmení s izometrického na pohľad z vlastných očí, pričom je umožnené používať aj kameru za hrdinom a voľne ňou pohybovať a približovať si ju. Už vo viacerých hráčoch vzbudzovalo dešpekt a opovrhovanie. Ten, kto čakal len úbohý klon do vylepšeného enginu Oblivionu, zmeny farebných textúr na matné, má smolu a so svojimi prostoduchými názormi o úbohej snahe Bethesdy získať poriadny balík peňazí, sa môže ísť zahrabať. S tretími dielmi to je síce trochu náročnejšie, stačí si spomenúť na prípad Doom 3: dva prvé pekelné diely boli navlas rovnaké, na trojku sa čakalo dlho a napokon sa titul i dobre predával, no očakávania niektorých hráčov boli až príliš veľké a nedokázali pochopiť, že ide len o klasiku v novom kabáte.

Poďme sa však už pozrieť aj na niektoré kľúčové prvky Falloutu 3, čaká nás toho totiž dosť. O novom pohľade a kamere sme už hovorili, no ešte doplníme, že sa nemusíte báť žánrovej zmeny. Žiadna strieľačka z vlastného pohľadu s kopcom mŕtvych tiel za vašim chrbtom sa konať nebude. RPG prvky budú totiž jedným z najdôležitejších prvkov určujúcich úspešnosť zásahu. Nie je to klasická strieľačka, hoci podobným štýlom síce strieľať budete, avšak na rozdiel od FPS hier nebude záležať len na vašom postrehu a rýchlosti reakcie. Každý protivník sa bude skladať z niekoľkých zásahových častí, pričom na každej vidíte percentuálnu úspešnosť zásahu i poškodenie, ktoré postave spôsobíte. Je samozrejmé, že pokiaľ nebudete presní, môžete na smrteľné zásahy do hlavy rovno zabudnúť. Ak stále neveríte, že by sa všetko mohlo zvrtnúť v úbohé zabíjanie, určite poteší možnosť si všetko zastaviť a pri pauze si premyslieť nasledujúci postup. Samozrejme platí, že zásah do nohy protivníka spomalí, z ruky mu môžete vyraziť zbraň a napríklad v prípade zmutovaných mravcov sa vyradením ich „tykadiel“ postaráte o dezorientáciu a potvorky akoby oslepnú a nebudú vedieť odhadnúť vašu pozíciu. Strieľačka to teda rozhodne nebude, na to okamžite zabudnite a okrem kvalitnej myšky si pripravte i trochu rozumu, inak sa súboje stanú vašou nočnou morou. Chýbať nesmú stovky postranných úloh, ktoré sa priamo príbehovej línie netýkajú, no pomerne výrazným spôsobom vás vedú k jednému z dvanástich celkových záverov. Postáv, s ktorými budete môcť prehodiť reč nebude až toľko ako v Oblivione, avšak na rozdiel od fantasy epického diela tu nebudú niektoré charaktery naklonované, ale každý z nich má svoju vlastnú povahu, osobnosť a kopec tém, ktoré s vami rád preberie.

Príbeh sa odohráva 30 rokov po Falloute 2, no predošlé dobrodružstvá nemusíte vôbec poznať, hra si na nich nezakladá a začína rozprávať vlastný príbeh. Atómová vojna v 50.rokoch 21.storočia bola pre celú Zem ničivá a prežili len ľudia ukrytí vo Vaultoch, špeciálnych podzemných krytoch, ktoré umožňovali viesť aspoň akú-takú náhradu za normálny život na povrchu planéty. Vo Vaulte číslo 101 sa začína odohrávať náš príbeh. So zvolenou postavou prechádzate od úplných počiatkov a keď sa po 200 rokov ukrývania otvoria dvere podzemného sveta, zistíte, že mnohí prežili i na povrchu, no na nič také, čo poznáte, sa vôbec nepodobajú. Mutanti a podivné stvorenie vás budú prekvapovať len sprvoti – no začiatok si užijete už ako dieťa, ešte neskúsený a bezmenný hrdina. Po pôrode si zvolíte vlastnú identitu a hoci vaša matka okamžite zomiera, nie je to posledné lúčenie s rodinou. Na svoje 10.narodeniny dostanete vreckový počítač Pip Boy – známu technickú hračku z predošlých dielov, do ktorej sa ukladajú všetky podstatné veci. Neskôr si zvolíte, čím by ste chceli byť (formou darovanej knižky, kde si akoby vyberáte svoje povolanie) a už vám na dvere klope ďalšia strata. Váš otec, ktorého nahovoril Liam Neeson , známy vedec z Vaultu 101 sa stratil a vedie vás k úniku z podzemného života a skúmaniu vonkajšieho sveta. Ako správny syn a hrdina zároveň neodoláte a hoci už máte za sebou niekoľko minút hrania, pravé dobrodružstvo sa začína rozvíjať až teraz.

Vaše kroky povedú cez zničený Washington D.C a jeho blízke okolie, kde natrafíte na niekoľko frakcií, okupujúcich vopred navrhnuté časti. Je len na vás, ku ktorej spoločnosti sa pridáte, pre koho budete pracovať. Sú tu ochrancovia mesta, podobní žoldnierom z Brotherhood of Steel, máme tu The Slayers, ktorým patrí Paradise Falls a nesmú chýbať zmutované potvory, ktoré si niekedy zachovali aspoň vo vnútri ľudské črty, inokedy zvíťazili zvieracie pudy. Aj keď je svet menší ako v Oblivione, nemusíte mať strach z obmedzujúceho prostredia, pretože rozloha omnoho menšia nie je a tvorcovia sa rozhodli radšej spracovať menšiu krajinu s väčším dôrazom na detailné scenérie a prepracovanú architektúru a dizajn jednotlivých lokácií. S tým súvisí aj množstvo ukončení, pretože celý svet preskúmať nemusíte, dokonca to v niektorých prípadoch nebude ani možné, pretože vaša voľba výrazne ovplyvní chod hry, čo bolo dokumentované na jednoduchom príklade s mestečkom Megaton. Pokúsite sa vyhovieť tajomnej postave a celú populáciu zbavíte trápenie pomocou bomby a vymažete ho z povrchu zemského. Ak sa s týmto charakterom spolčíte a pomôžete mu, otvorí sa vám nové miesto Tenpenny Towers, do ktorého by ste inak nezískali prístup a kde na vás čakajú iné úlohy.

Ďalším prvkom, ktorý je pre Fallout dokonale charakteristický, je svojská dávka násilia. Na prvý pohľad môže urážať, ale vo svojej podstate dokonale paroduje a hlavne citlivo navodí tú správnu atmosféru. V origináloch nebolo nezvykom, keď telá explodovali a potoky krvi sa objavovali po zásahoch brokovnicou z blízkej vzdialenosti. Bola to zábava a o túto charakteristickú črtu rozhodne nepríde ani Fallout 3 a bude obsahovať praskajúce hlavy, odtrhnuté končatiny a s použitým špeciálneho perku na krvavé zabíjanie, po vás zostane červená pôda. Nie je to však násilie, na ktoré sa vsádza, je z neho vidieť nadhľad a iróniu komentovania krvavých orgií. Keď sme už načrtli perky, hodíme záchranné laso tým, ktorí nepoznajú S.P.E.C.I.A.L. systém budovania vášho charakteru. Ide o sedem základných vlastností, ktorých hodnoty postupne zvyšovaním svojej úrovne zlepšujete a diferencujete tak vlastného hrdinu. Ide o známe kombo strenght (sila), perception (vnímavosť), endurance (vytrvalosť), charisma (charizma), intelligence (inteligencia), agility (agilnosť) a luck (šťastie). Okrem týchto základných atribútov máte k dispozícii aj riadnu zásobu skillov a perkov, ktoré zlepšujú presne zvolenú oblasť. Investovať môžete do 10 zvolených perkov a nasmerovať tak hrdinu istým smerom, takže po rozohratí za inú postavu sa nemusíte vybrať napríklad cestou bojovníka, ale investíciou do iných perkov sa z mnohých problémov jednoducho vykecáte. Zbraní bude obrovské množstvo, no keďže mnoho z nich podlieha zubu času, je možné ich opravovať výmenou súčiastok z iných zbraní.

Ako sa už dávno vedelo, Fallout 3 pobeží na vylepšenom engine Oblivionu a tomu musela byť prispôsobená celá architektúra. Zabudnite na romantické západy slnka s lesom na horizonte. Atómovou vojnou zničená pustatina si žiada svoje obete a zlikvidovaná zem s absenciou akejkoľvek zelene, nekonečnou púšťou a skazou proste musí pôsobiť depresívne. Tak tomu bolo v minulosti, tak tomu bude i teraz. Povrch je zvráskavený, doslova cítite mŕtvu planétu. Interiér Vaultu 101 a rovnako i iné vnútorné priestory sú štylizované do retro-technického štýlu, čo starší hráči veľmi dobre poznajú z Falloutov a hoci to nie je art-deco typu Bioshock, mnohými prvkami sa mu približuje. Akurát Fallout používa tie najnenápadnejšie a najšedivšie farby, aby nenastal žiadny kontrast, aby všetko vyzeralo ošúchane a podliehajúc zubu času mleli niektoré technické hračky z posledného. Blikajúce staré diódy, mechanické motory, obrovské piesty a gigantické haly či exteriéry zapadnuté prachom, rozpadnuté budovy, kopce haraburdia a pozostatkov civilizácie. To všetko musí byť sfarbené do depresívnych farieb, zložených z odtieňov hnedej a šedej. Protivníci sa vám budú hnusiť, no rasové predsudky budú musieť ísť v mnohých prípadoch bokom. Postavy nahovorí približne 30 až 40 dabingových hercov, pričom každému charakteru chcú vtlačiť osobitný šarm.

Na Fallout 3 sa nedá netešiť. Bethesda v posledných rokoch nikdy nesklamala a vždy priniesla tú správnu dávku technického spracovania a hrateľnosti. Navyše sa na rozdiel od minulosti vyvaruje ohromnému množstvu chýb a je vidno, že do Falloutu 3 sa snaží dať srdce. Prvý trailer má svojskú atmosféru, nechýba úchylný sarkazmus, takže sa zasmejeme na skutočných vtipoch a nie trápnych prdoch (typu Shrek 3) a podobných zaručene zábavných momentoch. Inteligentný humor v spojení s množstvom dialógov však vyžaduje more času na spracovanie a dôkladné otestovanie. Na hre sa pracuje už pomerne dlhú dobu, no dizajnéri majú ešte stále kopec práce. Prvý termín vydania síce je stanovený na jeseň 2008, ale radšej si počkáme niekoľko mesiacov navyše, pretože Fallout 3 je našim snom. Musí byť prepracovaný do posledného riadku kódu. Istotne, už teraz sa začínajú objavovať hlasy, že to nebude ono. Nebude to také ako kedysi. Samozrejme: pivo, ženy a futbal už nie je ako kedysi, no z niektorých vecí priam srší svojská atmosféra. A Fallout 3 patrí medzi ne. Takže ešte raz a teraz veríme, že si to poviete viacerí, na Fallout 3 sa nedá netešiť.