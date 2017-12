Horúčka iPhone odštartovala

Apple vstúpil na trh mobilných telefónov tak, ako si želal. Zákazníci na jeho iPhone stáli v rade.

V Apple to nazvali iDeň - v piatok o šiestej hodine newyorského času prišiel na trh iPhone. Interaktívny komunikátor, ktorý spája mobil, mediálny prehrávač a webový prehliadač. Keď v strednej Európe odbíjala polnoc, ľudia v metropolách amerického východného pobrežia sa predbiehali v nakupovaní vychytávky. Rady boli dlhé aj stovky metrov. O tri hodiny neskôr sa nákupná horúčka presunula do Los Angeles a San Francisca.

Dlhé čakanie odradilo

Do akcie, ktorá náruživosťou fanúšikov pripomínala príchod nových častí Harryho Pottera či návrat Hviezdnych vojen, sa zapojili dve stovky amerických obchodov Apple a desaťkrát viac predajcov telekomunikačného operátora AT&T, exkluzívneho partnera iPhone.

Deň predtým zavreli o pár hodín skôr, aby mohli mať v piatok a počas víkendu otvorené dlhšie. Podľa PC World bol rad pred obchodom v newyorskom SoHo dlhý tri bloky, v centre San Francisca zasa iPhone vypredali za pár hodín.

V Bostone šiel Craig Henry na péenku, aby bol na začiatku radu. Agentúra Bloomberg zasa priniesla príbeh Anny Maolimovej ktorá zaplatila pred obchodom v severokarolínskom Charlotte dvesto dolárov mužovi, aby ju pustil na jeho tretiu pozíciu. Ona bola 80. v rade.

Žiadny lacný špás

Zamestnanci upozorňovali, že jeden zákazník si môže kúpiť iba dva telefóny. Dážď ani horúčavy - fanúšikov Apple a technických noviniek neodradilo nič. Tí, ktorým sa neušiel, si ho mohli objednať online. Pre nápor objednávok je však čakacia lehota dva až štyri týždne.

Ak by ho chceli mať skôr, môžu oň zabojovať ešte na aukčnej stránke eBay. Tam ich bolo na predaj asi 12-tisíc. Ich cena sa včera nepohybovala na oveľa vyššej úrovni, než bolo pôvodných 500 až 600 dolárov (12-tisíc do 15-tisíc korún). Problémom je, že iPhone funguje v USA iba s dvojročným kontraktom s AT&T (mesačne od 60 do 100 dolárov) a ten na americké pomery tiež nie je úplne lacný.

V Európe sa zatiaľ ako favorit predaja iPhonov javí Vodafone, ktorý disponuje trikrát väčšou zákazníckou databázou ako AT&T. Po oznámení rokovaní s Applom sa minulý týždeň akcie Vodafonu pohli smerom hore.

Apple chce do roku 2008 predať desať miliónov iPhonov. Šéf podniku Steve Jobs priznáva, že možno nebudú stačiť vyrábať. Na pomery Apple je to ale relatívne slabá prognóza – len tento rok sa za tri mesiace predalo desať miliónov iPhonov. „Bol to náš najlepší odhad, no neprekvapí, ak to nebude stačiť,“ povedal Jobs pre Wall Street Journal deň pred uvedením iPhone.

Nikto nie je dokonalý

Zdalo sa, že zákazníci sú s novinkou relatívne spokojní. Najviac sa sťažovali, že mobilný operátor ich nedokázal dostatočne rýchlo aktivovať. Niektorí museli čakať celé hodiny, kým sa s iPhonom mohli začať hrať. Rýchlosť internetu v sieťach AT&T tiež nie je veľmi prevratná. Chýbal im zabudovaný diktafón či podpora chatovacích aplikácií.

To všetko nebránilo tomu, aby šťastní noví majitelia svoj iPhone v uliciach miest vystavovali na obdiv. A hoci ide obchodnú správu roka, niektorým novinárom v Spojených štátoch už lezie na nervy. Napríklad televízia CNBC vysielajúca biznis správy vyhlásila v hodinovej relácii Street Signs bojkot na informácie o iPhone.





