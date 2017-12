Final Fantasy III - magický svet vo vašich rukách

Jedna z najznámejších videoherných sérii sveta po takmer roku dorazila do Európy exkluzívne na prenosný handheld Nintendo DS. Epický svet Final Fantasy ožíva v novom háve, oplatí sa doň investovať svoj čas a peniaze? Odpoveď nájdete v dnešnej recenzií.

2. júl 2007 o 12:00 Ján Pásztor

Príbeh Final Fantasy III začína obrovským zemetrasením, ktoré naruší rovnováhu vo svete, pohltí kryštály a z hlbín zeme vyjdú na povrch ohavné monštrá. Niekto sa ale predsa musí nájsť, kto by sa postavil za záchranu zeme. Tým niekým ste samozrejme vy. Novú kapitolu tohto dobrodružstva ovára pád hlavnej postavy do jaskyne plnej všakovakých kreatúr. To však ešte nie je nič oproti tomu, čo ju čaká na jej konci. Obrovský kryštál trblietajúci sa pod lúčmi slnka prenikajúcimi pomedzi škáry stien jaskyne. V tom prehovorí záhadný hlas a skôr než si uvedomíte čo sa vlastne stalo, už ste na povrchu. Vašou úlohou bude najprv nájsť ostatných bojovníkov svetla, zdieľajúcich rovnaký osud, ako je ten váš. Potešujúcou správou pre nás všetkých je rozhodnutie tvorcov prepracovať niektoré scény, obohatiť príbeh a spestriť viaceré dialógy, čím sa hra ešte o nejaký ten kúsok zatraktívnila. Nemôžeme opomenúť ani fakt, že pri tvorbe tohto titulu stál samotný Hiromichi Tanaka, jeden z pôvodných členov tímu pracujúcom na originály.

GRAFIKA 9 / 10

Hovorí sa, že prvé čoho si hráč všimne na hre je grafika, nakoľko ešte predtým než má možnosť posúdiť ostatné aspekty, vidí práve technické spracovanie. Už z priložených obrázkov je zrejmé, že remake Final Fantasy III dopadol v tomto smere na výbornú. Áno, grafika nie je všetko, no neboli by ste radšej keby aj remaky dielov pre Game Boy Advance vyzerali rovnako? Miestami mi bolo až ľúto, že NDS nedisponuje takými technickými možnosťami ako PSP, ale k tomu sa ešte dostaneme o pár riadkov nižšie. Hra bola kompletné vytvorená nanovo a ako malý bonus k jej súčasnému 3D spracovania nám tvorcovia pripravili v úvode i nádhernú a pomerne dlhú animáciu s nezabudnuteľnou hudbou v pozadí. Mestá a dedinky ožili spolu so svojimi obyvateľmi do nebývalej krásy pripomínajúcej nádherný fantasy svet z čias éry PS One. V mnohých prípadoch toto nové spracovanie i predčí viacero titulov tej doby. Aby ste si však tento svet mohli vychutnať naplno, pribudla možnosť približovania kamery. Avšak pravé opodstatnenie tejto novinky tkvie v odhaľovaní tajných chodieb a maskujúcich sa predmetov.

Novú tvár získal aj svet za bránami miest a dungeonov. Miesto na zlepšenie tu stále je, no snaha sa nedá uprieť. Taktiež postavy neostali bokom a do nového kabátu sa zahalilo aj každé jedno z ich “zamestnaní“. Čo v jednoduchšom slova zmysle znamená, že ak v priebehu hry získate “zamestnanie“ bieleho čarodejníka, vaša postava sa doň kompletne odeje a ako bonbónik navyše v ňom bude vystupovať i mimo súbojov. Keďže Final Fantasy III nenasleduje trend ostatných dielov série, ale skôr tradíciu Nintenda poslednej doby, všetko je obalené akýmsi rúškom detskosti, teda dalo by sa povedať rozprávkovosti. Tento image, do ktorého sa zaškatuľkovalo Nintendo v poslednej dobe, sa našťastie až do takej mieri ako pri postavách neodrazilo na nepriateľoch, hoci nedá sa to univerzálne povedať o všetkých.

INTERFACE 6 / 10

Z herných možností tohto titulu som bol vari najviac sklamaný. Zatiaľ čo hudobné a technické spracovanie prešlo radou zmien, ponúkaný sortiment predmetov, zbraní a brnení ostal rovnaký. Ak si zoberieme, že každé zo zamestnaní si vyžaduje prakticky unikátne zbrane a brnenia, dostávame sa k výberu až hanebne malému. Sotva dva z rôznych voliteľných predmetov pre jedno zamestnanie a niekedy ani nie poriadne, ak vôbec nejaké v niektorých pasážach hry. Nie je vôbec ojedinelým prípadom nemožnosť nastaviť čokoľvek novo získaným zamestnaniam. Skutočná hanba ak uvážime ako málo námahy a času by zabralo pridať nejaký ten meč alebo štíť navyše. Na druhej strane výber zamestnaní je úctyhodný. Od obyčajného dobrodruha cez mocného čarodejníka až po bojovníka.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Final Fantasy III oživuje tradičný žáner japonských RPGčiek. Ak vám to nič nehovorí, tak vedzte, že ide o klasické odhaľovanie zákutí rôznych hradov, dedín alebo dungeonov, kde vás môže temer kedykoľvek prepadnúť nepriateľ a vy ste, či už chce alebo nie, vtiahnutí do náhodného súboja. Ten sa odohráva v imaginárnej aréne pripomínajúcej miesto, kde sa strhol. Postavy v ňom sú rozostúpené vedľa seba, rovnako ako aj nepriatelia, pričom obe skupinky sú zoradené oproti sebe. Jednotlivé povely sa zadávajú postupne a až potvrdeným posledného povelu sa začína boj. Ťahové súboje nemusia každému vyhovovať, no ak dávate prednosť taktizovaniu pred frenetickou akciu, nemôžete šliapnuť vedľa. Náročnosť súbojov vás však núti premýšľať ešte skôr, než vôbec k nejakému súboju dôjde. Voľba správneho zamestnania hrá kľúčovú úlohu pri porazení nielen bossov, ale aj radových nepriateľov.

Čo by to bolo za hru pre Nintendo DS bez možnosti ovládať ju pomocou stylusu na dotykovej obrazovke. Avšak túto možnosť nebudete počas hry využívať a paradoxne vám to ani nebude prekážať. Dnes už nie je tajomstvom, že remake Final Fantasy III bol pôvodne plánovaný pre PlayStation 2. NDS disponuje dvomi obrazovkami, no takmer po celú dobu hrania bude horný displej neustále mŕtvy. Existuje toľko možných kombinácii na využitie plného potencionálnu NDS, žiaľ ani jedna z nich nebola zrealizovaná. Klasické vyberanie ponúk ostalo pri starom a tak na potvrdenie ktorejkoľvek z nich pomocou stylusu budete potrebovať priam až chirurgickú presnosť. Potvrdením nesprávnej môžete dať rovno zbohom víťazstvu. Tým sa nám ale úplne vytratila pointa hrania tejto a jej podobných hier na NDS.

MULTIPLAYER

Hru pre viacerých hráčov v pravom slova zmysle hra neobsahuje. Avšak na to, aby ste mohli bojovať s ultra ťažkým bossom a odhaliť nový dungeon, ktorý sa v originálnej verzii nenachádzal, ako aj získať tajné zamestnanie, musíte najprv poslať sedem správ rôznym iným majiteľom Final Fantasy III prostredníctvom Nintendo on-line služby. Tu sa ale dostávame k problému, ktorý majitelia PSP riešiť nemusia, tzv. “friend code“, čo inak znamená, že na kontaktovanie ďalšieho majiteľa FF III, resp. jeho NDS potrebujete vedieť jeho heslo, ktoré každému vygeneruje jeho vlastne zariadenie. Ide o určitý druh ochrany pred rôznymi obmedzencami, pedofilmi a ďalšími živlami.

ZVUKY 6 / 10

Zvukové efekty nepatria medzi oslnivú stránku hry, raz keď som hral v blízkosti svojho brata, tak sa ma opýtal, prečo toľko strieľam. Keby sa v hre nachádzalo čo i len jedna puška, nepovedal by som ani slovo, no práve vtedy to boli zvuky meča, ktorý v početnom kombe sekal nepriateľa. S kúskom snahy sa dal dosiahnuť omnoho lepší výsledok.

HUDBA

9 / 10

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Zlatá éra japonských RPGčiek na prelome deväťdesiatych rokov bola známa okrem iného i svojou náročnosťou a mnoho hráčov sa pred vydaním tohto dielu pýtalo, či sa v tomto smere niečo zmení. S potešením pre verných fanúšikov a s menším nadšením pre príležitostných hráčov vám môžem oznámiť, že tvorcovia v niektorých prípadoch ešte pritvrdili. Napríklad pred záverečným súbojom zmizla ponuka uloženia pozície. Čím sa však nedocielilo zvýšenie obtiažnosti, ale iba stupňa frustrácie. Nakoľko cesta k nemu trvá niekedy aj viac než hodinu. No nielen záverečný boss, ale aj niektorí ostatní sa dokážu postarať o vaše stavy agónie. Natrvalo si je možné uložil pozíciu iba na mape sveta, akonáhle vstúpite do niektorého z dungeonov, ste odkázaný len na takzvaný “quicksave“, ktorý sa ale po načítaní pozície automaticky vymaže. Teda jeho využiteľnosť sa obmedzuje iba na stavy núdze.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,5 / 10

Po odohraní tohto zatiaľ posledného remakeu tejto série mám zmiešané pocity. Na jednej strane hra pôsobí ako tradičné japonské RPG zo starej školy, no na strane druhej mi v hre niečo chýbalo. Final Fantasy III očarí nejedného majiteľa Nintenda DS či pamätníka, no vo vnútri je to stále ta istá Final Fantasy, ktorá uzrela svetlo sveta pred rokmi. Myslím, že už tušíte kam tým mierim, kozmetická úprava zovňajšku nikdy neomladí telo i dušu. Nie je to hra pre všetkých, skôr pre úzky okruh milovníkov daného žánru.