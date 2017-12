Slovensko čaká v budúcich rokoch značný rast na trhoch IT

Trhy informačných technológií (IT) desiatich štátov strednej a východnej Európy čaká v dohľadnej dobe prudký rast. Zásadnú úlohu pritom zohrá členstvo v Európskej únii (EÚ). Vyplýva to z najnovšej štúdie analytickej a poradenskej spoločnosti IDC CEMA.

Ako vyplýva zo správy, priame a nepriame zdroje financovania v období rokov 2004 až 2013 zvýšia ročné výdaje na IT o viac ako 2,2 %. To predstavuje dodatočných 27,6 mld. USD na modernizáciu infraštruktúry, investície do softwarového vybavenia a využitia IT služieb.

Iba na Slovensku ide o viac ako 2,3 mld. USD. "Dopad zvýšenia výdajov na IT sa bude líšiť v jednotlivých štátoch s ohľadom na rôznu úroveň podnikateľského prostredia, stupeň rozvoja IT a výškou priamych zahraničných investícií," informoval generálny riaditeľ spoločnosti IDC CEMA Steven Frantzen.

Podľa novej štúdie IDC porastú do roku 2013 výdaje na IT v desiatich nových členských krajinách v priemere o takmer 12 % ročne. Celkový vplyv členstva v EÚ bude znamenať, že kumulatívne výdaje na IT v krajinách strednej a východnej Európy bude do roku 2013 o viac než 22 % vyšší než v prípade, že by tieto krajiny neboli do EÚ vstúpili. V prípade Slovenska ide o navýšenie presahujúce 23 %.

Posledné ekonomické ukazovatele potvrdzujú, že členstvo v EÚ má na hospodársky vývoj nových členských krajín pozitívny vplyv. Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat prevyšuje ekonomický rast v nových členských krajinách, s výnimkou Malty, priemer pôvodných 15 členských krajín.

Ten vlani dosiahol rast HDP na úrovni 2,6 %. SR vlani vykázala rast 6,7 % HDP, pričom Lotyšsko a Estónsko sa s viac ako 10-percentným rastom HDP zaradili medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky sveta.

Štúdia IDC analyzuje dopady rozšírenia EÚ na trhy informačných technológií a telekomunikácií v desiatich krajinách, ktoré do EÚ vstúpili v roku 2004. IDC je medzinárodná analytická a poradenská spoločnosť pôsobiaca na trhu informačných a komunikačných technológií.

Analyzuje a predpovedá vývoj technologických trendov. Pôsobí v 19 krajinách strednej a východnej Európy, Stredného východu a Afriky a zamestnáva vyše 90 analytikov. Jej regionálne centrá majú zastúpenie v Prahe, Moskve, Dubai a Istanbule.

