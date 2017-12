Centrix MVP-120: videotéka do vrecka

Čím viac zábavy si pri cestovaní užijete, tým menej máte pocit, že mrháte svojim časom. Praktickou kratochvíľou môže byť knižka, notebook s internetom, alebo multimediálny prehrávač, ktorý okrem hudby zvláda aj prehrávanie videa a prezeranie textov. My sm

2. júl 2007 o 0:01 Milan Gigel

+ úplná lokalizácia

+ kvalitný displej

+ precízne vyhotovenie

- chýba podpora OTG



e sa na zúbky pozreli prehrávaču Centrix MVP-120, ktorý sľubuje zábavu, pohodlie a komfort.

Videá dnes dokážu prehrávať i malé vreckové prehrávače. Ak si však nechcete kaziť oči s malým displejom a radi by ste si cudzojazyčné tituly pozreli s lokalizovanými titulkami, bez veľkého displeja sa jednoducho nezaobídete. Je to práve on, ktorý určuje formát a veľkosť zariadení. S narastajúcou uhlopriečkou je potrebné počítať s nárastom hmotnosti – limitom je vysoká spotreba súčasných displejov.

Kvalitnému vyhotoveniu chýba nápaditosť

„Empé-stodvadsiatka“ dostala od tvorcov formát malého vreckového slovníka s hmotnosťou takmer 300 gramov. 25 milimetrová hrúbka ponúka dostatok priestoru pre osadenie pevného disku a akumulátora, na nosenie vo vrecku sa však príliš nespoliehajte. Prehrávač si nájde svoje miesto pravdepodobne vo vašom vaku – i preto výrobca neváhal a vybavil ho káblovým diaľkovým ovládačom, ktorý sa zapája medzi slúchadlá a telo prehrávača.

Bolo by chybou nespomenúť precízne továrenské vyhotovenie. Jednotlivé dielce presne zapadajú jeden do druhého, plasty sa neprehýbajú a na spojoch nevŕzgajú. Kvalitnému vyhotoveniu sa nevyhli ani tlačidlá. Keďže sme mali na testy k dispozícii zariadenie, ktoré malo už niekoľkomesačné používanie za sebou, môžeme povedať, že opotrebenie je zreteľné iba na jedinom dielci – stredný plastový rám zo striebristým nástrekom sa používaním zošúcha a spod nástreku vykukne šedý plast.

Smutné je, že dizajnéri nepopustili svoju fantáziu naplno a vytvorili jednoduchú hranatú tehličku namiesto toho, aby sa odrazili od súčasných trendov. V ére, kde dizajn patrí medzi kritériá výberu je takáto zdržanlivosť na škodu.

Vďaka lokalizácii je ovládanie hračkou

Plná lokalizácia používateľského rozhrania pridáva tomuto zariadeniu na váhe. Preložené je kompletné menu i sprievodné texty, nechýba ani zobrazovanie diakritiky vo filmových titulkoch či pri prehliadaní textov. Zdá sa však, že český team zabudol na naše „ľ“, takže namiesto neho narazíte na nesprávny znak „¾“.

Logika ovládania je kontextovému menu jednoduchá, i keď grafické symboly na prvý pohľad nemusia vyzerať úplne zreteľne. Balónová nápoveda vás však dostane do obrazu. Kombinácia Menu, Enter, Esc a šípky je úplne prirodzená, nechýba ani multitasking. Kým vám do slúchadiel hrá hudba vášho obľúbeného interpreta, môžete tráviť čas prehliadaním fotografií či listovaním textových dokumentov. Boot zariadenia nezaberie viac ako 10 sekúnd, svižný beh firmvéru osloví.

Displej, disk a batéria sú v rovnováhe

Prehrávač je osadený TFT displejom s rozlíšením 320x240 bodov s uhlopriečkou 3.5“. Vďaka silnému podsvieteniu je sledovateľný i vonku na ulici, pozorovací uhol je dostatočne široký na to, aby sa pri filme mohla zabaviť dvojica sediaca v autobuse či v lietadle. Podsvietenie je rovnomerné, farebnosť sa so zmenou pozorovacieho uhla podstatne mení. Pri fotografiách nadobudnete pocit že svetlá a tiene majú slabý dynamický rozsah, pri sledovaní videa môžete očakávať plnohodnotný zážitok.

Prehrávač je osadený 1.8 palcovým pevným diskom s kapacitou 20 gigabajtov, ktorý je dostatočne rýchly na to, aby ste naň z počítača nahrali 700 megabajtový film za 6 minút. Kapacita vystačí na tri desiatky filmov, na zahodenie nie je ani bohatý hudobný archív. Vzhľadom na charakter zariadenia je však cieľovou skupinou priaznivec videa.

Akumulátor je odnímateľný, takže na dlhé cesty si môžete prikúpiť druhý – náhradný. Na jedno nabitie sme sa prepracovali k necelým štyrom hodinám prehrávania videa a k ôsmim hodinám hudby pri vypnutom displeji. Nie je to hviezdny výkon, na každodennú migráciu do zamestnania či do školy to postačí.

Spojenie so svetom je, OTG chýba

Prehrávač je pripravený poslúžiť nielen v teréne, ale i doma. Vybavený je kompozitným videovýstupom a stereofónnym ozvučením, nechýba ani linkový vstup pre digitalizáciu zvuku z externého zdroja. Odhliadnuc od chýbajúceho diaľkového ovládača si budete môcť filmy vychutnať i v plnom SD rozlíšení na televíznej obrazovke.

Prekvapujúca je absencia OTG rozhrania. S počítačom sa pomocou USB 2.0 síce spojíte, so svojimi priateľmi si však v teréne bez notebooku žiadne dáta nevymeníte. Dnes by už malo ísť o samozrejmú výbavu – obzvlášť pri zariadeniach vybavených pevným diskom.

Na prehrávači sa pod krytkou skrýva i systémový konektor pre dockovanie – v ponuke dovozcu sme však zatiaľ žiadne príslušenstvo nenašli.

Hudba pod palcom

Prehrávanie hudobných skladieb pripomína používanie Winampu. Rozlíšenie displeja nie je využité naplno, informácie z tagov však nechýbajú. Počítať je možné s formátmi MP3, WMA, OGG a AC3, skladby podliehajúce DRM ochrane z internetových obchodov však neprehráte. Výstup na slúchadlá je kvalitný a máte možnosť upravovať jeho rez, pri zabudovanom reproduktore ide o kompromisný konzum – i keď s pomerne vysokou hlasitosťou.

Prehrávanie hudobných skladieb ponúka funkcie identické s prehrávačmi spred pár rokov. Viac funkcií pracujúcich s DSP čipom by rozhodne nezaškodilo.

Obrázky iba JPEG

Prehliadač obrázkov je navrhnutý ako doplnok k digitálnemu fotoaparátu. Možno to je dôvodom, prečo je podporovaný jediný formát – JPEG. Zobrazovanie je rýchle i pri snímkach s vysokým rozlíšením, dostupné sú všetky tradičné funkcie. Priaznivcov fotografie v tomto prípade opäť zamrzí prítomnosť OTG portu. Prehrávač by tak hravo mohol poslúžiť i ako fotobanka.

Prehliadanie fotografií je komfortné, využiť je možné i TV výstup. Ak chcete pobaviť priateľov, nemusíte k svojmu televízoru prenášať notebook.

Videá takmer na jedničku

Prehrávanie videozáznamov je zvládnuté bravúrne, poradíte si s ľubovoľným MPEGom vo formáte 1, 2 a 4. Niektoré funkcie z ASP profilu integrované nie sú, takže QPEL či GMC môže byť bariérou. Maximálne rozlíšenie súborov je 720x480 bodov so snímkovaním 30 fps, dátový tok by nemal presiahnuť hranicu 4 Mbps.

Pri testovaní sme až na niekoľko výnimiek v zariadení prehrali všetky súbory, ktoré sme mali v archíve k dispozícii. Ak by ste zatúžili po sledovaní súborov vo WMV formáte, budete musieť vopred podstúpiť konverziu. Softvér je súčasťou dodávky, prevod je otázkou jediného kliknutia.

Titulky sú zobrazované veľkým fontom s veľkou čitateľnosťou, niekedy by však nebolo na škodu, ak by bol priestor pod nimi prekrytý tmavošedým pásom. Biely font s čiernou obrubou nie je možné nastavovať, dostupná je však funkcia synchronizácie a posunu. Názov súboru sa musí zhodovať s názvom videa, použiteľné sú formáty SRT a SMI. Titulky je možné hodnotiť ako dobre spracované.

Diktafón a prehliadač dokumentov len tak naokraj

Na trhu je malý zlomok prehrávačov, ktoré by neboli vybavené funkciou diktafónu. Iba máloktoré z nich však ponúkajú použiteľnú kvalitu, na ktorú sa môžete spoľahnúť. MVP-120 k nim bohužiaľ nepatrí. Na príležitostné použitie v dosahu jedného metra je záznam akceptovateľný, ak však chcete s diktafónom pracovať a okrem diktátu chcete podstúpiť i záznam konferencie, budete sklamaní.

Podobné je to i s prehliadačom dokumentov. Pracuje iba s TXT formátom zapísaným v našej kódovej tabuľke, žiadnu podporu UTF či formátovaných dokumentov nečakajte. Prehliadač si dokonca nepamätá ani poslednú pozíciu v súbore, takže ak by ste radi čítali pri cestovaní knihy, museli by ste si ich vopred „nasekať“ na kapitoly. Font v dvoch veľkostiach je však bez problému čitateľný, takže ako databanku údajov je prehrávač možné použiť.

Technické parametre: Displej s rozlíšením 320 x 240 * Kompletné české menu * Podpora titulkov s diakritikou * Výkonný výstup 80mW * Zobrazovanie fotiek * 20GB HDD s vysokou prenosovou rýchlosťou cez USB 2.0 * Rýchle nabíjanie * Funkcia diktafónu * Zobrazovanie textov

Dostupnosť: http://www.empei.sk/

Orientačná cena: 6800 Sk

Hodnotenie: * * * * * (4/5)



Verdikt: videotéka za rozumnú cenu

Prehrávač Centrix MVP-120 i napriek strohému nenápaditému dizajnu upúta svojim precíznym fabrickým vyhotovením. Rýchly boot, plná lokalizácia a prehľadné ovládanie sú na nezaplatenie. Rovnako skvelé je i prehrávanie videozáznamov či rýchle prenášanie dát z počítača na zabudovaný 20 gigabajtový disk. Ako hudobný prehrávač, však vzhľadom na krátku 9 hodinovú výdrž prehrávač neosloví, pokrivkáva i pri prehliadaní dokumentov či nahrávaní rozhovorov cez diktafón. Ak je stredobodom vašej pozornosti video, ide o dobrú voľbu. Ak hľadáte viac, poobzerajte sa po alternatívach.