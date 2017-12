Dávne oceány na Marse?

Americko-kanadský tím geofyzikov podporil záver, že červená planéta kedysi bývala sčasti modrou. Mohli na nej teda byť oceány kvapalnej vody, pokrývajúce až tretinu povrchu.

14. jún 2007 o 0:00 urb

O vode na Marse planetológovia uvažujú už 30 rokov. Najviac pre planiny okolo severného pólu Marsu, pripomínajúce oceánsku panvu. Kamery amerických sond Viking 1 a 2 tam v 80-tych rokoch minulého storočia dokonca zachytili čosi ako pobrežné línie. Ide o staršiu Arabiu a mladšiu Deuteronilus z obdobia pred 2 až 4 miliardami rokov. Dlhé sú tisíce kilometrov a vidno na nich znaky známe z pobreží oceánov na Zemi.

Po roku 1997 ich lepšie zmapovala sonda Mars Global Surveyor. Ukázalo sa, že ich výška - na Marse vzťahovaná nie k hladine mora, ale k strednej hodnote polomeru planéty - kolíše pri Arabii o 2,7 kilometra, pri Deuteronilu o 0,7 kilometra. Línie tvoria vlnovky s vrcholmi vzdialenými stovky kilometrov. Keďže na Zemi nič také nejestvuje, bol to dôvod na spochybnenia názoru o oceánoch. Teraz sa však zdá, že zvlnenie pobrežných línií možno vysvetliť pohybom rotačnej osi a tým aj pólov Marsu pred 2-3 miliardami rokov asi o tritisíc kilometrov. Vypočítané deformácie pružnej kôry planéty pri takom pohybe zodpovedajú výškovým rozdielom v rámci línií. Rotačná os Marsu zostala voči Slnku zafixovaná, no zmenila sa jej poloha ku kôre. Najprv o 50 šírkových stupňov (Arabia), neskôr o 20 stupňov (Deuteronilus). Tieto dve dávne polohy severného pólu a dnešná ležia na priamke rovnako vzdialenej od tektonickej vydutiny Tharsis severne od rovníka, kde leží i najväčšia sopka Marsu a slnečnej sústavy Olympus Mons.

Ak Arabia pred asi 3 miliardami rokov vznikla zaplavením oceánskej panvy čo len 700-metrovou vrstvou vody, ktorá sa vyliala z podzemia - sopečnou aktivitou alebo po dopade vesmírneho telesa - vysvetlilo by to pozorované znaky pobrežnej línie. Keď sa voda v riedkom ovzduší a mrazom stratila, pól sa vrátil späť. To isté platí pre menšiu, no tiež prudkú záplavu neskôr pri Deuteronilu. Prípadne sa oceán Arabia zmenšil na oceán Deuteronilus. Alternatívnou príčinou putovania pólov je tepelné premiešavanie v horúcom vnútri Marsu.

Koncepciu predložil v časopise Nature tím J. Taylora Perrona z Kalifornskej univerzity v Berkeley a Harvardovej univerzity (USA).