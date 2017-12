Microsoft a LG si budú vzájomne poskytovať licencie

Americký softvérový gigant Microsoft a juhokórejská spoločnosť LG Electronics uzavreli zmluvu o vzájomnej výmene licencií. Finančné podmienky dohody neboli zverejnené.

12. jún 2007 o 15:48 (čtk)

Analytici očakávajú, že dohoda zvýši príjmy LG, pretože Microsoft má záujem o aplikácie, ktoré by mohol využiť pre plány digitálnej domácnosti. Správa o dohode vyšvihla hodnotu akcií LG na najvyššiu hodnotu za viac ako rok.

"Očakávam, že dohoda by sa mohla stať silným pohonom rastu zisku LG Electronics obzvlášť vzhľadom na plány Microsoftu rozšíriť v budúcich dvoch až troch rokoch svoje podnikanie v oblasti tvorby domácich sietí. To by mohol byť veľký trh," uviedol analytik Mirae Asset Securities Cho Sung-eun.

Analytici taktiež dodávajú, že dohoda pozitívne ovplyvní rokovanie o patentoch LG s ďalšími technologickými spoločnosťami. Zamedzí tiež množstvu súdnych sporov o porušení patentov, ktoré sú v odvetví bežné.

Podľa dohody bude LG môcť využívať vo svojich výrobkoch patentované technológie Microsoftu. Ten zase získa napojenie na patenty LG a bude môcť získať licenciu na ďalšie patenty vyvinuté LG, ktoré teraz vlastní skupina MicroConnect.

"Toto je zavŕšením štyroch rokov jednania medzi LG a Microsoftom," citovala agentúra Reuters hovorkyňu LG Electronics Judy Paeovú. "Čiastka, ktorú Microsoft zaplatí LG je omnoho vyššia, ako ktorú LG zaplatí Microsoftu, ale nemôžem poskytnúť finančné detaily," dodala.