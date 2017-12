Čo prinesie nová FIFA 08

6. jún 2007 o 14:24 Ján Kordoš

Fyzikálny model lopty je prekopaný od základov a mali by sme sa dočkať reálnych smerov letu lopty. Množstvo ovplyvňujúcich faktorov (tlak vzduchu, rotácia) robí z guľatého čuda samostatný objekt, ktorý reaguje na úplne všetko, nielen na tečovania. Druhým vylepšením je systém building block – pôjde o finesu založenú na prepracovanom ovládaní. Jednoduchým spôsobom budete vytvárať sériu špeciálnych pohybov, parádičiek, ktoré môžete hocikedy prerušiť a reagovať tak na vzniknutú situáciu. Znamená to pomerne dosť – zabudnite na systém rôznych automatických animácií a pohybov, ktoré ste po vyvolaní už nemohli zastaviť. Bonusom bude multiplayer mód, združujúci hráčov z viacerých krajín, ktorí ovládnu svoje obľúbene kluby a rozohrajú virtuálne ligy.

Najväčšou novinkou však bude mód Be a Pro, ktorý výrazne súvisí s umelou inteligenciou spoluhráčov a hoci znie výborne, môže ísť o krok vedľa. Rozhodne si však od neho mnoho sľubujeme. Základnou myšlienkou tohto módu je prevtelenie sa hráča do jediného futbalistu. Zvolíte si post, na ktorom budete hrávať a celý zápas odohráte v jednom drese. Výrazne to tak mení taktiku hrania, musíte sa podriadiť tímovej hre. Netvoríte ju, ste len súčasťou a plníte úlohy od trénera. Operujete v priestore, ktorý je určený pre váš post a nemôžete si dovoliť behať v iných miestach. Určite to vyzerá na prvý pohľad vynikajúco, no nemusí ísť o zábavu pre každého a možný problém vidíme v umelej inteligencii spoluhráčov. Ešte raz zopakujeme, že ide o možný problém: musia totiž zvládať zaskakovať za vás pri povedzme nevydarenom sklze alebo výlete do útoku v úlohe obrancu.

O kvalite grafického spracovania nemá cenu hovoriť, stačí sa pozrieť na okolité obrázky a názor si vytvoríte sami. Keď ste už teraz výborne naladení, väčšinu z vás nepotešia nasledujúce slová: Všetko, čo ste doposiaľ čítali, platí len pre next-gen konzoly Playstation 3 a Xbox 360. PC hráči sa budú musieť uskromniť s pôvodným (sakra zastaraným) enginom, zabudnúť musia i na nový fyzikálny model lopty a dokonca aj so slabšou umelou inteligenciou. Osobné počítače sú vhodené do vreca s PS2 a Wii, čo je riadny kopanec do intímnych partií a mnohí dajú futbalu od EA Vancouver bez rozmýšľania červenú. Ešte stále si myslíte, že sa nové konzoly neoplatia?

Zdroj: PR