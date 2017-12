Microsoft: Počítač v stole

radené prirodzenejšími spôsobmi ovládania: hlasom a dotykom.

Počítač Microsoft Surface má 30-palcový displej ukrytý pod ochranou z tvrdého priehľadného plastu. Jednoduchým dotykom môžu ľudia okolo neho pohybovať objektami na obrazovke, kresliť, vypĺňať krížovky či objednať si z virtuálneho menu v reštaurácii. Počítač tiež rozoznáva objekty, ktoré používatelia položia na jeho obrazovku. V obchode s mobilmi tak napríklad môže zákazník získať nové zvonenia tak, že položí svoj mobil na stôl. Skupina ľudí stojaca okolo stola si zasa môže prezerať zväčšeniny fotiek z fotoaparátu, ktorý niekto na stôl položí.

Stolujte v T-Mobile

Microsoft uviedol, že zariadenie bude vyrábať sám a predávať ich bude najskôr pre firemných zákazníkov. Prvé prístroje sa objavia v novembri v hoteloch siete Sheraton, v kasínach, reštauráciách a tiež v obchodoch svetového mobilného operátora T-Mobile. Jeden „povrchový počítač“ stojí päť až desaťtisíc dolárov, cena by však postupne mala klesnúť a mali by sa objaviť aj ďalšie modely v rôznych tvaroch a formách.

„Myslíme si, že pôjde o multimiliardový segment trhu,“ povedal riaditeľ Microsoft Steve Ballmer. „Raz budú takéto zariadenia všadeprítomné, nájdeme ich v stoloch, pri pokladniciach i v zrkadlách,“ dodal.

Podľa analytikov sú prvé aplikácie len veľmi malou ochutnávkou toho, čo bude v budúcnosti možné. „Potenciál technológie je obrovský,“ povedal Matt Rosoff, analytik z nezávislej firmy Directions of Microsoft. „Keď ju raz otvoríte pre nové aplikácie, môžete vymyslieť čokoľvek.“

Nové počítače budú využívať operačný systém Windows Vista a Microsoft ich výrobu netradične nezverí svojim doterajším partnerom, ale bude na ňu dohliadať sám.

Lepší než tablet?

Bill Gates už roky propaguje dotykové technológie, napríklad v tabletových počítačoch, ale Microsoft s nimi zatiaľ nezaznamenal väčší úspech. Surface teraz prichádza s radikálne odlišným tvarom dotykového počítača a môže ho používať viac ľudí súčasne.

Pri prezentácii Microsoft umiestnil na povrch počítača digitálny fotoaparát s bezdrôtovým čipom. Počítač fotoaparát rozoznal a automaticky načítal jeho fotografie na svoj displej. Ľudia sediaci okolo stola ich potom mohli pohybmi ruky otáčať, premiestňovať, zväčšovať a zmenšovať.

Firma predviedla aj možné využitie prístrojov v obchodoch mobilného operátora T-mobile. Zákazník vzal z police telefón a položil ho na displej. Ten rozoznal, o ktorý model ide, a zobrazil bližšie informácie o ňom. Pri položení druhého telefónu sa ukázalo porovnanie rozdielov medzi nimi.

„Je to extrémne jednoduché a ľuďom sa to páči, pretože to simuluje spôsob, ako robia veci aj v bežnom živote,“ povedal manažér z Microsoftu Pete Thompson.