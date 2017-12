Opatrne, pán Watson!

6. jún 2007 o 0:00 Michal Gardian

Dobrodružstvá azda najznámejšieho detektíva všetkých čias Sherlocka Holmesa už boli námetom niekoľkých počítačových hier. Potenciál osloviť náročné dospelé publikum má aj nový exemplár zo sveta neohrozeného vyšetrovateľa s titulom Sherlock Holmes: Precitnutie.

Nikto sa asi nebude čudovať, že sa žánrovo radí k adventúram, čiže hrám, ktoré namiesto reflexov testujú vašu vnímavosť a logické usudzovanie.

Každá dobrá adventúra stojí na pútavom príbehu, zbieraní, kombinovaní a používaní rôznych predmetov a na komunikácii s rozličnými postavami. To všetko obsahuje aj Precitnutie. Z radu však vybočuje spôsobom, akým nás autori nechávajú pozerať sa na herný svet. Sledujeme ho očami postavy, ako pri moderných akčných hrách. To vás môže lepšie vtiahnuť do deja, ale zároveň sťažuje hľadanie predmetov či ovládanie ako také. Práca s inventárom je oproti konkurencií obohatená aj o podrobné skúmanie predmetov za účelom získania aj tých najmenších stôp vedúcich k odhaleniu zločinu.

Príbeh miestami pripomína skôr cestovateľský ako detektívny román. V spoločnosti drahého Watsona precestujete Londýn, Škótsko, Švajčiarsko aj USA, aby ste pátrali po zmiznutých sluhoch niekoľkých pánov. Povestná Holmesova logika a racionalita bude skoro naštrbená okultným pozadím celého prípadu. Veľmi dobre sú zvládnuté dialógy, ktoré sú síce striktne lineárne, ale nenudia a autori dobre zvládli vykreslenie osobnosti „rečníkov“. Mozgové závity vám potrápi viacero vydarených logických hádaniek a niekoľkokrát využijete aj spoluprácu detektívnej dvojice. 3D grafika nevznikla pre potreby adventúr a v Precitnutí je to vidieť. Lokáciam chýbajú detaily a často sú neprehľadné. Zvukovo je na tom hra trocha lepšie a rozhodne jej nemôžeme vyčítať absenciu napínavej mystickej atmosféry.

Precitnutie je vhodné najmä pre staršie publikum, ktoré sa o počítačové hry vo všeobecnosti veľmi nezaujíma a nebude ho trápiť, že „inde“ sa adventúry tvoria inak.

www.sherlockholmes-thegame.com

