Porovnanie tried mobilných telefónov

Pri výbere nového telefónu je jedným zo základných parametrov cena. Okrem nej rozhodujú aj funkcie. Podľa toho, koľko ich telefón má, sa delia.

5. jún 2007 o 0:00 Jozef Orgonáš

Päť najväčších mobilných výrobcov (LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson) chŕlia na nás každý týždeň novinku za novinkou. Či už ide o najjednoduchší telefón, telefón strednej triedy až po komunikátor. Stop. Všimli ste si to rozdelenie, ktorým sme mobilný telefón kategorizovali? Takýchto tried mobilných telefónov je omnoho viac a každý je určený pre inú cieľovú skupinu používateľov.

Základné rozdelenie

Mobilné telefóny sa zvykli deliť na tri základné kategórie - nižšiu, strednú a vyššiu triedu mobilných telefónov, tzv. low-endy, mid-endy a high-endy.

Low-end

Majú cenu do 3000 Sk a sú určené pre používateľov, ktorí prichádzajú do styku s mobilom po prvýkrát - staršia generácia, deti, prípadne používatelia zavrhujúci technologický pokrok súčasnosti, a ktorí boli do kúpy mobilného telefónu donútení.

Low-end v minulosti obsahoval čiernobiely (monochromatický) displej, v súčasnosti je to už farebný displej s malým rozlíšením (napr. 128 x 128 pixlov). Takýto mobil vie posielať SMS (niektoré už aj MMS), pohodlne si z neho zavoláte, prehliadnete jednoduché wapové stránky, môže si do neho stiahnuť svoju obľúbenú melódiu zvonenia, to je tak všetko.

Mid-end

Táto kategória už v sebe ukrýva Bluetooth, pokročilé funkcie ako webový prehliadač, ktorí vie prenášať dáta cez EDGE, má integrovaný fotoaparát (1,3 až 2megapixlový) a väčší displej (od 176 x 220 pixlov a vyššie) s lepšou farebnosťou (262-tisíc farieb).

Ďalej vie odosielať MMS správy, natáčať video, má diktafón a iné užitočnejšie funkcie. Mobilný telefón z kategórie mid-end je určený pre mladšiu aj strednú generáciu zameranú na užitočnosť a dobrý pomer ceny a výkonu. Ceny sú od 4000 Sk do 10 000 Sk.

High-end

Tieto mobilné telefóny sú vlajkovou loďou každého výrobcu. Sú spracované z vylepšených materiálov (kov, plasty odolné voči poškriabaniu), vedia pracovať v 3G sieťach a prenášať dáta nielen v UMTS ale aj HSDPA sieťach. Ponúkajú niekedy aj 3-megapixlové fotoaparáty, vedia otvoriť firemné dokumenty ako prílohu v elektronickej pošte a ukladať súbory na pamäťovú kartu. High-end je určený pre podnikateľov a najnáročnejších používateľov zameraných na efektivitu práce. Telefóny tejto kategórie sa svojou cenou pohybujú väčšinou nad úrovňou 10 000 Sk.

Ďalšie kategórie

Do kategórie low-, mid- a high-endov sa však ťažko kategorizujú mobilné telefóny súčasných trendov ako napríklad hudobné mobily, fotomobily či komunikátory. Preto nazrime spoločne bližšie na pokročilé rozdelenie mobilných telefónov.

Fotomobily

Za posledné dva roky sa medzi výrobcami vykryštalizovala veľmi zaujímavá a obľúbená kategória mobilných telefónov - fotomobily. Tie sú zamerané na fotografické funkcie. Obsahujú 2-, 3- alebo 3,2-megapixlový fotoaparát so značkovou optikou, s ktorým sú vytvorené fotografie vhodné aj do rodinných fotoalbumov. Ešte stále sa nevyrovnajú digitálnym kompaktom, už aj na slovenský trh sa však dostávajú fotomobily s päťmegapixlovým fotoaparátom. Okrem fotoaparátu vie mobil optiku využiť aj ako kameru, musí mať dobrú pamäťovú kapacitu na ukladanie fotografií (najlepšie prostredníctvom pamäťovej karty) a nechýbajú ani ostatné multimediálne a zábavné funkcie. Cenovo sa fotomobily pohybujú v rozmedzí od 8000 Sk do 14 000 Sk, najnovší päťmegapixlový mobil však svojou cenou ďaleko prekračuje hranicu 20 000 Sk.

Hudobné mobily

Doslova boom medzi mladšou generáciou zaznamenala kategória hudobných mobilov. Ich základom je kvalitný MP3 prehrávač, dostatočná pamäťová kapacita (najlepšie čo najväčšia a s pamäťovou kartou) a dobrý reproduktor, aby bolo možné stiahnuté mp3 súbory hneď prezentovať medzi kamarátmi. Hudobný mobilný telefón zoženiete v cene 6000 Sk až 12 000 Sk.

Komunikátory

Podnikatelia potrebujú mať najmä na pracovných cestách so sebou svoju kanceláriu. Aj keď väčšinou nosia so sebou aj notebook, často vyžadujú, aby mohli pracovať naozaj kdekoľvek a to za pomoci mobilného telefónu. Túto požiadavku vedia splniť komunikátory, inak nazývané aj smartphones alebo šikovné telefóny. Ide o úzko špecializovanú skupinu mobilných telefónov.

Mávajú plnohodnotnú QWERTY klávesnicu (ako na počítači, len v zmenšenom vydaní), obrovský displej, dokonca niekedy aj dva displeje či dve klávesnice a svojimi funkciami ide o špičku medzi mobilnými telefónmi. Sú zamerané na prácu s dokumentami a vybavovanie firemnej korešpondencie. Ich dôležitou vlastnosťou však je, že nové funkcie môžete vďaka pokročilému operačnému systému neustále dopĺňať. Dátové prenosy sú v tejto kategórii bežné a typická je aj komunikácia cez WiFi, podporovaná je aj internetová telefónia VoIP.

Komunikátory sú tým najlepším a teda aj najdrahším z mobilných telefónov.

Cenovo často presahujú hranicu 20 000 Sk, pri ich prvom uvedení na trh prelamujú aj hranicu 30 000 Sk.

Mobily s operačným systémom

Ak sme spomenuli rozširovanie mobilu o nové funkcie, musíme pridať ešte jednu kategóriu - mobilné telefóny s operačným systémom. Principiálne má každý telefón nejaký operačný systém, ktorý obsluhuje jeho činnosť.

V mnohých prípadoch však ide o uzavretý systém, nazvime ho firmvér, ktorý nie je ďalej rozšíriteľný o aplikácie (ak nepočítame java aplikácie).

Existujú však mobilné telefóny s operačným systémom s otvorenou platformou na dopĺňanie o nové aplikácie. Sú to mobily so systémom Symbian a Windows Mobile.

Mobily s týmito operačnými systémami nájdete v základnom rozdelení aj medzi high-endami, dokonca však aj medzi mid-endami. Na internete sú tisíce doplnkových aplikácii (bezplatných aj platených), ktoré sa po stiahnutí jednoducho nainštalujú do mobilu.

Takýto mobil je univerzálne zameraný na širokú používateľskú základňu. Operačný systém nájdete v mobilných telefónoch s cenou aj 6000 Sk, rovnako ich však nájdete aj v drahých high-endoch.

Štýlové mobily

Svojráznou, extravagantnou a jedinečnou kategóriou sú štýlové mobilné telefóny. Tu sú ďalšie riadky azda zbytočné - štýlové mobilné telefóny prichádzajú často s jedinečným vzhľadom na úkor svojej funkčnosti. Vo výnimočných prípadoch je však funkčne vydarený mobil predávaný aj v štýlovom "obale". Ceny za takéto kúsky sa rôznia a sú zamerané na používateľov, ktorí sa chcú odlíšiť a byť jedineční.