Ancient Wars: Sparta - klon klonu

Real-time stratégia, dejovo vsadená do obdobia rokov 500 – 450 pred naším letopočtom, do čias bájnej Sparty kráľa Leonidasa. 27 misií, v troch kampaniach, pár príjemných oživení a konská dávka stereotypov známych z iných stratégií.

5. jún 2007 o 12:00 Tomáš Mašek

Ancient Wars: Sparta vás do deja uvedie tak trochu nepodareným introm, ktoré naznačuje, akým smerom sa bude príbeh uberať ďalej. Pre hru nie je veľmi podstatný, histórie sa skôr pridŕža, ako by ju poctivo kopíroval a hlavne hráča priveľmi neobťažuje. Je sprostredkovaný – ako to už v RTSkách býva zvykom – in-game animáciami a samozrejme aj textovou formou. Do príbehu sú zainteresované tri strany (Sparťania, Egypťania a Peržania), to znamená, že k dispozícií máte tri kampane po deväť misií. Nie je to veľa, zo začiatku ide na vás hra veľmi zľahka a netrápi vás, ale neskôr začína byť tuhšia a s niektorými misiami sa celkom zapotíte. Rozdiel medzi jednotlivými kampaňami nie je takmer žiadny, snáď v kampani za Spartu sa častejšie vyskytujú misie, kde nestaviate základňu, len chodíte s vojskom a rúbete nepriateľa.

Čo sa týka základného herného konceptu, ako som vravel, vládnu tu zaužívané stereotypy – dedinčania lovia, rúbu drevo a pracujú v baniach, aby ste ich prácou mohli financovať stavbu budov a armádu. Nič nové, nič prevratné. Dostanete niekoľko primárnych a sekundárnych (nepovinných) úloh, musíte rozvinúť mesto, nahonobiť dostatok zdrojov, postaviť armádu a vrhnúť sa do plnenia questov. Zatiaľ na vás útočí a dobiedza protivník, ktorý je samozrejme oproti vám vo výhode.

Ako som spomínal, Sparta obsahuje aj množstvo misií, ktoré od vás nechcú venovať sa manažmentu osady a ťažbe zdrojov. Isto si pamätáte na takýto štýl misii z rôznych iných stratégií – dostanete k dispozícií zopár vojakov, jedného hrdinu (tu to bude sám Leonidas, kráľ Sparty, ktorý hrdinsky viedol hŕstku sparťanov proti perzskej armáde kráľa Xerxesa) a beháte po mapke hore-dolu. Sem-tam príde k potýčke s nepriateľom, inokedy sa k vám pridá ďalších pár spriatelených bojovníkov a takto sa postupne prepracujete až k zdárnemu víťazstvu.

Princíp to nie priveľmi zábavný a aj keď sa v Sparte vyskytujú rôzne vylepšenia (napr. možnosť ukradnúť protivníkovi kone a získať tak strategickú výhodu), takéto misie patria bohužiaľ k tomu horšiemu a nudnejšiemu. Čo je však najhoršie, autori ich servírujú práve na úvod prvej kampane, preto vstup do hry hráča bohvieako neočarí.

Myslím, že viac o hernom princípe hovoriť netreba, každému je snáď všetko jasné, ak nie, doštudujte si základné vlastnosti real-time stratégií. Všetky sú skoro na jedno kopyto a Sparta nie je výnimkou.

GRAFIKA 7 / 10

Vizuál Sparty je v prvom rade jeden veľký krvák. Skutočne, násilia a krvi si užijete viac ako býva v RTSkách zvykom, až ma to privádza do rozpakov. Do rozpakov, či to mám považovať za plus alebo mínus. Nuž, každý podľa svojho gusta.

Objektívne sa grafike však dá vytknúť hádam len slabšia kvalita modelov, najmä po nazoomovaní priamo na postavu. Pri pohľade zblízka sa tiež ukáže nižšie rozlíšenie textúr, najmä povrchu, ale nie je to nič katastrofálne. Horšie je, že vizuálu chýba akýsi šmrnc, štýl, niečo, čo by hru po grafickej stránke odlíšilo od konkurencie.

INTERFACE 8 / 10



HRATEĽNOSŤ 7 / 10



MULTIPLAYER

Nebol hodnotený.

ZVUKY 7/ 10

Máloktorá hra si to pokazí na zvukovej stránke, tu už snáď ani nie je čo pokaziť. Sparta nevyniká ani neurazí. Meče cvendžia, kone erdžia, ranení stonú, drevorubačí rúbu a fučia... Čo viac chcieť?

HUDBA 7 / 10

Áno, aké iné ako opočúvané, monunentálne orchestrálne melódie by ste čakali v takto komerčnej hre. Nuž, ale predsa, vsadiť na overený štýl sa zväčša opláca a napriek tomu, že hudba je nemastná-neslaná, nedá sa povedať, že je zlá.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Snáď najväčším problémom a katastrofou týkajúcou sa inteligencie pandrlákov na obrazovke, je veľmi, veľmi nedotiahnutý pathfinding. Neexistuje, že by ste vojsko poslali na opačný koniec mapy, chíľu ho nechali bez dozoru a po minútke – dvoch pozreli na cieľové miesto. Vojaci netrafia ani z jedného konca dediny na druhý, nedajbože ak bude v ceste nejaká prekážka typu skalný útes alebo niečo podobne nepriechodné. Vojakov budete celú hru vodiť za ručičku a určovať im každý, každučký krok. Je to smutné, ale autorom asi na pathfinding neostával čas...

S inteligenciou nepriateľa to zasa našťastie až také vážne nie je a aj keď sa vás nesnaží bohvieako preľstiť, vie udrieť na slabšie miesta a v nestrážených chvíľkach.

Náročnosť je taká akurát, veľmi sa trápiť nemusíte, ale zasa nebude to ani prechádzka ružovou záhradou.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,5 / 10

Ancient Wars: Sparta napriek tomu, že nie je zlou stratégiou, chýba akási osobitosť. Nemá svoj štýl, svoj smer, nemá svoje čaro. Vidno, že autorom nešlo o vytvorenie zaujímavej a originálnej stratégie, ale skôr o využitie boomu okolo divácky celkom úspešného filmu 300. Nemal by som to nikomu za zlé, keby hra bola naozaj dobrá. Takto však ide „len“ o príjemne hrateľnú, ale príliš šedivú a priemernú real-time stratégiu.