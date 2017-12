Tomb Raider: Anniversary - návrat do mladosti Lary Croft (+VIDEO)

Všetci máme radi výročia. Pripomíname si významné míľniky svojho života, na ktoré je radosť hľadieť znovu. Lenže nemáme možnosť vrátiť čas späť a prežiť si všetko v nových farbách. Lara Croft to však dokáže.

4. jún 2007 o 12:15 Ján Kordoš

Lenže po úspechu nasleduje väčšinou drvivý pád a Lara nám pekne spadla na ústa. Keď Lara ožila ako úplne nová persóna v Angel of Darkness, nikto by na našu hrdinku nevsadil ani deravý groš. Nedorobená hra plná mnohých chýb, abnormálneho ovládania a s neexistujúcou atmosférou zapadla prachom u recenzentov i hráčov. Prskali sme síru, Core Design adresovali štipľavé poznámky a volali po pomste. Laru totiž máme radi. Nie preto, že je to príťažlivá slečna s búchačkami na stehnách. My totiž jej dobrodružstvá máme radi, prežívame skoky cez priepasti a zúrivé prestrelky. Keď kormidlo prevzalo Crystal Dynamics, svitla iskierka nádeje, že vyšeptaná Lara naberie nový dych. A prišla Legenda. Návrat sa vydaril, všetci sme sa bratsky tešili a radovali z návratu z prepadliska dejín. Nie každému sa to totiž podarí a prísť o Laru, to by bolo ako prísť o jeden z najzákladnejších kameňov hier. Nádych a výdych. Všetko dobre dopadlo, no i tak tam bola istá maličká (skutočne len maličká) pripomienka, že prvej trojke sa už zrejme nikdy nič nevyrovná. Po prvýkrát nebýva všetko ideálne, avšak čo sa týka hier, je odpanenie práve tým najchrumkavejším zážitkom, ktorého postupné opakovanie je len zbytočným žmýkaním peňazí od hráčov.

A čo tak vydať špeciálnu edíciu, najlepšie remake prvého dielu? Prevedieme ho do next-gen grafiky, pofúkame niektoré boliestky dáme na ne náplasť. Tomb Raider: Anniversary je jedným z ojedinelých prípadov, pri ktorom zaspomíname na časy dávno minulé, ale sme nesmierne radi, že v kalendári máme rok 2007. Anniversary nie je totálna konverzia prvého Tomb Raideru. To by sme od radosti nepišťali. Vec sa má tak, že s časom pokročili i nároky hráčov a to, čo nám stačilo kedysi, z čoho sme boli šokovaní, už dnes nestojí na pevných základoch. Crystal Dynamics sú však borci. A to nevravíme len tak, veď pre niekoho sa môže zdať kopírovanie nápadov a „len“ prevod do novej grafiky“ hračkou. Lenže úpravy nezostali len pri vizuálnej stránke, zmenil sa dizajn, význam niektorých hádaniek, pribudlo priestoru, nové pohyby, hák... ale hrateľnosť vycepovaná do nebies ostala. Príbeh je taktiež bezo zmien, nebolo na ňom čo meniť.

Štyrom príbehovým kapitolám predchádza dobrovoľná prechádzka po panstve rodiny Croftovcov, kde sa v civilnom prostredí zoznámite so základmi ovládania. Túto cestu nemusíte absolvovať, všetko je vám vysvetlené i priamo pri rozohratí zápletky, ale je to tradícia a do sídla sa predsa sluší minimálne nazrieť. Inak zostal štýl hrania po starom. V Peru začíname na zasneženom štíte a to, čo sme v jednotke sledovali ako animovanú sekvenciu si tentoraz odohráme. Hopsáme po štítoch, zachytávame sa na výčnelkoch, predvádzame akrobatické kúsky na hrazdách. Aktivovanie páky otvára dvere a náš sprievodca sa pozerá do žiariacim očiam rozzureným vlkom. Prvý stret so zverou sa mu stáva osudným a tým sa môžeme preniesť do predstavenie nielen lokácií, ale i nepriateľov. Na ľudských protivníkov v hre ako takej nenatrafíte. Sú tu samozrejme, ale likvidujete ich formou minihry, kedy v príslušný moment stlačíte zobrazenú šípku. Nie je to tak frustrujúce ako v prípade Resident Evil, kde človek musel všetko stíhať na desatiny sekundy. Benevolentnejšie razenie síce robí situáciu až detinsky jednoduchou, avšak aspoň si interaktívne animácie užijete. Sneh nechávate snehom a vaše kroky smerujú do podzemného mesta Vilcabamba, kde okúsite silu macka, ktorého ste prebudili zo zimného spánku. Nechýbajú vlci, netopiere a to všetko vás sprevádza pochodom Streteným mestom či záverečnou Hrobkou Qualopeca, kde vás čaká prvý kľúč. Následná cesta do Grécka vás vhodí do nádherných chrámov, pričom si vychutnáte i podzemné Koloseum alebo rozpadnutý Midasov palác. Nepriatelia sa zmenia na potkany alebo nahnevané gorily či levy. Egyptský piesok bude nepríjemný v Khamoonovej hrobke či jeho gigantickom chráme. A Stratený ostrov? Začne prihorievať, odhalíte niekoľko nejasností, no skúsení hráči už vedia, že základ ostal totožný.

Základ, to áno, ale mnoho sa toho zmenilo k lepšiemu alebo dokonca pribudli tu zaujímavé, tu nezaujímavé novinky. Niektoré sa nám páčili a s chuťou sme si ich užívali, na iné so zaťatými zubami nadávali. Ešte sa oplatí spomenúť, že žiadne dopravné vozidlá ovládať nebudeme. Neboli v pôvodnej hre, v Legend sa príliš neosvedčili, tak ich sem vývojári nasilu nepchali a ponechali tak pôvodnú atmosféru bez škvrny modernej doby. A spravili výborne.

GRAFIKA 8 / 10

Krutý čas nenechá nikoho večne mladým, bujarým a oslňujúcou krásou očarovať desiatky rokov nebudeme. V hernej terminológií je to ešte ťažšie. Pozrite sa na niekoľko rokov staré tituly a nemusí vám ísť iba o grafiku, no automaticky si poviete, že čas v technológií pokročil. Postupom času sa špicaté poprsie Lary zaobľovalo a engine použitý v Legend poslúžil aj ako motor pre Anniversary. Na rozdiel od posledného dielu si nemôžete vybrať medzi next-gen a obyčajným prevedením, avšak vrásky si robiť nemusíte. V Crystal Dynamics sa výborne pohrali s optimalizáciou, takže hra beží i na priemerných strojoch a to sme mali k dispozícii novinársku verziu. Občas bola nestabilná, no podobné neduhy by mali byť do predávanej verzie odstránené. Anniversary je pôvodne pripravované len pre PC, PS2 a PSP, preto sme mali strach, či staršia generácia konzol nestrhne grafické spracovanie i na PC. Chvalabohu sa tak nestalo a vizuálna stránka doslova žiari. Nie je to pre efekty, ktorých vlastne ani nie je príliš mnoho a veľa si ich neužijete. Odlietavajúce nábojnice od pištolí sú bežnou tradíciou, vodná hladina i voda samotná je spracovaná bežne, rovnako i čľapotanie v nej. Príjemne pôsobí postupné schnutie Lary, takže z tmavých farieb oblečenia sa postupne vytrácajú mokré plochy a odhora dolu schnú i vypracované nohy hrdinky. Je to maličkosť, ktorú si nemusíte ani všimnúť, ale poteší, že sa niekto venoval i tejto drobnosti. Grafických vymožeností je teda pomerne málo a ústa nad prenikajúcim slnkom do temných zakutí neotvoríte dokorán, ale o to tu ani nejde. Dôležitá je totiž architektúra a dizajn prostredí.

video //www.sme.sk/vp/577/

Pardon, ARCHITEKTÚRA a DIZAJN. V minulosti sme sa uspokojili s málom – teda aspoň čo môžeme porovnať po zahraní si demoverzie prvého dielu. Tentoraz je každé miestečko navrhnuté s noblesou, pompéznosťou a precítením každého detailu. Trochu zamrzia občasne sa vyskytujúce tmavé miesta, ktoré mohli byť osvetlené keď nie fakľami, tak aspoň príručnou baterkou. Inak sú však všetky chrámy nádherné. Neskutočne nádherné a sála z nich ta pravá atmosféra spoznávania a postupného odhaľovania tajomných zákutí. K podobnému efektu nepotrebujete nadupanú grafickú kartu za priemerný slovenský plat. Stačí ľahkosť dizajnéra, ktorý správne rozloží všetky dôležité prvky, vo vhodných momentoch okúzli obrovskými exteriérmi, ktoré výrazne dominujú nad úzkymi chodbičkami. Aj tie majú svoje čaro a doslova v Peru cítite chlad múrov, v Egypte či Grécku sa potíte. A hoci to tak nevyzerá, automaticky si uvedomujete monumentálne chrámy a prechovávate k ním akúsi skrytú úctu. To všetko dokáže grafika, ak sú „miestnosti“ správne navrhnuté. Ani to nebolelo, nepotrebujete k tomu PC za desiatky tisíc a grafické spracovanie vás pohltí. Keby to tak bolo vždy...

Na záver hodnotenia grafiky sme si nechali samotnú Laru. Pôsobí ako dospelá (a samozrejme aj patrične vyspelá), je to jednoducho ikona herného žánru. Nemusí sa vám páčiť ako virtuálne žieňa, no jej animácie sú skutočne skvostné. Je úplne jedno či len tak beží, skáče, zachytáva sa na hrazde, balansuje na do výšky sa čnejúcom kolisku (jeden z nových pohybov) alebo dokonca behá po stenách (taktiež novinka). Všetko to robí prirodzene, je totiž jedno, či sa začne Lara skrčene plaziť alebo robiť saltá vzad či pláva pod vodou. Žiadne umelé a nedopracované animácie, nad ktorými sa skôr zasmejete ako si ich vychutnáte. Ak viete ako postupovať hrou, môže pre nezainteresovaného pozorovateľa vyzerať samotné hranie ako sledovanie filmu. Odskúšané. Teda až pokým sa chudiatko hrdinka nezrútila do priepasti a neobjavila sa ani kvapôčka krvi a bezvládne telo sa metalo ako handrová bábka. Občas ujde nejaká ta textúra, niekedy stojí Lara v stene alebo na kopije ju nedostanete a doslova po nich pláva, ale to sú drobnosti, ktoré sa možno vo vašej verzii neobjavia a ak náhodou aj áno, môžete nad nimi mávnuť rukou, pretože atmosféru neovplyvňujú.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie je výborne navrhnuté ako pre gamepad, tak i kombináciu klávesnice a myšky. Keďže drvivá väčšina PC hráčov gamepad do ruky nevezme, venovali sme sa i my prevažne testovaniu druhej možnosti. Ovládanie konečne nie je náročné na odrazenie sa od toho a žiadneho iného pixelu, inak hrdinka skoná na dne priepasti. Úplnú benevolentnosť nečakajte, ale padať už nebudete až tak často. Kombinovanie výskokov, hádzanie háku a natáčania však chce pri kombinovaní a časovým obmedzením riadnu dávku skúseností a pevných nervov. Kamera totiž občas trochu ubehne do strany a s následným rotovaním slabšie povahy otestujú výdrž žalúdkov. Ale nie je to až tak deprimujúce, aby ste hádzali uterák do ringu. Jedinou špecialitou oproti jednotke je výskyt háku, ktorý vystriedal magnetickú kotvu. Behanie po stenách si budete užívať, a ak sa ho naučíte dokonale zvládať, môže Lara smelo konkurovať Princovi z Perzie. Ďalšou novinkou je efekt spomalenia času, ktorý vás pri rozzúrení nepriateľa uvrhne do rozmazaného okolia a v správny moment musíte uskočiť (Shift + smerová klávesa) a pri mierení sa začnú zo strán približovať zameriavacie kríže, ktoré ak sa spoja, máte nádej na riadnu pecku, ktorú protivník, poväčšinou boss, schytá.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Nedokážem presne popísať, čo presne ma na starších dieloch Tomb Raideru fascinovalo, ale dokázali jednoducho pohltiť a nepustiť. Anniversary sa vydáva rovnakou cestou, nebojí sa predhodiť pred hráča úplne inú akčnú hru. Samozrejme, zastrieľate si, avšak väčšinu času strávite dumaním nad ďalším postupom. Logických hlavolamov je neúrekom a skákania budete mať často, v kladnom zmysle slova, plné zuby. Nie je jednoduché naplánovať si celú cestu, jednoducho ju musíte riešiť za pochodu a o to príjemnejšie pôsobí prirodzené rozmiestnenie záchytných bodov. Historické pozadie v podobe návštevy starobylých chrámov je markantné a pohlcujúce rovnako ako v prípade spomínaného Indiana Jonesa. Cítite rešpekt pred každým miestom, vnímate majestátnosť obrovských sôch, žasnete nad premyslenými chodbičkami a nástrahami v nich. Je to úžasné dobrodružstvo a... a hoci to znie mierne krkolomne, cítili sme sa ako skutoční dobrodruhovia. Zabudnite na plytké seriály typu Lovkyňa Tajomstiev, ktorá mohla byť zaujímavým počinom, nebyť večných akčných vložiek. Tomb Raider: Anniversary práve v tomto ukazuje pravú tvár podmanivej hrateľnosti: zameriava sa na akciu, pri ktorej nemusí byť nik zomrieť. Teda ak nerátame nevydarené pokusy hráča. Spočiatku budete tápať, skúšať a postupne aj trieskať do stola päsťou. Lenže ono vám to nedá a keď prídete na správny postup a následne preskáčate celý úsek bez mihnutia oka, ten pocit sa nedá popísať, ale radosť je to ohromná.

video //www.sme.sk/vp/578/

Vždy boli na výslní hry, ktoré dokázali zaujať i bez zbytočného posunu ku kontroverznosti formou násilia. Môžete namietať na proporcie hlavnej hrdinky a jej postavu, ale prečo si to nepriznať bez zbytočného obaľovania do krásnych fráz: radšej sa budeme pozerať na peknú ako škaredú hrdinku. Práve Tomb Raider: Anniversary hrateľnou formou zabaví a vy máte ten správny pocit z dobre stráveného času. A skutočne, hlavnou úlohou v hre je „len“ skákať a nájsť cestu vpred. Aj keď sa môže zdať napredovanie jednoduché, vždy sa nájde prekážka, ktorú musíte prekonávať, avšak nečakajte vyzradenie konkrétnych podôb. Niektoré vám ukazujeme priamo vo videoukážkach z hrania, iné pochopíte zo screenshotov. Lenže práve spôsob odhaľovania postupu, vyriešenia problému je skutočným balzamom na dušu. Zároveň však nemusí chytiť úplne každého. A vonkoncom nejde o zábavku na niekoľko minút, pri riešení problémov sa poriadne zapotíte.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 7 / 10

Okrem dabingu a vzdychov Lary si užijete ešte škrekot a rev zvieratiek. Na rôznych povrchoch Lara inak cupitá, valiace sa kamene svojim dunením ženú vpred, brána sa otvára s charakteristickým škripotom. Ambientné zvuky znejú minimálne, ale niet sa čomu čudovať, veď väčšinou sa nachádzate v opustených chrámoch a jedinými spoločníkmi sú nahnevané zvery. Rozhodne však zmes zvukových efektov nesklame.

HUDBA 8 / 10

Hudba sa síce spúšťa len vo vybraných momentoch pri určitých situáciách a na daných miestach a upozorní tak na fakt, že sa niečo bude diať. Dotvára väčšinou atmosféru pri súbojoch, pretože zdolávanie prekážok je ponorené do ticha, čo treba brať ako klad, aspoň sa dokážete lepšie sústrediť. Až pri konci, po zdolaní záverečného preskoku sa ozve „víťazná melódia“, ako správna odmena. Orchestrálny soundtrack by sa osamote počúvať nedal, ale do hry vynikajúco zapadá.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Pri poslednom Legend sme sa cítili o niečo ukrátení – bola to totiž pomerne krátka hra, ktorú ste mohli zdolať za 10-12 hodín kľudného hrania. Tomb Raider: Anniversary vám zaberie rovnakú dobu. Avšak čistého hrania, takže si daný čas vynásobte dvomi a ak chcete nájsť všetky artefakty, skutočné hodiny hrania pribúdajú naďalej. Špeciálne predmety odomykajú rôzne bonusy (oblečenie, filmy, cheaty...) a výhodou je, že po dokončení úrovne, ktorých je celkovo 14 + panstvo Croftovcov, sa objaví štatistická tabuľka a ak ste na niečo zabudli, môžete sa pokojne v rámci kampane (Peru, Grécko, Egypt a Stratené mesto) vrátiť späť. Žiadne nahrávanie, žiadne obmedzenia, celá kampaň je jednoducho otvorené prostredie. Toto si zaslúži pochvalu, pretože kto chce prekutať každý roh v Anniversary, má dvere otvorené dokorán. Pomerne vysoká herná doba je daná nielen tým, že musíte všetko možné skúšať a prísť na koreň veci, ale i nepríjemným maličkostiam.

Niektoré momenty sú zároveň trochu frustrujúce. Kvôli časovému obmedzeniu stratíte niekoľko vlasov, prípadne vám pribudnú šediny. Záverečné peklo je otázkou vašej výdrže, ale ani v priebehu nebudete ukrátení o korenisté momenty, kedy radšej budete Laru schválne vrhať do náruče smrti, nech si to poriadne užije. Áno, je to frustrujúce a pádov, nepodarených skokov bude mnoho. Presne v tomto momente nasleduje väčšinou vypnutie hry a pozeranie na plochu obrazovky. Lenže ikonka s Larou láka. Stačí oddych, kľudne i celý deň a následne zvládnete výzvu ľavou zadnou. Neobávajte sa prehnaných zásekov... leda ak pri dementnom spomalení času pri súbojoch, ktoré (aspoň pre mňa osobne) predstavovali ukrutné šialenstvo, kvôli ktorému by som bol schopní vyhodiť akýkoľvek predmet cez zatvorené okno. Ovládanie je neprirodzené. Bossovia majú dva ukazovatele: namosúrenia a zdravia. Najprv ho totiž musíte nahnevať, počkať na rozbehnutie sa k vám, v pravý moment uskočiť, v pravý vystreliť a v prípade dvoch (slovo dvoch znamená, že bossovia sú DVAJA) bojovníkoch na koňoch i odtrhnúť im štít z rúk a použiť ho pri ich „kamennom“ pohľade (na čo pozrú, to skamenie). Keď sa lúč odrazí, musíte páliť do sochy, ktorá v tomto stave vydrží niekoľko sekúnd a procedúru opakovať. Frustrujúce? Po 20 nepodarených pokusoch stratí optimistickú náladu každý. Toto je však problém, ktorý musíte prekonať a následne sa znovu kráľovsky bavíte. Niekedy netušíme, či máme nadávať na nízku obtiažnosť a krátku hernú dobu alebo opak. Vyberte si sami, rozhodne však kvôli tomuto Tomb Raider: Anniversary nemusíte zatracovať.