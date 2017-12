Kaliňák obhajoval prístup k telefonátom

Zmenou zákona sa mal znížiť počet odpočúvaní,a tak menej zasahovať do súkromia.

4. jún 2007 o 0:00 ČTK

BRATISLAVA. Zjednodušením prístupu k výpisom z telefónov bez súhlasu súdu sa mal podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka zo Smeru znížiť počet odpočúvaní.

„Výpisy by nám mohli pomôcť, aby sme nemuseli odpočúvať také veľké množstvo ľudí,“ povedal Kaliňák v relácii STV O 5 minút 12. Z nich by bolo jasné, či všetci podozriví naozaj spolu komunikujú, alebo len časť z nich. Zásahy do súkromia by sa tak podľa neho znížili. Poslanec SDKÚ a exminister vnútra Martin Pado sa však obáva, že prístup k výpisom by sa bez súhlasu sudcu stal nekontrolovateľným.

Ministerský úradník totiž podľa neho podpíše čokoľvek. Rovnako skritizoval aj návrh, aby sa bez súhlasu sudcu mohol lokalizovať telefón.

Zmeny obsahoval návrh zákona o tajných službách. S takýmito úpravami nesúhlasil minister spravodlivosti Štefan Harabin (za HZDS). Návrh zákona vrátil na dopracovanie. Predtým ho kritizovali tiež telekomunikační operátori.