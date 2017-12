Prejsť k O2 sa nemusí oplatiť každému

K O2 sa oplatí prejsť celej rodine vtedy, ak majú SIM karty s programom O2 Prvý. Kto prevolá napríklad 70 minút, zmenou operátora zrejme veľa neusporí.

4. jún 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Poradiť niekomu, či má prejsť k inému operátorovi, nie je jednoduché. Nenapomáha tomu ani zložitosť cenníkov.

Kto však má pocit, že platí za využívanie mobilného telefónu priveľa, mal by v prvom rade zistiť odpovede na základné otázky: Koľko minút mesačne prevolám? Telefonujem najčastejšie v silnej alebo slabej prevádzke? Do ktorej siete smeruje najviac mojich hovorov?

Odpovede na tieto otázky sa dajú zistiť z mesačných výpisov hovorov. Investícia zhruba 50 korún za mesačný výpis sa môže niekoľkonásobne vrátiť. Aby však výsledok neovplyvnil napríklad jeden nadštandardne dlhý hovor do cudzej siete, je dobré preštudovať si výpisy za posledné tri až štyri mesiace.

Napríklad, kto prevolá takmer všetky minúty do siete operátora T–Mobile a je jeho klientom, tak sa mu nevyplatí prejsť k Orangeu či O2. Ak chce ušetriť, mal by sa popozerať po výhodnejšom paušále u svojho súčasného operátora.

Zmena sa oplatí, ak ju spraví celá rodina

Ak väčšina jeho hovorov smeruje do cudzej siete, môže byť ponuka konkurentov zaujímavá. Je to tak v prípade, keď klient pretelefonuje viac minút, ako má predplatených v paušále. Ceny za minútu vo vlastnej sieti sú totiž o niečo nižšie.

Klient by mal zvážiť aj to, komu volá. Ak totiž pretelefonuje veľkú väčšinu hovorov len niekoľkým ľuďom, napríklad členom rodiny, prechod ku konkurencii môže mať zmysel. Zmeniť operátora by vtedy mala celá rodina. Orange aj T–Mobile majú v ponuke služby, ktoré bez poplatku alebo za nízky poplatok zvýhodnia hovory na pár telefónnych čísel.

Kto si začiatkom roka zakúpil v prvej akcii operátora O2 jeho SIM karty a má program Prvý, telefonuje počas dňa v rámci siete O2 za 2 koruny za minútu, aj keď prejde na paušál. Pri najnižšom paušále za 250 korún môže pretelefonovať 70 minút v rámci rodiny za 320 korún. Ak sú tieto hovory v silnej prevádzke, tak konkurencia nemá podobný paušál, ktorý by za takúto sumu ponúkal 70 minút.

Ak klient neprevolá viac ako 70 minút, sú ponuky Orangeu aj T–Mobilu porovnateľné s ponukou O2. Orange totiž ponúka Paušál 70 za 476 korún a T–Mobile paušál Relax 60 s ročnou viazanosťou, za ktorý pri pretelefonovaní 70 minút zaplatí klient 426 korún. O2 ponúka program Voľnosť 500 so 75 minútami za 500 korún.

V súčasnosti ešte nie je možné preniesť si svoje súčasné číslo od T–Mobilu alebo Orangeu k O2.

Vianočné akcie

Orange aj T–Mobile ponúkali počas Vianoc paušály s neobmedzeným telefonovaním v rámci vlastnej siete. Dá sa očakávať, že podobné akcie budú aj v tomto roku. Neobmedzené telefonovanie počas celého dňa na dva roky sa dalo získať už za menej ako 500 korún mesačne.

Podobnú akciu by mohol predstaviť aj O2, keďže jej generálny riaditeľ Juraj Šedivý netají, že trh k neobmedzenému telefonovaniu za paušál smeruje.

Nový operátor však ešte celú svoju ponuku nepredstavil. Jeho súčasná ponuka naznačuje, aby používatelia mobilov počkali aspoň do jesene, keď O2 predstaví ďalšie paušály.

Ako si vybrať operátora klient by si mal aspoň odhadom spočítať, kedy, do ktorej siete a koľko volá, kto prevolá najviac minút do siete iného operátora, ako má v súčasnosti, mal by zvážiť prechod k nemu – volanie v rámci vlastnej siete je zväčša výhodnejšie, dôležité je, či klient prevolá najviac v silnej alebo slabej prevádzke. Ak volá hlavne v silnej alebo iba v silnej, mal by odolať ponukám na výrazne lacné víkendové či iné hovory.

Výhody Orangeu a T–Mobilu obaja operátori už majú tri, respektíve dva milióny klientov, ktorým možno volať, ponúkajú väčšie množstvo služieb ako O2, klienti, ktorí sú u svojho operátora už niekoľko rokov, majú špeciálne bonusy. Okrem toho sa dá očakávať, že tieto bonusy budú lákavejšie.

Výhody a nevýhody O2 kto patrí medzi prvých klientov O2 (O2 Jednotky), má počas celého dňa hovory v rámci siete O2 za 2 Sk/min. To je výhodné, keď prejde k O2 napríklad celá rodina. O2 má výhodné ceny volaní do cudzej siete v silnej prevádzke, operátor zatiaľ nemá vernostné programy.