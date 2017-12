Juiced 2: Hot Import Nights - adrenalín, tuning a modelky

Burácajúce motory, spotené čelá jazdcov, nádherné káry a vytunené slečny (alebo naopak), skandujúci diváci a hlavne kopec adrenalínu. To všetko zažijeme s Juiced 2, pokračovaním titulu, ktorý ako jediný konkuroval sérii Need for Speed.

1. jún 2007 o 16:45 Ján Kordoš

Pri všetkej úcte a počestnosti si treba športovo priznať, že Juiced (prvý diel), rozhodne nebol žiadnym prelomovým titulom, po ktorom by ostali fanúšikovia rýchlych kolies otvorený viac než na obligátne dva centimetre. Ako konkurent úspešného Need for Speed sa však titul ujal a cestou cez všetky mysliteľné platformy sa predaj vyšplhal až na dva milióny kusov. To už predsa stojí za zamyslenie a keďže v THQ rozmýšľajú radi, dlho nelenili a i napriek slabším hodnoteniam poverili vývojársky tím Juice Games prácami na pokračovaní. Takže tu máme Juiced 2: Hot Import Nights a trochu bližšie sa pozrieme, či noci budú skutočne až tak horúce a príjemné zároveň.

Základ hry sa samozrejme nezmení a nečaká nás prepracovaná ťahová stratégia s dôrazom kladeným na zásobovanie. Adrenalínové preteky, všadeprítomný tuning a nesmie chýbať nežné pohlavie, hlavne nech je sporo odeté a špúli pery a vrtí zadkom ako o preteky. O preteky doslova, pretože o tie tu ide. Na uzatvorených miestach sa budú odohrávať jednotlivé výzvy, ktoré sú umiestnené do skutočných metropol. Na voľné prechádzanie mestom teda môžeme lusknutím prsta zabudnúť (lusk) a uvidíme, či zvolená alternatíva mierne archaického charakteru nebude na škodu. Byť nebude, aspoň čo sa nám dostalo do uší. Tátošov totiž prevetráme v známych mestách s pôsobivými dominantami. Každé veľkomesto bude mať svojský štýl, architektúru vychádzajúcu zo skutočnosti, no pozmenenú kvôli hrateľnosti a nové prostredie vás jednoducho nenechá na pochybách, že sa nezmenila len farba čiar na cestách, ale aj okolie. Európske mestá (Rím, Paríž, Londýn) vystrieda Amerika (San Francisco) a zavítame dokonca aj do ďalekej Austrálie, kde na nás čaká rozhorúčený asfalt v Sydney.

Na rozdiel od Undergroundov alebo Carbonu však nebude prostredie ponorené do tmy, ale celý pretek sa odohráva za denného svetla, čo má za následok prítomnosť divákov okolo trate. Budú skandovať, povzbudzovať vás, pri nepodarených kúskoch si zapískajú alebo hodia posmešok – jednoducho vytvoria divácku kulisu, pred ktorou sa budete chcieť predviesť. Všetko tak podtrhuje fakt, že každá jazda bude prezentovaná ako jedna veľká show, kam sa prišli ľudia zabávať a jazdci dokázať svoje kvality. A samozrejme si uchmatnúť nejaké tie drobné za výhru.

Automobily budú mať tradičné zastúpenie a ak ste hrali akékoľvek preteky, kde sa vyskytli skutočné značky, máte predstavu o tom, za aký volant v hre zasadnete. Okrem európskych tátošov osedláme aj japonské žihadlá a nesmú chýbať ani americké káry, ktoré zaujmú svojou masívnosťou. Vysvetľovať klady a parametre jednotlivých vozidiel je zbytočné, veď rôznorodosť a možnosť výberu je jedným zo základných faktorov, prečo podobné hry milujeme. Keď sme už pri tých automobiloch, nevynecháme ani možnosti tuningu. Ten vizuálny zostáva v rovnakom šate, takže okrem rôznych prídavných spojlerov, znižovania podvozku, zmien karosérie, masívnych nárazníkov a výberu farby sa budete zaoberať voľbou vinylov. Ono je síce pekné mať striebornú metalízu, ale ťažko by ste potom zaujali okolie svojou fantáziou. A vtáčie bukake sa nepočíta. Počet jednotlivých vinylov nemusí byť obrovský, úplne postačí, ak nám bude umožnené ich kombinovať a používať ako samostatné vrstvy. Už vidíme naše grafické cítenie, ktoré s estetikou nemá nič spoločné. Škoda, že si na kapotu nemôžeme prilepiť trpaslíka zo sádry. Dementované to síce nebolo, ale...

video //www.sme.sk/vp/576/

...ale poďme sa radšej venovať serióznejším veciam. Napríklad Kariére. Kariéra je najdôležitejším módom, s ktorým precestujete celý svet. Lenže aby ste vystrčili päty z domu, musíte si na otvorenie ďalších pretekov pekne zarobiť. A to sa dá len poprednými umiestneniami. Na štarte sa postaví celkovo desiatka nadupaných vozidiel vrátane toho vášho a v tomto momente sa začína skutočný boj. Juiced 2 je arkáda ako vyšitá a nesnaží sa hrať na simulátor z jednoduchého dôvodu. Chce zaujať masy a to sa dá len vhodnou kombináciou medzi akčným pretekom, ktorý je plný adrenalínu a niekoľkými kvázi realistickými prvkami. Vo svete rýchlych kolies vás čakajú dva druhy závodov: klasický pretek (okruhy) a drift. Prvý menovaný poznáme ako svoju pravú topánku a druhý ako ľavú. Driftovania však na rozdiel od predchodcu dozná podstatných zmien a... a konečne sa tak stane zábavným. Na trati sa ocitáte úplne sami a vašou úlohou je dostávať body za čo najefektnejšie šmyky. Stará, nehrdzavejúca láska.

Počas jazdy sa k slovu dostane aj tradičné nitro, dopĺňané šmykmy a frajerskými kúskami, ktoré si vyžiadajú riadnu dávku cviku, inak sa pre vás skončia zle nedobre. Ďalším prvkom, výrazne ovplyvňujúcim hrateľnosť, je systém zastrašovania. To si tak idete vo svojej káričke a zavesí sa na vás vyholený frajer (resp. frajer s vyholenou hlavou) na vytunenom Olcite. Začnete mať bobky a nervozita narastá. Podobne to bude aj v hre a týmto spôsobom budete môcť vyprovokovať súpera k chybám, čo sa prejaví nielen na jazde, ale v špeciálnom okne sa zobrazí postava šoférujúceho súpera a jeho gestikulácia. Ak si pamätáte na prvý Carmageddon (veľa sa vás teda nehlási), určite si na vtipnú mimiku spomeniete.

V úzadí nebude stáť ani podpora viacerých hráčov, pričom jedného preteku sa môže zúčastniť maximálne desiatka virtuálnych jazdcov. Pomerne zaujímavom nápadom je prítomnosť DNA jednotlivých hráčov, takže sa môžete cvičiť pri súperení s „duchmi“ (ghost car) iných ľudí. Netreba pripomínať, že tým získate skúsenosti, ale si i jednoduchšie vyberiete vhodnejších súperov. Grafické spracovanie sa síce nehrá na úplný next-gen, ale je vidno, že nielen samotné vozidlá, ale aj bezprostredné okolie, je plné života. Dôkazom sú hlavne diváci, ktorí nie sú znázornení statickou textúrou ako tomu bývalo kedysi. Dôležitým faktorom však bude rýchlosť, respektíve vyladenosť enginu. Zatiaľ to môžeme súdiť iba podľa videa, ale rozhodne sa minimálne na konzolách dočkáme adekvátneho grafického opojenia a vietor nám bude skutočne svišťať pri ušiach.

Jedinou otázkou teda ostáva, kedy sa tohto zaujímavého pretekárskeho kúsku dočkáme. Optimistické hlasy hovoria o tom, že Juiced 2: Hot Import Nights zastaví pred našimi virtuálnymi garážami niekedy na jeseň a rozhodne to bude zaujímavé. V tom období sa totiž na svoju púť vydáva aj Need for Speed, pomerne veľa očakávame od Sega Rally, čochvíľa tu bude Forza Motorsport 2 a Colin McRae DiRT... no čo vám budeme ďalej nahovárať. Chystajú sa štvorkolesové hody a po menšom útlme to iba kvitujeme.