GPRS na Easy je už realitou

T-Mobile sprístupnil dátove prenosy cez GPRS aj na predplatených kartách Easy. Spočiatku budú klienti platiť 29 korún za jeden megabajt. Na jeseň to však bude 49 korún.

1. jún 2007 o 11:50 (t-mobile, ik)

Každý Easy zákazník, ktorý si od 1. júna do 31. augusta 2007 dobije svoj Easy kredit najmenej za 500 korún akýmkoľvek spôsobom okrem dobíjacieho kupónu, po tretej minúte hovoru do siete T-Mobile Slovensko získa každú ďalšiu minútu zadarmo. Prvé tri minúty hovoru sú spoplatnené štandardnou cenou podľa aktuálneho cenníka pre konkrétny program Easy. Po 60. minúte je hovor opäť spoplatnený štandardnou cenou. Bezplatné hovory po tretej minúte môžu všetci Easy zákazníci využívať do 31. augusta 2007.

Zlacňuje sa aj vstupné a mesačné dobitie vernostného programu Easy Plus na 300 korún, bez ohľadu na to, ako dlho zákazník Easy kartu využíva. Benefity Easy Plus pritom ostávajú nezmenené - každý zákazník s vernostným programom volá v sieti T-Mobile počas pracovných dní od 20:00 do 6:00 a celé víkendy a sviatky len za 1 korunu za minútu, a zároveň každý deň od 6:00 do 18:00 posiela SMS správy v sieti T-Mobile Slovensko za korunu. Akciová výška dobitia platí do 31. augusta 2007.

Zákazníci s Easy Plus si telefonovanie môžu ešte viac zvýhodniť, pretože akcia na bezplatné volania po tretej minúte platí aj pre nich.

Treťou novinkou je sprístupnenie dátových prenosov cez HSDPA, UMTS, EDGE a GPRS pre zákazníkov Easy a programov Fix. Aktivačný poplatok za službu Prístup na internet pre Easy a programy Fix je 0 Sk. Do 31. októbra 2007 môžu zákazníci využívať akciovú cenu za 1 MB prenesených dát vo výške 29 korún. Štandardná cena je 49 korún za 1 MB. Účtovací interval pre službu Prístup na internet je 10 kB. Službu Prístup na internet si zákazníci môžu aktivovať na bezplatnej Easy linke 12350, voľba 3,5.