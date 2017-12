T-Mobile začal s predajom plných verzií skladieb do mobilu

V rámci novej služby Full Songs si môžu klienti od T-Mobilu zakúpiť skladby vo formáte WMA. Ich cena je však pomerne vysoká, 65,50 až 71,40 koruny za skladbu.

1. jún 2007 o 10:33 (t-mobile, ik)

T-Mobile zákazníkom ponúka novú službu Full Songs. Tá umožňuje sťahovať, neobmedzene prehrávať a dokonca aj legálne kopírovať plné verzie reálnych hudobných skladieb. Zákazník si môže prostredníctvom jednej objednávky stiahnuť skladbu priamo do svojho mobilu a zároveň aj do počítača.

Plné verzie reálnych skladieb si zákazník môže objednať troma spôsobmi: priamo z mobilu prostredníctvom SMS správy, z WAPu (wap.t-zones.sk) alebo priamo z internetu prostredníctvom počítača (www.t-zones.sk/fullsongs). Pri objednávke cez SMS stačí, aby zákazník odoslal SMS správu s textom FS medzera KOD_SKLADBY na skrátené číslo 123. Následne mu bude bezplatne doručená WAP linka, z ktorej si svoju skladbu stiahne a uloží do mobilu. Pre uloženie do počítača a prípadné kopírovanie alebo napaľovanie, pokračuje zákazník na www.t-zones.sk v záložke Moje. Služba Full Songs umožňuje priame napálenie stiahnutej skladby na CD, prípadne skopírovanie na iné médium (napr. do MP3 prehrávača s podporou WMA formátov), pričom počet kópií a napálení je definovaný pri každej skladbe samostatne.

Za domácu pieseň zaplatí zákazník 65,45 koruny s DPH (66 korún pre Easy a Fix), za skladbu zahraničného interpreta zaplatí 71,40 koruny s DPH (72 Sk pre Easy a Fix). Cena nezahŕňa stiahnuté dáta, potrebné na stiahnutie skladby a v prípade SMS objednávky ani cenu odchádzajúcej (objednávacej) SMS.

Službu Full Songs môžu využívať všetci zákazníci, ktorí majú podporovaný telefón a zároveň aktivovanú niektorú z mobilných dátových služieb T-Mobilu. Zoznam podporovaných telefónov zákazníci nájdu na www.t-zones.sk alebo na wap.t-zones.sk v záložke Full Songs. Ak si chce zákazník overiť, či jeho telefón podporuje službu Full Song, stačí poslať SMS správu s textom TEL na číslo 123.