Osobnosti spomínali na prvé mobilné telefóny

1. jún 2007 o 10:25 SITA

BRATISLAVA 31. mája (SITA) - Prvé mobilné telefóny si väčšinou vyslúžia vždy rovnaký prívlastok - boli veľké a ťažké. Jedným z ich prvých užívateľov bol aj popredný neurológ Pavol Traubner, ktorý napriek svojmu humanitnému vzdelaniu vždy obdivoval moderné technológie. "Už v období, keď boli na trhu prvé farebné televízory, mal som záujem o jeho zakúpenie. Hneď čo sa objavili mobily, bol som jedným z prvých, ktorí si ho kúpili. Nepovažujem to za nič snobské, mobil je skôr dobrý pomocník," povedal pre agentúru SITA Traubner, ktorý vysoko oceňuje aj možnosť používať počítač a služby internetu. "Je to skvelá vec, pretože pomáha získavať informácie a uľahčuje komunikáciu. Sú to obrovské výhody, ktoré sme si pred dvadsiatimi rokmi ani nevedeli predstaviť," dodal neurológ a prezradil, že cez telefón už minimálne päťkrát zachránil ľudský život. Okrem toho raz pomohol aj sebe, keď havaroval a kontaktoval manželku, ktorá zabezpečila ďalšie potrebné veci. "Môj prvý telefón bol mohutný, veľký, nezmestil sa mi do žiadneho vrecka, takže som ho musel nosiť v aktovke. Napriek tomu, že bol nemotorný, poslúžil rovnako dobre ako dnešné exkluzívne, malé telefóniky, ktoré majú, samozrejme, mnohé iné funkcie," povedal Traubner.

Náročná na telefón je aj bývalá riaditeľka Divadla Nová scéna a podnikateľka Vanda Hrycová, ktorá prezradila, že je od telefónu absolútne závislá. "Táto závislosť patrí medzi moje najväčšie, neviem ho vypnúť ani v noci, ani nikde. Iba raz v živote sa mi podarilo byť nedostupná a to celé tri týždne, keď som dovolenkovala na Barme, kde nie je signál," povedala Hrycová. Prvé štyri dni boli vraj náročné, ale potom si zvykla a celkom sa jej to páčilo až do chvíle, kým nepriletela do Bangkoku, zapla si telefón a zistila, že má veľa neprijatých hovorov. Ako dodala, jej telefón musí mať hlavne veľkú kapacitu na kontakty a esemesky. "Mám presne 1987 kontaktov, čo viem, lebo som si ich nedávno kopírovala, preto potrebujem veľkokapacitný," dodala.

Telefón ocenil aj hokejista Marián Hossa. Najmä vtedy, keď začal chodiť so svojou priateľkou, ale musel aj cestovať za hokejom do Švédska. Svoj prvý telefón označil za monštrum. "Škoda len, že som si ho nenechal na pamiatku. Dnes sme sa na tom mohli zasmiať," povedal pre agentúru SITA Hossa a prezradil, že s reprezentačným kolegom Pavlom Demitrom majú záujem o mobily s nainštalovaným navigačným systémom. Z domu sa bez telefónu nepohne ani Demitra. "Môj prvý telefón bol trošku väčší a ťažší, ledva sa vošiel do vrecka, ale doba sa mení, našťastie," dodal.