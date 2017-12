Nový notebook od HP dokáže "skenovať" vizitky (VIDEO)

Nový ultraprenosný notebook z dielní HP sa postará o to, aby ste mali všetky kontakty neustále so sebou. Ak vám niekto podá do rúk vizitku, stačí ak ju zasuniete do rámu notebooku. Webkamera nasníma kontaktné údaje a softvér sa postará o to, aby boli v po

18. máj 2007 o 8:00 MILAN GIGEL, HP Mobility Summit 2007, Shanghai

užiteľnej forme naimportované do vášho adresára. Jednoduchšie to už skutočne nejde. HP Compaq 2710p je vybavený webkamerou, ktorej optika zvláda makrorežim. Pre jeho využitie stačí priklopiť veko displeja tak, aby sa rozsvietila LEDka indikujúca správnu polohu. Softvér zaistí nasnímanie obrázku a následne rozozná text, ktorý rozdelí do políčkok v kontaktom formulári. I keď neštandardné rozloženie textu na vizitke môže spôsobiť drobné problémy pri triedení, formulár zostáva až do odoslania otvorený, aby ste mohli texty v políčkach poprehadzovať. Jednoduché a praktické - nemohlo to niekoho napadnúť už skôr? video //www.sme.sk/vp/455/ Ultraprenosný systém má iba 1,65 kilogramu a je postavený na platforme Santa Rosa. Širokouhlý 12.1 palcový displej je vybavený digitizérom pre ovládanie perom a je vyklopiteľný tak, aby bolo možné využiť všetky výhody tabletu. Na cesty je vyzbrojený húževnatou povrchovou úpravou a chemicky tvrdeným sklom, nechýba ani tradičná ochrana pevného disku, osvetlenie klávesnice, hardvérové šifrovanie či prídavná ultratenká batéria, s ktorou sa výdrž predĺži zo štandardných 5 hodín na 10. Na trh sa dodáva s diskami s kapacitou 60, 80 a 100 gigabajtov so 4200 otáčkami. Ak však chcete použiť multiformátovú DVD napaľovačku, bez doplnkovej mobilnej dockovacej stanice sa nazaobídete. Gigabitový ethernet, WiFi s podporou nového štandardu "n" a bluetooth sú samozrejmosťou, nechýba ani predpríprava na prístup k HSDPA mobilnému internetu.