Rádiokomunikácie kupuje firma TRI R

Slovak Telekom a spoločnosť TRI R podpísali Rámcovú zmluvu o predaji Rádiokomunikácií. Cenu nezverejnili, ide však vraj o 3,5 miliardy korún.

17. máj 2007 o 17:49 (tasr, ik)

Bratislava 17. mája (TASR) Spoločnosti Slovak Telekom (ST), a. s., a TRI R, a. s., dnes podpísali Rámcovú zmluvu o predaji Rádiokomunikácií.

Na základe Rámcovej zmluvy sa spoločnosť TRI R, a. s., stane novým majiteľom akciovej spoločnosti TBDS (bývalý odštepný závod Rádiokomunikácie a RK Tower, s. r. o.). Transakcia bude ukončená po súhlase Protimonopolného úradu (PMÚ) SR.

Obe zmluvné strany sa dohodli, že nebudú komunikovať cenu ani obchodné či iné podmienky, za ktorých spoločnosť TRI R získa akcie firmy TBDS. Podľa neoficiálnych informácií ide o sumu 3,5 miliardy korún. Slovak Telekom nedávno oznámil, že najlepšia ponuka bola dvojnásobná oproti očakávaniam. Tie zase boli zhruba na úrovni dvoch miliárd korún.

"Ponuka spoločnosti TRI R najlepšie vyhovela podmienkam medzinárodného výberového konania," uviedol predseda predstavenstva a prezident ST Miroslav Majoroš.

Rádiokomunikácie, odštepný závod Slovak Telekomu, poskytujú široké spektrum služieb v oblasti šírenia televízneho a rozhlasového signálu, pričom popri kvalite poskytovaných služieb si udržiavajú vysokú efektívnosť. Výnosy spoločnosti z týchto služieb dosiahli v roku 2006 úroveň takmer 1 miliardy Sk.

Prenosová infraštruktúra Rádiokomunikácií pokrýva takmer celé územie Slovenska. Rádiokomunikácie majú dominantnú pozíciu v oblasti analógového televízneho a rozhlasového vysielania a s ohľadom na úspešné realizované pilotné projekty majú významný potenciál v oblasti digitálneho televízneho vysielania.

"Sme presvedčení, že nový majiteľ Rádiokomunikácií zabezpečí potrebné investície pre ich ďalší rozvoj, ako aj pre nadchádzajúcu digitalizáciu televízneho vysielania na Slovensku," dodal Majoroš.

"Naše skúsenosti z pôsobenia v oblasti rádiokomunikácií v podmienkach Slovenska spolu s know-how, ktoré prináša náš zahraničný partner, vytvárajú základný predpoklad pre dlhodobý rozvoj spoločnosti TBDS," konštatoval Jozef Motyčka, predseda predstavenstva firmy MOVYS, ktorá je lídrom konzorcia TRI R.

Po podpísaní Rámcovej zmluvy bude proces predaja Rádiokomunikácií pokračovať vydaním akcií spoločnosti TBDS, a. s., do ktorej bol ešte v máji tohto roku prevedený majetok a zamestnanci Rádiokomunikácií, o. z., a RK Tower, s. r. o. Po splnení podmienok vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy a po podpísaní Zmluvy o kúpe cenných papierov bude obchodnú transakciu posudzovať PMÚ SR. Ak ju odsúhlasí, ST zavŕši celý proces predaja a prevedie akcie svojej dcérskej spoločnosti TBDS, a. s., na spoločnosť TRI R, a. s.

Slovak Telekom, a. s., vlastní a prevádzkuje telekomunikačnú sieť, ktorá pokrýva celé územie SR, poskytuje národné a medzinárodné hlasové služby, ako aj široké portfólio dátových služieb. Je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Majoritným akcionárom ST je Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku (FNM) SR 15 % akcií. ST je 100-% vlastníkom spoločnosti T-Mobile Slovensko, a. s., ktorá je poskytovateľom širokého portfólia služieb mobilnej komunikácie. T-Mobile Slovensko patrí do skupiny T-Mobile International. Obchodnou značkou spoločnosti ST pre poskytovanie produktov a služieb pevnej siete je T-Com.

Skupinu Slovak Telekom tvorí materská firma Slovak Telekom, a. s., a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a. s., Telekom Sec, s. r. o., Zoznam, s. r. o., Zoznam Mobile, s. r. o., a TBDS, a. s. Súčasťou spoločnosti Slovak Telekom, a. s., je aj jej odštepný závod Call Services, o. z.

TRI R je konzorcium ktoré založili spoločnosti MOVYS, a. s. (60 %), I. T. A. Telecom Slovakia, s. r. o. (30 %) a HAMPDEN INVESTMENTS LIMITED (10 %) s cieľom spoločne sa uchádzať o získanie Rádiokomunikácií v tendri vyhlásenom spoločnosťou ST. MOVYS je lídrom a odborným garantom konzorcia. Má skúsenosti v rádiokomunikačnom biznise. Majiteľmi a kľúčovými vlastníkmi spoločnosti sú bývalí zamestnanci správy Rádiokomunikácií Bratislava. Medzi klientov MOVYSu patrí napr. France Telecom Mobiles International, Orange Slovensko, Ericsson,Alison Slovakia, Nortel Networks Slovensko, EADS Secure Networks SAS, EO-N.IS Slovensko, ale aj inštitúcie z verejného sektora, napr. Ministerstvo vnútra (MV) SR a Operačné strediská Zdravotnej záchrannej služby. I. T. A. Telecom Slovakia, s. r. o., je poskytovateľom technickej podpory, know how a kľúčových riešení pre telekomunikačných operátorov so skúsenosťami napríklad pri spúšťaní GSM sietí. Hampden Investments Limited je kapitálovým partnerom.