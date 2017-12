Google poodhalil nové experimentálne projekty

Zdá sa vám že na vyhľadávači Google niet už čo vylepšovať? Prevádzkovateľ poodhalil štvoricu nových prvkov, ktoré by mohli vyhľadávanie zefektívniť. I keď si služby zatiaľ nemôžete vyskúšať naživo, nechýbajú ukážky ako budú moduly fungovať.

17. máj 2007 o 10:18 Milan Gigel

Časová os je praktickým nástrojom pre triedenie informácií. Nálezy budú rozdelené do skupín podľa časového obdobia tak, aby ste mohli monitorovať ako sa v priebehu rokov menili pohľady a názory na konkrétne javy či udalosti.

Súčasťou osi je i vyobrazenie početnosti nálezov, ktoré napovedia ako oscilovali záujmy verejnosti o daný problém.

Klávesové skratky sa osvedčili v službe Google Mail, takže by bolo na škodu, ak by sa neobjavili i v samotnom vyhľadávači. Sú to najčastejšie používatelia notebookov, ktorí si uvedomujú, že klávesnica je predsa len pri rýchlej práci užitočnejšia ako myš. Lomítko vás vráti do éry tabuľkových procesorov, nechýba ani rýchle prepínanie medzi výsledkami.

Kategorizácia nálezov do skupín nie je novinkou, málokedy však ide o použiteľné rozšírenie.

Môžeme iba dúfať že vývojári z Google prepracujú tento nástroj k dokonalosti a triedenie tisícok nálezov bude jednoduchšie a prehľadnejšie. Širokouhlé displeje majú dostatok miesta na to, aby panel z plochy neukrojil drahocenný priestor.

Alternatívou ku kategorizácii by mala byť kontextová ponuka doplnkového vyhľadávania pre zúženie výberu výsledkov. S narastajúcim objemom dát na internete ide o užitočný prvok, prax rozhodne či bude zaujímavejšia kategorizácia alebo kontextové dohľadávanie.

Zdá sa že Google i napriek úspechu na vavrínoch nezaspal a pokračuje vo svojej expanzii. Čím nás poteší nabudúce?

Viac: http://www.google.com/experimental/index.html