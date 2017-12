Našli najhorúcejšiu planétu

17. máj 2007 o 0:00

Americkí astronómovia našli teplotného rekordmana. Na povrchu plynného obra s označením HD149026b vládne teplota 2027 stupňov Celzia. Je to najteplejšia planéta, akú sa doteraz podarilo objaviť; aj platina by sa na nej rozpustila ako maslo. Je o niečo menšia ako náš Saturn, vzdialená asi 260 sveteľných rokov od Zeme. Okolo materskej hviezdy obieha tak blízko, že všetka energia, dopadajúca na jej povrch, sa okamžite uvoľňuje do okolitého vesmíru. Ako poznamenal v Nature šéf astronomického tímu Joseph Harrington z Floridskej univerzity, vedci tento fenomén zatiaľ nevedia vysvetliť. (čtk)